依山傍水的龍潭風貌多元，時序推移與創新思維的挹注，讓龍潭的人文底蘊與創造力從生活中的設計感體現，在這片文史之地開展出活力新風貌，也展現精彩魅力。圖為棒球名人堂花園飯店。擷自棒球名人堂臉書

早晨抵達「棒球名人堂」，觀賞球體設計建築的壯觀、感受台灣棒球的精彩時刻，也體驗與史努比球隊互動的樂趣；接著前往「藝樹屋Art Tree」發揮創意不設限，體驗繪畫的樂趣，讓藝術成為生活；午間時分來到位於龍潭大池旁的「慕名而來」，享受鵝肉老店深厚的功夫美味，也品味餐點設計與裝潢的巧思；飽餐一頓後，走訪「和窯文創園區」，讓心靈在大自然中舒緩，並且體驗手作的趣味；旅程尾聲走進「野人獻曝咖啡」嚐一份暖心的咖啡和甜點，在冬日中溫暖身心。

燃燒野球魂 棒球名人堂

龍潭新體驗第一站，抵達位於名人堂花園大飯店內的「棒球名人堂」。走進直徑32公尺的球體建築，鏤空的圓頂透進日光，灑落在棒球名人堂7樓中央的銅雕上。兩側的棒球歷史廊，娓娓道來各國棒球傳奇的歷史，也陳列著經典賽事的文物，讓旅人一覽昔日名將們的風光時刻。

順著外圈緩坡下樓，到達6樓體驗區和多元特展廳，除了棒球裝備與知識外，本區貼心設計多種互動裝置，讓遊客藉由感官互動科技，親身體驗棒球球路、投打對決，以及上壘動作等棒球運動的樂趣。5樓與3樓則巧妙結合史努比卡通人物與棒球元素，融合傳球、打擊、跑壘等遊戲，好拍好玩之外，也讓棒球變得更容易親近，顛覆對傳統展覽的既有想像。



超夯的史努比「盜壘阻殺王」，藉由感官親身體驗傳球、接球的樂趣。圖／林冠良

美學俯拾即是 藝樹屋Art Tree

接著來到靜巷裡的「藝樹屋Art Tree」動動手，庭院的植栽綠意盎然，宛若走進仙境。創辦人沛沛老師熱愛繪畫與手作，費時2年將老宅打造成溫馨的藝術空間，希望來此空間的學員不分年紀，都能體驗創作的簡單美好，讓美學親近生活也進入日常。

藝樹屋Art Tree提供大小朋友都適合的創作課程，同時帶入藝術知識與季節性元素，讓學員運用隨手可得的材料發揮個人創意，製作各種美麗的創作。同時融合多元科技，導入雷雕機的使用，帶領學員認識手繪圖，也在不同媒材上展現新樣貌。就到藝樹屋發揮天馬行空的想像，找到眼觀手繪的樂趣，享受藝術設計的美好。



工作室前的小庭院花木扶疏，也是學生們喜愛的小天地。圖／林冠良



用壓克力顏料在原木切片上彩繪，製作專屬自己的杯墊。圖／林冠良

傳統滋味新風貌 慕名而來

中午騎著單車來到位於龍潭大池旁的「慕名而來」享用午餐，餐廳外觀清新別緻，乍看彷彿充滿設計感的咖啡廳，推門而入後，卻是鵝肉飯菜的香氣迎面而來。老闆黃正欣國宴主廚的手藝、太太負責採購新鮮食材，再加上兩位學習設計與日本代購的女兒各司其職，在裝潢和餐點設計上發揮專長，一家人顛覆鵝肉店的印象，將傳統小吃重新包裝，共同打造味蕾與視覺的新感動，也讓店內充滿家的溫馨。



裝潢與餐點都充滿設計新思維，讓「慕名而來」成為打卡熱點。圖／林冠良



溫馨可愛的佈置設計力爆發，處處可見店家的童趣和巧思。圖／林冠良

慕名而來以鵝肉與台式小吃為主打，招牌「鵝肉香香飯定食」，選用雲林牧草鵝進行溫體處理，保留鵝肉特殊的香氣與厚實軟嫩的口感。搭配薑絲、九層塔、特製酸甜醬與辣醬，以及精選一等米烹煮而成的白飯，淋上自製鵝油與蔥酥，讓每一口都齒頰留香，喝一口有著滿滿蔬菜的鵝肉湯，甘美的滋味更讓幸福盡在不言中。盛裝在日式小碟中的小菜也是一絕，種類豐富多樣、風味獨具。傳統好味道創新呈現，吸引許多饕客慕名品嚐。



除了招牌鵝肉香香飯定食（左）外，花雕雞腿飯定食（右）也很受歡迎。圖／林冠良

自然人文創生秘境 和窯文創園區

飽食飯足後，沿著山徑來到「和窯文創園區」，依著乳姑山和霄裡溪，得天獨厚的環境讓園區成為龍潭秘境。15年前在三和里謝里長發起下，里民們胼手胝足地執行農村再生計畫，讓園區不僅保留了清幽的生態環境，也發展出柴燒陶及茶文化特色，同時持續在環境維護與人文體驗中開發新的可能，無論是生態導覽、藍曬顯影體驗，以及外來種生態教育等活動皆因應而生。



前往座落山林間的園區，享受森林秘境靜謐氛圍。圖／林冠良

每年2至3月是園內賞魯冰花的時節，4至5月則由油桐花接棒。除了賞花，也能動手製作獨具特色的陶杯，感受設計溫度。透過柴燒窯的灶煙、陶土中的物質作用，每個燒製出的陶杯色澤皆獨一無二。

寒冬中就來園區放鬆地在茶席中欣賞近山遠景與茶園美景，用陶杯品嚐在地製茶師的茶品，吐息間放下煩憂，感受土地的靜謐之美。



在深山中利用柴燒茶具品茗，體驗茶席文化。圖／林冠良

專注極致 野人獻曝咖啡

坐擁美景品茗，在山林舒緩身心後，下山來到「野人獻曝咖啡」享受愜意時光。店內依照不同烘焙程度提供多款特選手沖咖啡試喝，方便客人選擇偏愛的風味。老闆胡先生認為以烘焙度來介紹咖啡，是最淺顯易懂的方式，有興趣的客人自然會對豆子做進一步瞭解。店家抱持著「咖啡會友」的精神，認為只要提供優質咖啡，客人必定能感受到。

淺焙是店內的招牌品項，透過在短時間內將咖啡豆烘透，同時將不健康的刺激物質剔除，完整保留豆子特有的果香味。秉持對素食者的友善，店內也準備植物奶咖啡及新鮮現做的甜點，3種以上肉桂香料、堅果、黑糖融入內餡的「肉桂捲」香而不膩；無蛋的「草莓戚風蛋糕」扎實中帶股清爽的酸甜；「佛卡夏」裡黑橄欖以及特製油漬番茄，與香料交織的風味讓人回味再三，展現味覺的搭配功力。冬日中的小旅行，來到野人獻曝咖啡，在五感品味咖啡的藝術中，增添一份美好體驗。



店內輕食為全素，也有部分糕點為蛋奶素，未來也會往全素嘗試。圖／林冠良



店家提供客人試喝挑選喜歡的風味，也能依需求給予建議。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：68