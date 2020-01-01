序文—【前言】／作者
在一次偶然機會，我看到關於印加古道（Inca Trail）的資訊，就對這條位於秘魯的古道充滿好奇。腦海浮現出盛裝的印加貴族坐在人力轎上，奢華的隊伍成為古道上的一道彩虹；手拿長矛的士兵赤腳奔馳在石階上，英勇的四處征戰；牽著羊駝的商人，跟絲路的駱駝商隊一樣，走在萬里長路上從事貨物交換的生意。
數百年前的印加人用石頭在陡坡上鋪成道路或是石階，完成了長達40,000 公里的印加路網（Qhapaq Ñan、Capac Ñan）；經歷長久的歲月洗禮，這條路至今仍然存在，因為過於珍貴所以在2014 年被列為世界文化遺產；其中通往「天空之城－馬丘比丘」是最為知名的一段，在這幾年成為熱門的健行路線。
鱷魚的左膝蓋在3 年前受傷之後，就發現走太多路會感到疼痛，我心想如果不趁身體狀況OK 的時候挑戰印加古道，以後或許也不會有勇氣了。於是在2017 年的夏天，我看到墨西哥航空正在促銷秘魯的機票，只考慮了幾天就迅速下手。沒錯！我要去秘魯，要去走印加古道。
台灣沒有直飛秘魯的航班，必須經由第二地轉機才能抵達，所以採取兩段式購票才是小資女的好方法。目前大部分的人都選擇到洛杉磯轉機，而鱷魚則是由韓國轉往秘魯。
我喜歡委託旅行社買機票，雖然要多付一點手續費，但是機票要更改時間或是有什麼其他的問題，旅行社都會馬上通知，也省掉了一些聯繫、溝通上的困擾。
飛秘魯的機票很昂貴，旺季的行情價格大概在台幣7~8 萬元之間，是個讓人哭喊口袋不夠深的數字；即使是轉機時間長達40 小時的機票也在5 萬元上下。該如何買到讓人笑呵呵的票價，就是自助旅行者的本事，因為價差可是幾萬元啊。鱷魚這次買的不是最優惠的價格，但是33,600 元的來回機票，也已經讓我非常心滿意足了，還能夠趁著轉機到首爾和墨西哥玩幾天，好划算的一張機票啊！
敢做夢、運氣好的鱷魚，這回帶著畫本前往南美洲囉！
目錄
前言
首爾｜ Seoul
Day1-2 複製國的粉紅鱷魚
Day3 前往仙人掌國度
墨西哥｜Mexico
Day3 墨西哥城、熱情南美的第一站、老屋新生命
Day4 一字眉女藝術家
Day5 告別墨西哥
利馬｜ Lima
Day6 露天的建築博物館、殖民風情的建築
Day7 去博物館吧
Day8 悠閒的散步
Day9 安靜的秘魯人
萬卡約｜ Huancayo
Day10 小螞蟻的土地探索、墨西哥風情
Day11 丘帕卡市集
Day12 葫蘆雕公園
阿亞庫喬｜ Ayacucho
Day13 斷崖石頭山路，鐵膀胱巴士
Day14 沉睡的庫斯科
Day15 拜訪藝術家
Day16 黎麥的天竺鼠、巷內的乾淨旅館
庫斯科｜ Cusco
Day17 裙擺搖搖，像隻小鳥
Day18 印加帝國首都、典型殖民木造老宅
Day19 叢林藥草體驗
Day20 太陽神殿與聖多明哥教會
Day21 聖谷一日遊
Day22 印加古道！我來了！
Day23 死女人山
Day24 天空之城
Day25 天空之城的第一道曙光
印加古道小提醒
Day26 秘魯手工皮鞋
Day27 遇見香港夫妻
Day28 市區巡禮，告別庫斯科
普諾｜ Puno
Day29 美妙又難忘的火車之旅、鎖門的旅館
Day30 蘆葦島一日遊
阿雷基帕｜ Arequipa
Day31 白色之城、觀火山的早餐
Day32 Salud ！乾杯！
Day33 媽啊！這什麼路啊！
Day34 騾子爭名次
Day35 貴族修女的家
伊卡｜ Ica
Day36 伊卡的熱情沙漠、沙漠小房間
Day37 外星人來過？
Day38 回國大採購
Day39 回家囉
作者簡介
陳貴芳（鱷魚）
常常旅行、熱愛寫生、充滿好奇心。已出版兒童繪本《蘿拉的藏寶圖》、《森林的元宵節》和《郵差阿弟》，以及旅遊書《訪古•台南•行》、《台南老店散步》、《一個人•環島•趣》、《隨興單飛葡萄牙》等書。
IG / 21upup
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