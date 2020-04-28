新聞標題【民報】【專文】【影音】走過驚濤駭浪的年代—陳永興七十省思(36)
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【專文】【影音】走過驚濤駭浪的年代—陳永興七十省思(36)

 2020-04-28 10:42
2018年7月27日門諾基金會南區玉里服務中心「主救樓」的落成啟用，新任基金會董事長的陳永興醫師與卓溪鄉搭馬打住耆老共同掛上象徵豐收與恩典的小米。圖／門諾基金會
2018年7月27日門諾基金會南區玉里服務中心「主救樓」的落成啟用，新任基金會董事長的陳永興醫師與卓溪鄉搭馬打住耆老共同掛上象徵豐收與恩典的小米。圖／門諾基金會

幫忙門諾基金會的事工

當我65歲在聖母醫院服務滿六年，準備退休時，同時也接到門諾基金會邀請我去幫忙他們。門諾醫院在花蓮服務的歷史已經超過60年，是美國門諾會所設立，專門服務偏遠地區與原住民的醫院。後來在門諾服務即將退休回美國的薄柔纜（Dr.Roland Peter Brown，1926年6月5日—2019年8月17日）院長曾說：台灣的醫生去美國很近，到花蓮很遠，意思就是想邀請醫師到偏鄉花蓮服務是一件非常困難的事，他的一席話感動了在美國行醫的黃勝雄醫師。黃勝雄醫師是台灣旅美非常優秀的神經外科醫師，原本在費城一間教學醫院服務，他聽到薄柔纜醫師的感慨，反省自己在美國服務這麼久，而故鄉缺醫師，反而是美國的醫師在服務自己的鄉親，覺得很羞愧，因此，他辭掉在美國的醫療工作，回到台灣門諾醫院來服務。

黃勝雄回來那年，也剛好是我去花蓮參選縣長那年，所以，我們在花蓮開始有很多互動與來往，他非常支持我參與民主運動。我當時也去門諾醫院的精神科幫忙看診，那時門諾醫院還沒有設立精神科，我就過去協助他們。所以，我和門諾在花蓮結下情緣。

我要從聖母醫院退休，黃勝雄院長那時也決定從門諾退休返美，因為黃院長已經78歲，想回美國養老了。所以，他問我若不在聖母醫院任院長，是否可到門諾基金會幫忙？門諾基金會是門諾醫院在黃勝雄任內募款所設的基金會，因為他發現很多原住民和偏鄉的年老病患要來醫院看病很不容易，因為花蓮地形狹長，山區交通不便，路途很遙遠，有很多年老病患或殘障朋友想就醫都很不方便。所以，黃勝雄設立門諾基金會就是專門投入社區服務的工作，特別是針對老人到宅服務。

門諾基金會成立至今已有22年歷史，我從聖母醫院退休後去接基金會的工作也有六年了。門諾基金會至今有三百多位工作人員在服務三千名個老人，這可能是全台灣服務老人最多的社會福利機構。

基金會的三百位工作人員實在是很可愛也讓人很感動，他們每天都翻山越嶺去給老人送餐。許多獨居老人沒有辦法自行「煮食」，我們就送便當到他的家中。送到時還是熱騰騰的保溫餐盒；有時還去老人家中幫他們洗澡，因為有些老人躺在病床很久，自己無法起床，連翻身都需要有人協助；門諾工作人員也有時會到老人的家中幫忙整理清潔打掃；也要接送老人去看病，許多老人看診不方便，因為他們沒有車，也沒有公車客運可以搭乘到醫院，所以需要基金會派遣車輛接送；還有些老人是固定要拿藥、洗腎、復健等各種需要，其中也包含很多殘障朋友不方便出門，我們也要安排復康巴士專門接送。


2019/10/2門諾基金會老人運動會。圖／門諾基金會

募款支持老人長照的推廣

另外，門諾基金會也在許多鄉鎮設立日間照護的老人中心，讓可以自由行動的老人來參加活動，工作人員會安排運動、烹飪或藝術等等課程帶領來參加的老人活動，防止老人失智與老化。門諾基金會所做的這些事工一年大約要一億五千萬元的經費，過去政府還沒有推動長照2.0計畫時，所有的經費都是基金會要自己籌措負擔。這幾年政府開辦長照2.0的計畫之後，現在基金會可以從政府得到部分補助，大約可申請到七、八千萬的補助經費，但還有一半的經費需要向外界募款。我在門諾基金會最主要的協助就是募款。

當然，每個月我也會去各工作站了解他們工作的狀況。我會去關心服務品質是否到位，基金會聘請很多照服員去服務老人，看老人是否滿意，也還要辦在職訓練與繼續教育。所以，我一個月大概要去兩趟花蓮。這是我去花蓮選舉當過花蓮立委後，返鄉高雄衛生局服務，再到宜蘭聖母醫院後，繞一圈又返回花蓮與花蓮鄉親繼續互動交流，花蓮當地人士都很高興，我自己也感覺常有機會去看老朋友是很溫暖的事。

這六年來在門諾基金會的奉獻都還很順利，各種事工的推動也都很有進展，特別是現在還推廣服務範圍到台東。現在，台東沿海東河鄉、成功鎮、長濱鄉等海線三鄉鎮已有門諾基金會設站服務，服務網從花東縱谷一直連結到東海岸線，從花蓮豐濱再繞回到花蓮市，所以這是一個台灣東部很完整的社區長照服務與老人照顧網。


門諾基金會年終圍爐活動。圖／門諾基金會

我想全台灣應該是門諾基金會做得最早與服務最多，我自己算過，門諾基金會送餐給獨居老人的便當已經高達260萬盒，這260萬盒便當相當於260座101大樓，所以，我有時去跟扶輪社募款演講時，會說台北有一棟101大樓，但花蓮門諾基金會已蓋260棟101大樓，我們是用便當打造起來的。目前每日約有8、9百位老人是靠門諾基金會在吃飯，若無門諾基金會這一、二十年來的送餐，還有很多偏遠地區的老人確實生活、生存都會產生困難。所以，我感覺這件事對台灣社會實在是有一些貢獻。當然，希望政府將來能做更多，也有更多社會福利團體能加入服務的行列。

相關影音

延伸閱讀：【專文】走過驚濤駭浪的年代--陳永興七十省思（35）

專文屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表