2018年的公投因與九合一地方選舉合併舉行，又因有十件公投案，投票費時，造成許多投票所大排長龍，引發失序的「公投亂象」。隨後，政府即針對公投法做了修正，今年底是首次單獨對公投案的投票。

這次的四大公投案，全部都是針對政府已實行的政策，且皆與政府現行政策相反，導致雙方陣營分別喊出四個同意或四個不同意，但對於同意或不同意的理由則較少論述。所以，不少選民對於四大公投案的內容尚未能完全理解，即已陷入非黑即白、對立的氛圍中。四大公投案之中，第十七案重啟核四，與第二十案第三天然氣接收站遷離大潭藻礁，是關於能源、環保、經濟發展的議題，且係分別由民間人士或團體提出，但獲得國民黨的協助；第十八案和第十九案則是萊豬進口以及公投綁大選，則係由國民黨提案，且皆與執政黨的立場相左。因此，雙方短兵相接、激烈攻防，已演變成政黨對決的態勢。

科學與科技有其侷限

另外，經由網路搜尋，雖不難找到四大公投案的相關訊息，然而，這些訊息卻常屬片面、凌亂與缺乏系統的說明，無助於對提案的全盤理解。此外，關於重啟核四、萊豬、三接遷離等公投案的探討，常需藉助些許科學與科技素養，方能瞭解關鍵問題所在。可是，科學並不是萬能，科技也有其限制，利弊相伴而生。因此，當引用科學或科技說明相關公投案時，也必須提醒大眾關於科學與科技的侷限。甚且，人人更需利用批判思考的能力，選擇接受或不接受相關的論述，不致於人云亦云，或盲目跟隨。質言之，人世間許多事物，科學迄未能給予答案，甚至無法完全解釋。所以，重啟核四、萊豬、三接遷離等三個公投案，除涉及科學或科技之外，更和個人價值或社會公益有緊密的關聯。因此，對於社會爭議的議題必須經由全民公投，以尋求社會共識，並能保障大眾的利益，這也是舉辦公投的根本要義。

當媒體充斥著四大公投案的對立報導之際，必然也有相當比例的公民，更想知道為什麼要投不同意或同意？然而，卻普遍缺乏管道接收到正確與全面的訊息。所以，在12月18日公投日之前，經由開放報名，針對不同需求的閱聽者，規劃大眾方便前往的場地或線上傳播，並邀請相關領域的專業人士，除演講之外，亦可採用多元的方式，諸如：影片觀賞、實地考察、問答或討論，再佐以相關的數據、圖片與實例解說，以協助閱聽者建立知識的基礎，進而能做出適切的選擇。當公民樂於走進投票所，表達其理念或價值，就是以實際行動參與國家的未來與發展。