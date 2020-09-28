●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

亞塞拜然境內以亞美尼亞人為主要族群的納戈爾諾-卡拉巴赫，1991年代在亞美尼亞支持下爆發戰爭，逐出亞塞拜然部隊而呈現實質獨立，俄國與亞美尼亞結盟，土耳其則支持亞塞拜然。

27日發生2016年以來最嚴重衝突，亞塞拜然稱為了報復亞美尼亞砲擊，部隊發起進攻，納戈爾諾-卡拉巴赫表示其軍隊16人陣亡，超過百人受傷、擊毀亞塞拜然直升機、無人機與10輛坦克。

納戈爾諾-卡拉巴赫、亞美尼亞都宣布戒嚴與總動員，亞塞拜然戒嚴但未總動員。

美國總統川普表示將尋求解決衝突。普丁與亞美尼亞共識勿武力升級。土耳其則抨擊亞美尼亞。

教宗、法國、伊朗呼籲兩國停火和談。

美國法官裁定暫時阻擋川普禁止下載抖音禁令。

黎巴嫩總理無法組閣辭職，對法國總統馬克宏的努力是一大打擊。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

北韓

北韓 警告搜尋槍殺南韓官員遺體 時，南韓海軍侵入爭議海域，造成緊張。

馬來西亞

執政聯盟 拿下 關鍵州議會。

亞塞拜然、亞美尼亞

亞塞拜然境內以亞美尼亞人為主要族群的納戈爾諾-卡拉巴赫 ，1991年代在亞美尼亞支持下爆發戰爭，逐出亞塞拜然部隊而呈現實質獨立，1980年代以來納戈爾諾-卡拉巴赫爆發嚴重族群衝突，2016年以來加劇。

27日發生2016年以來最嚴重衝突，亞塞拜然稱為了報復亞美尼亞砲擊，部隊發起進攻，納戈爾諾-卡拉巴赫表示其軍隊16人陣亡，超過百人受傷。

美國總統川普表示將尋求解決衝突。

納戈爾諾-卡拉巴赫 稱擊毀 亞塞拜然直升機、無人機與10輛坦克。

納戈爾諾-卡拉巴赫 宣布 戒嚴與總動員。

亞美尼亞 宣布 戒嚴與總動員。

亞塞拜然議會 通過 戒嚴。

亞塞拜然軍方 表示 軍力足夠並不需要動員。

普丁與亞美尼亞首相電話 討論 納戈爾諾-卡拉巴赫問題，共識不要武力升級。

亞美尼亞 警告 土耳其勿介入。

土耳其 抨擊 亞美尼亞是和平的阻礙。

土耳其總統艾爾段 呼籲 亞美尼亞人起來反對執政者。

教宗 呼籲 和談。

法國 呼籲 亞美尼亞、亞塞拜然停止衝突。

伊朗 呼籲 亞美尼亞、亞塞拜然停火。

亞美尼亞

反對派領袖被捕 。

烏克蘭

軍機墜毀導致26死 ，總統下令調查。

白俄羅斯

法國總統馬克宏 稱盧卡申科必須下台。

瑞士

公投 否決 右派提出的反歐盟自由移民法案。

英國

首相強生 將增加30%資助WHO資金，以協助WHO進行改革。

德國

梅克爾 正在規劃修法，由六位法官監督德國情報局。

波蘭

執政聯盟 簽署 新的聯盟協定。

美國

法官裁定暫時阻擋川普禁止下載抖音禁令。

黎巴嫩

總理 無法組閣辭職，對法國總統馬克宏的努力是一大打擊。

約旦

國王 解散 國會準備11月大選。

伊朗、伊拉克

兩國 打算 強化邊界合作，提升兩國之間貿易。

蘇丹

蘇丹 拒絕 以與以色列關係正常化來交換移除恐怖國家名單。

衣索比亞

武裝民兵 攻擊殺害 15人。

葉門

聯合國 表示 葉門各交戰勢力準備交換1081名戰俘。

以色列

加薩走廊巴勒斯 坦統治組 織哈瑪斯稱埃及槍殺兩名巴勒斯坦漁民。

奈及利亞

伊斯蘭民兵 攻擊 車隊導致11死。

民主剛果