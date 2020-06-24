在水產養殖過程中，由於疏於預防造成的疾病，給養殖者帶來巨大經濟損失。因此，必須貫徹「預防為主，防重於治」的原則，避免災情。圖／擷自屏東縣九如鄉後庄國民小學網站

蝦類養殖是台灣重要的經濟產業，每年產量近15000公噸產值約36.5億元台幣以白蝦、淡水長臂大蝦及日本對蝦為主。根據報導台灣養殖蝦已經出現感染「十足目虹彩病毒Decapod iridescent virus 1（DIV1）」的案例，淡水與海水養殖蝦種對DIV1皆具感受性，混養風險也高。雖然目前驗出感染的案例尚屬少數（共驗出16場），卻是一大警訊，養殖戶必須在供應鏈上採取有效的防治措施，相關單位也應盡速擴大檢測數量，避免誤判。由於該病毒傳染性力強，死亡率高，目前並沒有可治療的疫苗藥物，一旦感染處理起來將相當棘手，唯一的方法就是透過投餵優質飼料暨餌料、選購健康無病原的種蝦跟蝦苗、底土及水源應徹底消毒、適量投餌、水質全天候監控、加強疫病監測、增強苗種免疫力及避免養殖池工具交叉使用等，來減少感染的機率。

相關單位除了緊急採取限制移動隔離、全面消毒甚至銷毀等應變措施外，應該逐一檢視蝦類生產供應鏈的每個環節（別輕易推給候鳥、走私、餌料生物等），儘速查明感染來源，從根本防杜並建立完善的生物安全措施，以免重蹈過去台灣養殖草蝦發生大量死亡，迄今30多年仍無法復甦的覆轍。目前該病毒並非世界動物衛生組織（OIE）2020表列（Article 1.3.3.）之甲殼類疾病（現有九種），且「非人畜共通」傳染病，也沒有會「傳染給人」的證據，目前國際間尚未有足夠之科學證據顯示DIV1具有快速的突變能力，有關該病毒的出現原因、傳播途徑、傳播方式及離開蝦體後可存活天數均未知。該病毒2014年首發於中國大陸南方螯蝦養殖場，感染率從2018年的10％提高到2020年的17％，發病後死亡相當快速，死亡率高達8成以上，越南養殖場曾發現從中國大陸進口的種蝦，餌料紅蟲（blood worm）有DIV1。臺灣因地緣關係，稍有不慎很可能引入病原須小心防範可以理解，但還是應該讓證據說話，不必急於政治操作造成民眾不必要恐慌。

對蝦屬全球最主要的貿易水產品之一，占全球漁產貿易額約18％（約280億美元），成為許多國家重要的外匯來源（如越南、印度、泰國、厄瓜多等），不過養蝦利潤雖然豐厚但風險相對也高，尤其蝦病防範仍然是確保蝦類養殖成功的重要關鍵。

防範蝦病才能確保養殖成功

東南亞為全球重要的養蝦地區，但這些年養殖蝦類產業面臨肝胰腺微孢子蟲症（EHP）、早期死亡綜合症（EMS）、白點病毒（WSSV）、急性肝胰腺壞死病（AHPND）、蝦血細胞虹彩病毒（SHIV）等感染損失慘重，給養蝦產業和養殖環境造成嚴重衝擊。為此東南亞地區已有許多養蝦場實施生物安全協議包括；採用沒有染病的蝦苗，循環水系統，生態養殖，智慧養殖及無使用抗生素的養蝦方式，已逐漸成為未來蝦類養殖的主流模式。

目前國內養蝦多數仍採取傳統的集約養殖模式，養殖蝦受到天候、疾病、汙染等，導致養殖蝦大量死亡的案例仍時有所聞。隨著氣候變遷及新養蝦模式建立，未來國內養蝦應該朝向生態養殖或採取高端智慧養殖模式。另，目前國內發現遭「十足目虹彩病毒 」感染的蝦類除了白蝦、草蝦外，還包括了澳洲螯蝦養殖場，而澳洲螯蝦養殖所需蝦苗多從國外進口帶入病原的風險高（澳洲養蝦場也有感染DIV1的報導），也有破壞現有生態環境之慮，再度引發澳洲螯蝦養殖在台灣是否適宜的爭論，對此政府相關單位，也應給出明確說明讓外界釋疑。在水產養殖過程中，由於疏於預防造成的疾病，經常會給養殖者帶來巨大的經濟損失。因此，必須貫徹「預防為主，防重於治」的原則，為避免災情擴大，政府應嚴格規範所有進口種蝦、蝦苗、生餌等都應該附上健康證明並進行監控。從這些年全球爆發的養殖及人類疾病（現存人類感染疾病60％屬人畜共通，至少75％人類新疾病感染源始於動物）也再度驗證了落實One Health（強調動物、人類與環境三者之間互相依存）的必要性。