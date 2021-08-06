《阿拉伯時報》在中共壓迫下，撤銷一篇台灣外交部長吳釗燮接受科威特智庫的訪問，該欄位被換成「一中聲明」文章，典型的老共置入性行銷。圖為外交部長吳釗燮接受科威特智庫「偵查研究」專訪（「阿拉伯時報」紙版第2版），外交部提供

武漢病毒肆虐全球後，西方國家合作圍堵中共，瞬間使台灣國際地位大為提升，中共並不擔心中華民國出頭天，反而擔心台灣出頭天，所以長期親中藝人小S，只是稱呼小戴是台灣國手，就被中國網民出征，瞬間損失3200萬代言費。

老共並不忌諱中華民國，因為真正屬於中國一部分，不是台灣，而是中華民國，所以美國政府要多次重覆聲明：「台灣不屬於中國」，不管舊中國或新紅色中國，這兩個中國都不擁有台灣主權，所以美國前國務卿蓬佩奧說：「中共用統一名詞是錯誤的，中共對台灣的領土野心，是百分百侵略」。

8月2日，《阿拉伯時報》在中共壓迫下，撤銷一篇台灣外交部長吳釗燮接受科威特智庫的訪問，原來被迫放空的欄位換成「一中聲明」文章，這篇文章由老共置入行銷，價值可能不菲，更離譜的是：奧運會上德國桌球選手奧洽洛夫擊敗台灣選手林昀儒，奧洽洛夫在臉書上寫著：我擊敗台灣選手，居然也被中共小粉紅出征，被迫改為中國台北，因為出現台灣兩字，如果認為小粉紅只是小氣，你就太不理解中共了，這是舉國體育體制下，仇恨台灣的結果，因為教科書教育小粉紅：「台灣是叛亂一省」，藉此掩飾中共才是分裂中國的始作俑者，這種錯誤洗腦已經深植人心，小粉紅認為台灣人應該和中國人一起，在紅色體制下共同受苦，可是台灣人卻獨立活得如此滋潤，小粉紅當然心理崩潰，於是，他們下意識攻擊台灣，其實是在中共指導下，遂行舉國圍堵台灣戰略一部分，因此，在這次奧運會上，體育運動充滿濃濃政治味，競技場無法避免成為雙方陣營衝突場所，所謂運動不涉及政治，畢竟只是夢想。

中共藉體育提升民族主義目標

中共國是繼蘇聯舉國體育制度後，最成功典範，2008北京奧運會後，中國得獎牌數字，迅速趕上美、俄兩國，原因之一，蘇聯解體後，成為很多獨立共和國，獎牌自然分散，其二，中共政權治理的中國，更具有侵略性和排外性，體育運動在中國，僅次於你死我活的戰爭，這種情況和二戰前柏林奧運會，納粹德國的表現相當類似，希特勒認為：體育場所的競爭，是種族優勝劣敗的考驗，在希特勒眼中，體育運動必須尊從叢林主義法則（詳見提摩希·史奈德所寫：《黑土：大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊》），體育就是戰爭，除了獎牌，還具有提升民族主義目標，這也是中共法西斯混合納粹主義後，體育運動走火入魔原因。



提摩希·史奈德所寫：《黑土：大屠殺為何發生?生態恐慌、國家毀滅的歷史警訊》）圖／擷自維基百科，博客來，民報合成

中共把單純體育政治化，提升自己，同時也攻擊別人，網軍粉紅被驅使翻牆留言，四處謾罵攻擊，這是中共提升民族主義的結果，也必然壓抑政治競爭者台灣的存在，這不但來自現實政治衝突，也來自歷史，台灣在明朝末期，成為人民躲避中土戰亂的場所，更是明鄭流亡政府抗擊中國政權的基地，明鄭政權在清國康熙時代被迫臣服，但是彈丸之地卻難以治理，直到日本政府殖民台灣，台灣才跟上文明法制腳步，各種發展快速超越中國，二戰後，台灣陰差陽錯，又成為舊中國政府流亡場所，這才是造化弄人。

從東京奧運會上顯示出：世界正悄悄圍堵中國，而中國努力圍堵台灣，獨裁與民主力量在運動會上對壘，台灣正處於風暴核心，體育成為政治角力舞台。

台灣能否從中共政權壓力下存活，首先要解決的問題是：台灣與島內舊中國勢力的和解，這才是台灣當務之急，因為敵人在島外也在島內。