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每日國際焦點
亞塞拜然境內以亞美尼亞人為主要族群的納戈爾諾-卡拉巴赫，1991年代在亞美尼亞支持下爆發戰爭，逐出亞塞拜然部隊而呈現實質獨立，俄國與亞美尼亞結盟，土耳其則支持亞塞拜然。
27日發生2016年以來最嚴重衝突，亞塞拜然稱為了報復亞美尼亞砲擊，部隊發起進攻，納戈爾諾-卡拉巴赫表示其軍隊16人陣亡，超過百人受傷、擊毀亞塞拜然直升機、無人機與10輛坦克。
納戈爾諾-卡拉巴赫、亞美尼亞都宣布戒嚴與總動員，亞塞拜然戒嚴但未總動員。
美國總統川普表示將尋求解決衝突。普丁與亞美尼亞共識勿武力升級。土耳其則抨擊亞美尼亞。
教宗、法國、伊朗呼籲兩國停火和談。
美國法官裁定暫時阻擋川普禁止下載抖音禁令。
黎巴嫩總理無法組閣辭職，對法國總統馬克宏的努力是一大打擊。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
北韓
北韓警告搜尋槍殺南韓官員遺體時，南韓海軍侵入爭議海域，造成緊張。
馬來西亞
執政聯盟拿下關鍵州議會。
亞塞拜然、亞美尼亞
亞塞拜然境內以亞美尼亞人為主要族群的納戈爾諾-卡拉巴赫，1991年代在亞美尼亞支持下爆發戰爭，逐出亞塞拜然部隊而呈現實質獨立，1980年代以來納戈爾諾-卡拉巴赫爆發嚴重族群衝突，2016年以來加劇。
27日發生2016年以來最嚴重衝突，亞塞拜然稱為了報復亞美尼亞砲擊，部隊發起進攻，納戈爾諾-卡拉巴赫表示其軍隊16人陣亡，超過百人受傷。
美國總統川普表示將尋求解決衝突。
納戈爾諾-卡拉巴赫稱擊毀亞塞拜然直升機、無人機與10輛坦克。
納戈爾諾-卡拉巴赫宣布戒嚴與總動員。
亞美尼亞宣布戒嚴與總動員。
亞塞拜然議會通過戒嚴。
亞塞拜然軍方表示軍力足夠並不需要動員。
普丁與亞美尼亞首相電話討論納戈爾諾-卡拉巴赫問題，共識不要武力升級。
亞美尼亞警告土耳其勿介入。
土耳其抨擊亞美尼亞是和平的阻礙。
土耳其總統艾爾段呼籲亞美尼亞人起來反對執政者。
教宗呼籲和談。
法國呼籲亞美尼亞、亞塞拜然停止衝突。
伊朗呼籲亞美尼亞、亞塞拜然停火。
亞美尼亞
烏克蘭
軍機墜毀導致26死，總統下令調查。
白俄羅斯
法國總統馬克宏稱盧卡申科必須下台。
瑞士
公投否決右派提出的反歐盟自由移民法案。
英國
首相強生將增加30%資助WHO資金，以協助WHO進行改革。
德國
梅克爾正在規劃修法，由六位法官監督德國情報局。
波蘭
執政聯盟簽署新的聯盟協定。
美國
法官裁定暫時阻擋川普禁止下載抖音禁令。
黎巴嫩
總理無法組閣辭職，對法國總統馬克宏的努力是一大打擊。
約旦
國王解散國會準備11月大選。
伊朗、伊拉克
兩國打算強化邊界合作，提升兩國之間貿易。
蘇丹
蘇丹拒絕以與以色列關係正常化來交換移除恐怖國家名單。
衣索比亞
武裝民兵攻擊殺害15人。
葉門
聯合國表示葉門各交戰勢力準備交換1081名戰俘。
以色列
加薩走廊巴勒斯坦統治組織哈瑪斯稱埃及槍殺兩名巴勒斯坦漁民。
奈及利亞
伊斯蘭民兵攻擊車隊導致11死。
民主剛果
200名叛軍攻入礦區，襲擊電視台與政府大樓，砍頭兩名警員並殺死一名士兵，之後軍方奪回控制。