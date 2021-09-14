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每日國際焦點

日本在奄美大島海域發現的中國潛艇，12日移動到橫當島海域，海上自衛隊派遣3偵察機2驅逐艦追蹤中。

北韓成功測試長程巡弋飛彈，射程1500公里，可能可搭載核彈頭。

阿根廷國會期中選舉初選左翼執政黨只得票31%，保守派反對黨得票達40%。

以色列總理Naftali Bennett十年來首度官方訪埃及，會見埃及總統塞西。

日本

在奄美大島海域發現的中國潛艇，12日移動到橫當島海域，海上自衛隊派遣3偵察機2驅逐艦追蹤中。

外務省警告日本國民在印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、緬甸避開宗教設施，因有自殺炸彈攻擊可能。

南韓

金融委員會設下24日期限，要求國內外加密貨幣交易平台都需登記為合法交易平台，由於難以達到監管標準，南韓60家交易平台中預計有40家將被迫關閉，42種「泡菜幣」將消失，幣圈損失可能超過3兆韓圜。

北韓

成功測試長程巡弋飛彈，射程1500公里，可能可搭載核彈頭。

中國

要求阿里巴巴、騰訊為首的IT巨頭不許互相屏蔽對方的連結。

印度

北方邦登革熱疫情爆發數十死，發起全面滅蚊。

紐西蘭

萬那杜、東加、薩摩亞季節勞工10月起赴紐無須隔離，以解決勞動力短缺問題。

印尼

反恐小組10日於勿加泗逮捕蓋達相關組織伊斯蘭祈禱團領袖Abu Rusdan及其他3人。

菲律賓

16日起將測試馬尼拉防疫管制措施將改以區為單位，只嚴控都市中疫情較嚴重的區，以利經濟恢復運作。

馬來西亞

總理 Ismail Sabri Yaakob的執政聯盟13日與反對黨簽署合作協議以在疫情期間維持政治穩定。

新加坡

推出預防外力干預內政法案，授權政府打擊「敵對認知作戰」，社群平台若不從，可予以斷網、禁止下載。

緬甸

翁山蘇姬暈眩發作無法出庭。

阿富汗

巴基斯坦商業航班自喀布爾機場起飛。

歐盟

至2025年編列50億歐元預算補貼受到英國脫歐影響會員國與企業。

英國

將提供疫苗給全數12~15歲青少年。

法國

英國取消原本向法國疫苗廠Valneva訂購1億劑疫苗的14億歐元合約。Valneva股價暴跌。Valneva疫苗最終臨床試驗結果預計第四季出爐。

德國

油價上漲，低風力，造成隔日批發電價漲至2007年以來新高。由於德國電力超過1/3仰賴化石燃料，國際油氣上漲，使得隔年電價基準漲破每度電0.1001歐元。

俄羅斯

為封鎖反對派app，導致蘋果手機無法正常更新。

L-410小客機於西伯利亞迫降4死。

義大利

歐盟認定義大利政府2017年違法貸款9億歐元給義大利航空。

捷克

將向法國地面武器工業集團購買52輛CAESAR自走炮取代舊火炮，預算85億克朗(3.956億美元)。

在布拉格機場逮捕俄國公民，俄國要求解釋。

立陶宛

總統Gitanas Nauseda將訪德2日會見梅克爾，以及德國、拉脫維亞與愛沙尼亞總統。

至2022年4月將完工第一階段110公里白俄羅斯邊界圍籬。

亞美尼亞

總理Nikol Pashinyan迎接歐盟使節團。

美國

總統拜登通過加州宣布緊急狀態。加州目前有6800起野火燃燒中，今年野火已燒掉68.9萬公頃面積。

加拿大

亞馬遜將在加拿大增加雇用1.5萬人並提高薪資，自起薪時薪16加幣至17~21.65加幣。亞馬遜目前於加國有2.5萬員工。

巴西

總統波索納洛簽署法令設立國有公司控制巴西電力公司不可民營化部分資產。

阿根廷

國會期中選舉初選左翼執政黨只得票31%，保守派反對黨得票達40%。

哥斯大黎加

尼加拉瓜反對人士在哥國遭槍擊。

以色列

哈瑪斯13日又發射3枚火箭，以色列火箭反擊。

沙烏地阿拉伯

希臘送來一組愛國者飛彈與120人操作團隊。

2021年上半年核發投資許可達1054，年增108%。

阿拉伯聯合大公國

預期10年內與以色列經貿達到1兆美元規模。

土耳其

敘利亞巴尼亞斯發電廠8月24日發生嚴重漏油事件，流出2~4噸燃油，汙染擴大至土耳其地中海沿岸13公里，土國動員清除中。

埃及

以色列總理 Naftali Bennett十年來首度官方訪埃及，會見埃及總統塞西。

黎巴嫩

特別法庭取得繼續審理哈里里暗殺案的經費。

利比亞

逮捕2人蛇，遣返53偷渡客回埃及。

奈及利亞

贊法拉州遭綁學生有75人在軍方打擊施壓下獲釋。

科吉州監獄遭攻擊，三面炸開圍牆，與警衛槍戰，逃出266囚犯。

蘇丹

提出6大領域希望吸引沙烏地阿拉伯投資，分別為能源、電力、礦業、交通、通信、漁業、鐵路。

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