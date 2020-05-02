北韓頭子金正恩久未露面，行蹤成謎。英國首相強生感染冠狀病毒，一度住進加護病房，目前已重返工作崗位。媒體對兩人健康的報導，清楚看到專制與民主的差別。圖／擷自白宮flickr（資料照），英國政府官網，民報合成

最近，兩位國家領導人的健康狀況受到全球矚目。北韓頭子金正恩久未露面，行蹤成謎，生死未卜。另一位英國首相強生，感染冠狀病毒，一度住進加護病房，目前逐漸康復，重返工作崗位。媒體對兩人健康的報導，清楚看到專制與民主的差別。

北韓媒體自4月11日起，就沒有金正恩公開活動的報導。金正恩自2012年掌權以來，每年4月15日都會出席他的祖父金日成的誕辰紀念日。今年首度缺席，極不尋常，引起各方揣測。美國有線電視新聞網CNN報導，金正恩手術後病情危急。路透社引述知情人士消息說，中國已派出醫療團隊前往北韓。日本媒體更爆料，指金正恩進行心臟支架手術失敗後，已變成植物人。

日本《東京新聞》報導，由於金的隨扈感染肺炎，他為了躲避疫情，一直待在東部海灘別墅自主隔離。CNN最近更新報導，指南韓總統「統一外交安保特別顧問」文正仁26日透露，金正恩仍「活著而且狀況很好」。韓國《東亞日報》指出，北韓有發射中短程飛彈的跡象，韓國MBC電視台也提到，金正恩的行程可能和發射飛彈有關。

媒體報導彼此矛盾，真假難辨，一些軍事分析家和國際觀察者推斷，如果金正恩死亡，北韓會爆發權力鬥爭，甚至出現內戰，形成人道危機。如何確保大規模毀滅性武器、核武、生化武器，不被濫用，令人非常憂心。

極權、人治、神秘 vs 民主、制度、透明

5月1日「國際勞動者節」，是北韓另一個重要節日，金正恩是否露面，受到關注。金正恩身體到底如何？是生是死？對國際局勢將帶來何等衝擊？成了這段期間熱門新聞，比武漢肺炎更受矚目，突顯北韓的極權、人治、神秘。

強生感染肺炎住進加護病房，但病情非常透明，雖然大家關心，但沒有人在意他生病對英國國運和世局的影響，或擔心核子武器的安全。因為英國是老牌民主國家，一切按制度行事，沒有人不可被取代。

強生於3月27日確診感染病毒，他先是居家自主隔離，後來症狀惡化，4月5日入院治療，隔天轉入加護病房，9日離開加護病房轉入普通病房，12日出院後，前往鄉間居所繼續休養，27日恢復上班。強生患病期間，首相辦公室發言人定期向外界說明病情進度，讓民眾安心。他的職務代理人、外交大臣拉布也親自上場，說明強生的身體狀況。

媒體詢問代理首相拉布是否已拿到「核密碼」( nuclear codes)時，英國內閣辦公廳大臣表示，公開場合不便談論國家安全，沒有透露細節，但強調英國「有完善的規程來處理此一議題」。一切按照制度走，英國人民沒有疑慮，國際社會也不用擔心。民主、透明、制度，和北韓成為強烈對比。

(本文轉載綠色和平電台【綠色短評】)