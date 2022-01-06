依自由時報1月5日A11版報導，「憲法訴訟法」新制1 月4日正式施行，十五位大法官組成憲法法庭取代「大法官會議」，審理程序全面法庭化，除審查是否違憲，還可審查確定裁判是否違憲；司法院院長許宗力昨在司法院表示，新制賦予大法官法源依據，有權審理「違憲判決」，未來不再無奈「含淚駁回」。

又指出，許宗力說，新制把大法官會議「法庭化」，解釋變成「判決」，因此去年12月24日的第八一三號解釋是末代司法院釋字，未來將由「憲法法庭一一一年度憲判字第一號判決」接棒起跑。司法院前院長翁岳生指出，雖然釋憲機關解釋憲法多少具有政治性，但應避免過分強調政治色彩。

在司法節（1月11日）前夕，探討大法官釋字「走入歷史」的功與過，前院長翁岳生指出解釋憲法避免過分強調政治色彩，令人想起過去動員戡亂「臨時憲政」時期，大法官會議曾經淪為統治者的工具，由司法院第一屆大法官於1950年1月29日做出釋字第31號解釋：「……在第二屆（立法、監察）委員未能依法選出與集會以前自應仍由第一屆立法委員，監察委員繼續行使其職權」

前述大法官釋字第31號解釋成為「萬年國會」的禍源，立法委員任期毫無期限地延長，直至因自然淘汰而立委們年老至無法再延時，始由1990年6月21日大法官會議，做成定期退職的釋字第261號解釋，責令第一屆未定期改選的中央民意代表應於1991年12月31日前終止行使職權。對於此種純政治性的決策，竟假手由「法律人」組成的釋憲機關來做，由釋字第31號到第261號解釋，走了40年，也算是世界法制史上的特有現象。

1991年5月1日起動員戡亂時期宣告終止，1996年3月由人民選總統，當年12月19日產生了「太極門案」，其為侯寬仁檢察官違法濫權的產物，迄今未能完成平反，造成廣大的民怨。

近日媒體報導，義大利新興宗教研究中心（CESNUR）創始人及理事長馬西莫·英特羅維吉（Massimo Introvigne）、立陶宛前外交官羅西塔·索麗特（Rosita ŠORYTĖ）等來自多個國家、積極維護普世人權的學者25位聯名寫信給蔡英文總統，關注25年未解決的太極門案，此案件也被聯合國人權理事會（第47、48會期）提出討論。

聯合國人權兩公約已於2009年12月10日國內法典化，依公民權利和政治權利國際公約第2條第3項第1款有關「國家義務原則」之規定，本公約每一締約國承擔：保證任何一個被侵犯了本公約所承認的權利或自由的人，能得到有效的補救，儘管此種侵犯是以官方資格行事的人所為。

目前「太極門案」已進入第26個年頭，冤情、民怨仍在，還需要走到「憲法訴訟法」新制嗎？如果政府官員們拿出良心「勇於認錯」，利用行政程序法第117條、第128條等規定，就可以解決的，如此可讓台灣在尊重、保障及促進人權，邁向新的里程。