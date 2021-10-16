「台灣文化協會百年紀念研討會」今在高雄歷史博物館舉行。台灣文化協會主要的倡議與參與者之中有許多醫界人士，今眾多深具輩份的醫界權威大老與會。蔣渭水、林獻堂姪婿杜聰明、賴和、韓石泉等後代、基金會董事代表與眾多醫界與文化界旁及社會賢達等各界人士共聚一堂並發表主題演講。

尤值一提的是今開場首主題「總督府醫學校之醫學教育」，主講人、台灣醫學史學會前理事長、著名的台大歷史系資深退休教授張秀蓉在主題演講還秀出歷史檔案原件。

張秀蓉明周日(10/17)上午11點應陳永興醫師《聽醫生來講》邀請，將在微微笑廣播網與談，文協百年著名台大歷史學者親上廣播電台，主持人陳永興與張秀蓉將深度的台灣歷史學術透過常民化的生動與談首搬上廣播。

此外，桃園市長鄭文燦明周日上午10點也將上扁《有夢上水》節目，鄭文燦是2024角逐總統媒體屢被提即及的熱門人選之一。鄭原本上月5日將上電台，惟因疫情影響延至本週日。

文協百年在高雄舉辦的「台灣文化協會百年紀念研討會」由台灣醫學史學會、杜聰明博士獎學基金會合辦，台杏文教基金會、中研院台灣史研究所、台灣高雄醫學大學全球校友總會協辦。三大Session包含「台灣文化協會時代之醫學教育精神」、「從文協時代之工運 談職業病醫學與專業發展」、「台灣文化協會時代之醫界人物」。

建立以台灣為主體的醫療歷史觀的「台灣醫學史學會」在陳順勝教授倡議、陳永興醫師、陳榮基教授等人的推動下，於 2008 年成立。現任理事長為高醫大前校長劉景寬；杜聰明博士獎學基金會董事長為杜武青；台杏文教基金會現任理事長為陳政宏院長、台灣高雄醫學大學全球校友總會理事長為江文舜；中研院台灣史研究所所長為許雪姬。

※「台灣文化協會百年紀念研討會」座長、引言人與Session各主題

Session1座長/引言人賴其萬教授，講者與主題分別是張秀蓉教授「總督府醫學校之醫學教育」、陳永興教授「醫師典範與台灣文化協會」、韓良誠「文協時代至今之醫學人文精神傳承」

Session 2座長李孟智教授、引言人/許雪姬教授「文協時代之南部工運」講者與主題分別是陳順勝教授「台灣工安與職業病醫學史之演變」、胡文郁教授「台灣護理職場之演變」、吳國揚教授「南部工運精神-以高醫醫療工會為例」

Session 3座長陳永興、引言人蔡篤堅教授「文協時代之領導者」 講者與主題分別是蔣渭水基金會蔣伯欣董事「百年盼望：從”甘露水”看文協時期台灣的身體觀」、賴和基金會李昭容董事「賴和醫師之行醫、文學與社運關連」、杜聰明基金會杜武青董事長,林嘉澍講師「杜聰明博士與霧峰林家」。