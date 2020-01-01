序文—【前言】／作者

在一次偶然機會，我看到關於印加古道（Inca Trail）的資訊，就對這條位於秘魯的古道充滿好奇。腦海浮現出盛裝的印加貴族坐在人力轎上，奢華的隊伍成為古道上的一道彩虹；手拿長矛的士兵赤腳奔馳在石階上，英勇的四處征戰；牽著羊駝的商人，跟絲路的駱駝商隊一樣，走在萬里長路上從事貨物交換的生意。

數百年前的印加人用石頭在陡坡上鋪成道路或是石階，完成了長達40,000 公里的印加路網（Qhapaq Ñan、Capac Ñan）；經歷長久的歲月洗禮，這條路至今仍然存在，因為過於珍貴所以在2014 年被列為世界文化遺產；其中通往「天空之城－馬丘比丘」是最為知名的一段，在這幾年成為熱門的健行路線。

鱷魚的左膝蓋在3 年前受傷之後，就發現走太多路會感到疼痛，我心想如果不趁身體狀況OK 的時候挑戰印加古道，以後或許也不會有勇氣了。於是在2017 年的夏天，我看到墨西哥航空正在促銷秘魯的機票，只考慮了幾天就迅速下手。沒錯！我要去秘魯，要去走印加古道。

台灣沒有直飛秘魯的航班，必須經由第二地轉機才能抵達，所以採取兩段式購票才是小資女的好方法。目前大部分的人都選擇到洛杉磯轉機，而鱷魚則是由韓國轉往秘魯。

我喜歡委託旅行社買機票，雖然要多付一點手續費，但是機票要更改時間或是有什麼其他的問題，旅行社都會馬上通知，也省掉了一些聯繫、溝通上的困擾。

飛秘魯的機票很昂貴，旺季的行情價格大概在台幣7~8 萬元之間，是個讓人哭喊口袋不夠深的數字；即使是轉機時間長達40 小時的機票也在5 萬元上下。該如何買到讓人笑呵呵的票價，就是自助旅行者的本事，因為價差可是幾萬元啊。鱷魚這次買的不是最優惠的價格，但是33,600 元的來回機票，也已經讓我非常心滿意足了，還能夠趁著轉機到首爾和墨西哥玩幾天，好划算的一張機票啊！

敢做夢、運氣好的鱷魚，這回帶著畫本前往南美洲囉！

目錄

前言

首爾｜ Seoul

Day1-2 複製國的粉紅鱷魚

Day3 前往仙人掌國度

墨西哥｜Mexico

Day3 墨西哥城、熱情南美的第一站、老屋新生命

Day4 一字眉女藝術家

Day5 告別墨西哥

利馬｜ Lima

Day6 露天的建築博物館、殖民風情的建築

Day7 去博物館吧

Day8 悠閒的散步

Day9 安靜的秘魯人

萬卡約｜ Huancayo

Day10 小螞蟻的土地探索、墨西哥風情

Day11 丘帕卡市集

Day12 葫蘆雕公園

阿亞庫喬｜ Ayacucho

Day13 斷崖石頭山路，鐵膀胱巴士

Day14 沉睡的庫斯科

Day15 拜訪藝術家

Day16 黎麥的天竺鼠、巷內的乾淨旅館

庫斯科｜ Cusco

Day17 裙擺搖搖，像隻小鳥

Day18 印加帝國首都、典型殖民木造老宅

Day19 叢林藥草體驗

Day20 太陽神殿與聖多明哥教會

Day21 聖谷一日遊

Day22 印加古道！我來了！

Day23 死女人山

Day24 天空之城

Day25 天空之城的第一道曙光

印加古道小提醒

Day26 秘魯手工皮鞋

Day27 遇見香港夫妻

Day28 市區巡禮，告別庫斯科

普諾｜ Puno

Day29 美妙又難忘的火車之旅、鎖門的旅館

Day30 蘆葦島一日遊

阿雷基帕｜ Arequipa

Day31 白色之城、觀火山的早餐

Day32 Salud ！乾杯！

Day33 媽啊！這什麼路啊！

Day34 騾子爭名次

Day35 貴族修女的家

伊卡｜ Ica

Day36 伊卡的熱情沙漠、沙漠小房間

Day37 外星人來過？

Day38 回國大採購

Day39 回家囉

作者簡介

陳貴芳（鱷魚）

常常旅行、熱愛寫生、充滿好奇心。已出版兒童繪本《蘿拉的藏寶圖》、《森林的元宵節》和《郵差阿弟》，以及旅遊書《訪古•台南•行》、《台南老店散步》、《一個人•環島•趣》、《隨興單飛葡萄牙》等書。

IG / 21upup

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