作者指出，中共宣傳經濟成長8％，其實到處都是企業倒閉。由於三天兩頭搞防疫封城，商家生意做不下去，乾脆宣告關門。圖為2021年底中國西安疫情嚴重，12/23開始封城。擷自公視新聞影片

前天，一位剛返台結束隔離的台商約我餐敘，他說：此次回台，應該不會再回中國，他說：日子越來越艱難，最重要是無法預測自己何時被捕，他說：像張庭夫妻搞傳銷，在中國各大城市比比皆是，其中不乏台商，張庭夫妻在上海生活高調，與上海幫官員來往密切，這種人背景如此雄厚，還會被割韮菜，如今下落不明，沒人打算為他們出面營救，可見中共官場已經人人自危，大家對未來已經失去信心。

最近油管的無掩飾中國視頻，刊出一個內容：因為疫情嚴重，加上下崗失業，百萬北飄青年離京還鄉，還因此被家鄉冠上惡意回鄉罪名，越來越多在天子腳下討生活者，因為經營環境劇烈惡化，只有選擇拋棄小生意回家鄉，這種情況從北、上、廣、深等一級城市，逐漸向二級城市漫延。

創業者拋棄一級城市剛購買的住屋，原因是無力再繳交貸款，這種專業名稱叫：「斷供」，斷供潮正撲向銀行，一位經營超市的夫妻說：生意收入突然減少80％，本來一天可以收入一萬，現在剩兩千，員工從十位減少到兩位，現在決定收攤，本來用三百萬買的住屋，只剩一半價格，但是銀行貸款還有二百萬，只好把房子丟給銀行，跑路再說。

這種情況越來越普遍，但是，官方卻又開始鼓勵購屋，指示銀行貸款出去，因為擔心倒閉潮擴大，完全和實際社會狀況背道而馳。

這位朋友說：老共對內宣傳經濟成長8％，其實到處都是企業倒閉，從南向北漫延，由於三天兩頭搞防疫封城，生意做不下去，乾脆宣告關門，躺平再說。

中國改革開放初期，很多地方公園或街道上，可以看到身上掛著狗牌，如今，求職的老套又出現了，上面寫著專長：電子維修、水泥工、修車，等等，中國下崗工人來到可怕數字，尤其是高教青年失業率高達20％。

習近平絕對知道：中國經濟情況惡化程度，而且惡化原因就是他惡搞的結果，但是拯救惡化經濟的方法只有一個，那就是與美國握手言好，這一點也是習近平難以啟齒的地方。

中國獨裁與俄羅斯獨裁新版2.0，兩者差距不大，美國擔心老共趁著國內經濟不穩，轉移人民焦點，向台灣用兵，同樣歐盟也擔心：俄羅斯趁烏克蘭東部叛亂，向烏克蘭用兵，原因很簡單：雪融時候最寒冷，國家外強中乾時候，也最可怕。



作者指出，網路上傳出，中國因為疫情嚴重，加上下崗失業，百萬北飄青年離開北京回故鄉，還因此被家鄉冠上惡意回鄉罪名。示意圖／擷自CCTV新聞影片