以中華民國當國名，和中國糾纏不清，台灣地位被矮化。示意圖／郭文宏

台灣事實獨立，名稱是中華民國；即使原先統治中國的中華民國在1949年已經實質滅亡，但逃到台灣搞戒嚴統治的中國國民黨在美國的支持之下，讓在台灣的國民黨政府在聯合國中代表中國，排除實質統治中國的中華人民共和國政府二十幾年（1949-1971），直到1971年聯合國的第2758號決議為止；持平而論，2758號決議對中國代表權的處理大體上合乎事實，但並未碰觸台灣問題；為什麼一個在1949年已正式滅亡的中華民國，其自稱的流亡政府可以繼續在土地和人口都和傳統概念中的中國完全不同的台灣，繼續使用中華民國的名義在聯合國之中代表中國，原因只有一個，就是美國政府的支持，蔣介石需要台灣才能立足，蔣介石需要美國支持，國民黨需要美國支持，國民黨可以幫美國對抗共產黨。

現在，台灣可以幫美國對抗人類公敵中國共產黨。

現在，紅統化的中國國民黨人對美國忘恩負義，對中共認賊作父。

小心！匪諜台奸就在你身邊！

台灣正名的最快速的方法之一就是中共發動武統台灣，武統失敗，台灣馬上正名。

中國要武統台灣，說的比較容易啦！但是，打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣；現在有許多台灣人被中共收買和欺騙，或者是因為被收買所以甘願被欺騙，這是台灣現階段最嚴重的國安危機。

「中華民國」國名和中國糾纏不清

不分本省或外省族群，許多人為了自身利益，拿了中共好處，在語言和思想上就會相信中華民族偉大復興的連篇鬼話；納粹從來就沒有讓日耳曼民族偉大復興，納粹是德國日耳曼之恥，獨裁中共是二十一世紀的新納粹，中共是中國之恥。

台灣如果繼續使用中華民國當國名，就無法避免和中國糾纏不清！但是也不要天真的以為台灣正名就是美麗新世界，台灣正名也是要解決中共問題。

中國想要併吞台灣，就需要改變現狀，這是美中問題，也是國際問題；比台灣正名只是改變名稱難上加難；台灣正名值得追求，台灣人民的決心和美國支持最重要，佔至少80％以上，至於參加國際組織和加入聯合國皆是次要問題；老實說，現在台灣沒有加入，是活的不爽沒錯，但也是活的好好的。

蔣介石當年最需要美國支持，台灣最辛苦的日子已經過去，美國聯中制蘇的年代是台灣最辛苦的日子；現在美國不只聯合英語系五眼聯盟、印太盟邦和北約盟邦；最重要的是要策反俄羅斯、北朝鮮和越南等傳統和美國敵對的國家，至少讓俄羅斯、北朝鮮和越南保持中立；美國聯合俄朝越一起反中共。

世界各國有責任消滅中共，解放中國人民，解放圖博，解放新疆維吾爾人，解放香港。

台灣的舔共賣台名嘴政客台商藝人匪諜台奸擅長顛倒是非妖言惑眾！善良的台灣人民不要被中共統戰了！