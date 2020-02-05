武漢肺炎確診超過2萬，死亡已經超過400人，飆破SARS的紀錄，中國急了，世界也急了。

中國宛若黑幕國家，昨天還被加油聲歌頌的武漢人，今天卻淪為中國境內的猶太人，「反武漢主義」的歪風，正在中國上演，另外，可以慶幸的是，被「兩個中國」搞迷糊的247名滯留湖北台灣人，2月3日深夜，被中共放行回到台灣了。

但是，從封城之日起，有關武漢肺炎的源起，仍然眾說紛紜，中共官方多次對外宣稱，「華南海鮮市場才是病源地」，但是，越描越黑，越來越多的證據顯示，真相並非如此，華南市場只是病源之一而已，如果這是事實，那麼問題就變的複雜了，中共可以引導，把病源鎖定華南海鮮市場，還可以進一步加工說，老美故意搞生化戰，但是，真相的揭露，確來自中國本身。

1月29日刊登在「新英格蘭醫學雜誌」一篇論文，可以說是第一時間對「武漢肺炎」的研究報告，這篇論文有三個人具名發表，第一位是中國疾病控制中心主任高福，第二位是中國疾病控制預防中心副主任馮子建，第三位是湖北疾病控制中心主任楊波，這三位第一線工作者發布論文表示，「去年12月中旬就知道『武漢肺炎』有人傳人情況」，證明了共產黨官僚系統故意隱匿，為甚麼必須隱匿？純粹為了經濟嗎？還是另有原因，這才是問題的核心，從12月中旬到除夕前小年夜封城，剛好過了一個多月，如果沒有料錯，這一段時間剛好給中共高層尋找說詞，把華南市場作為替罪羔羊，另一個原因是中南海高層陷入內鬥，習近平正努力尋找兇手，這個假設成立的條件必須看病毒外洩是故意或是管制不力發生意外，如果是故意外洩，那麼是誰在幕後導演？誰要給習近平難看？

真正病源不在華南市場

高福、馮子建、楊波的論文，也揭穿華南市場並非病源地真相，因為12月1日，第一位出現在金銀潭醫院的確診病人，從沒到過華南海鮮市場，12月10日，又出現3個確診病人，其中有兩位沒去過華南海鮮市場，只有一位去過華南市場，這些證據證明，真正的病源不是華南市場，於是，距離市場20公里的「武漢P4生物實驗室」，也因此跳上檯面，多方焦點鎖定「武漢生物實驗室」，認為實驗室人員很有可能外洩病毒，到底是意外？還是故意？恐怕要進一步清查。

2003年SARS瘟疫之後，中國尋求和法國合作，打算建造「武漢第四級生物實驗室」作為SARS疫苗的研究，當初，中國向世衛組織聲請建立「武漢生物實驗室」，聲請文件上的研究標的，並沒有包含SARS，為了越過法方監督，中國反對由法國興建，收買親共的法國總統歐蘭德，故意把興建包商交給解放軍所屬的「中元國際」IPPR，暗中自行複製另一個生物實驗室，解放軍掌控作為SARS的病毒及疫苗研究，因此，武漢生物實驗室，本身就存放SARS的病毒株。

1月31日，印度的科學家TYLER DURDEN在ZERO HEDGE科學雜誌上發表一篇論文說，中國「武漢肺炎」的冠狀病毒突出物上面，被植入愛滋病毒的排序，這種蛋白基因的排序，不可能是自然界產生，應該是人工改造，但是，論文僅僅登出一天，卻被離奇下架，很顯然後面有很大的壓力，印度科學家的懷疑，並非唯一，中國科學家也有同樣懷疑。

1月31日，有一篇論文刊登在「中國科學生命科學」雜誌上，具名發表該論文有三個人，第一位是上海「巴斯德研究所」的研究員郝沛，巴斯德是全球最頂尖的病毒研究所，第二位是中國軍事醫學研究院，國家防控藥物技術中心研究員鍾武，第三位是中國中科院分子植物研究中心研究員李軒，這三位專家在這篇論文中說，「武漢肺炎病毒是透過S蛋白和人類ACE2相互作用，感染呼吸道上皮細胞」，但是，很奇怪的是，這個病毒被取下四個關鍵胺基酸，但是儘管如此，從顯微鏡下的RBD結構，仍然很像SARS結構，問題是，病毒的變異有兩種途徑，一種是人工製造，另一種是自然變異，如果要讓SARS上四種氨基酸消失的自然方法，必須經過一萬次的轉換，很顯然，這種變異絕對是人工製造，三位科學家在論文後面留下一個問號，到底是誰將SARS病毒進行人工變異，目的是甚麼？

生物實驗室管理鬆散

這篇論文也解釋一個謎團，中國官方所宣稱，中國舟山蝙蝠病毒是宿主，問題是，蝙蝠無法直接傳染人類，必須經過中間的變異，而這個變異看來絕不是自然演化，而是人工製造，當來自四方八面的質疑逼近武漢生物實驗室，一位研究員石正麗出面了，她說，「武漢實驗室管控非常良好，不可能有外洩情況」，但是，這番說詞，也隨即被人打臉，一位隱名的科學家武子華說，「中國很多生物實驗室，管理非常鬆散，甚至有人把實驗室的動物拿到外面販售，還把動物帶回去當寵物」，如果真的是如此，那麼，病毒外洩，就不是空穴來風了，石正麗跳出來辯護，是否顯示此地無銀三百兩，中國媒體從網路上也查到2018年，石正麗在中國交通大學演講，題目是，「蝙蝠冠狀病毒的跨種感染研究」，同年，這個研究論文也在「中國自然雜誌」刊登，證實了武漢生物實驗室通過蝙蝠和老鼠媒介，製造出可以人傳人的新SARS，石正麗是否應該解釋，為何武漢病毒的結構，和SARS如此相似？真的是巧合嗎？

石正麗的說法，也暴露出中共解放軍在武漢進行生化武器開發，2月1日，以色列的軍事情報官蕭漢姆在「華盛頓郵報」受訪時說，「武漢一直是中國生化武器研究重鎮」。

看來，中國多次拒絕美國協助，真正的原因恐怕就是藏在這裡了，是哪一方有心人，洩露病毒，屬於意外或者是陰謀惡整，若其目標只為了權力鬥爭，卻不惜犧牲無辜百姓，那麼動機就更加可怕了，問題是，武漢肺炎已經失控，這個黑幕在中國，會有水落石出的一天嗎？