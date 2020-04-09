土靈仔到底是佗（tó那個）一庄頭，佗一角勢（kak-sì地方）的人都無人有趣味欲知影。只是有一日伊和伊六十外歲的老母兩人肩胛頭掮（khainⁿ）兩領仔破衫，手提一口舊銅鼎在庄裡出現。頭起先母也子（bó-ā-kiánⁿ）兩人置廟內護龍（hōo-lîng 註1）鄰趾跤（lîn-tsí-kha 註2）踽咧（kú-leh 註3）。以後才有廟邊一戶姓李的家庭予伊母子（bú-tsú）置門口埕用竹管佮稻草稿（tiū-tsháu-kó 註4）搭一間草寮仔好蹛（tuà住）。土靈仔看起來戇戇，無論啥物人對伊講話伊都微微也笑。人叫伊做啥物伊就做啥物，袂共人諍（tsènⁿ爭辯）。庄裡若有啥物粗重的空缺親像掘（ku̍t挖）竹頭佮破柴，卑賤垃圾（pi-tsiān-lah-sap）無人欲做的如擔屎佮清豬稠都會叫伊來做。田庄的慣例凡是叫人做規日工（kui-jı̍t-kang 註5）時就要予工人吃三頓。但伊是例外。空缺做完也無加伊發工錢。一般都用一寡白米，蕃薯佮舊衫褲予伊提轉去好母子有通食有通穿。附近各庄頭有一項差事就除了伊以外無人欲做。這就是埋（tâi）產婦的胎衣或者是難產的死囡仔胎（sí-gín-á-the 註6）。甚至是夭壽死（iáu-siū-si 註7）的紅嬰仔屍體都由伊用布條共包包咧提去墓仔埔挖（ué）一个窟埋掉（khut-tâi-tiāu）。這時事主才會為替家己添福壽包紅包予伊。

土靈仔其實並毋是戇。只是做一個平埔仔後代在家己祖先的土地上欲生存落去只有「逆來順受（gı̍k-lâi-sūn-siū）」處處看別人面色。講來也有夠悲哀。置雲林的二崙佮崙背這幾千甲大片土地，在二百外年前都是怹（in）平埔族貓兒干社（bâ-jî-kan-siā）祖先種作拍獵（tsìng-tsoh-phah-la̍h）的所在。唐山查埔人來了後一面開墾怹的土地一面又閣娶怹的查某囡仔做某。平埔族是母性社會，唐山查埔人娶平埔某算是予女方招（入贅）。但是生的子兒（kiánⁿ-jí）都入唐山姓。開墾出來的田園哞予（ma-hōo也被）登記在唐山查埔人名下。平埔的查埔人在家族中本來就無講話的地位，對遮个（tsia-ê這些）代誌也毋知影好究取（kiù-tshú註8）。致處到（tì-tshú-kàu 註9）三五代了後全部土地變做別人的，平埔仔成做一無所有（it-bû-sóo-iú）。只有淪落（lûn-lo̍k）做勞工。置各庄頭流浪來流浪去，替人耕作換一喙食。土靈仔最後一擺引起大家的注意是佇未暗（tì-bē-àm 註10）時庄裡鬨講（hāng-kóng 註11）土靈仔的草寮仔火燒厝！阮規陣細漢囡仔傱傱（tsông快跑）去看鬧熱。原來是伊老母置煮一鼎蕃薯飯，三塊紅磚仔圍的火灶傷倚近（siunⁿ-uá-kīn 註12）稻草稿的壁。一陣風吹來引起火災，共草寮仔燒燒去！以後也無人閣再講起伊，無人關心伊母子佗位去！只是以後庄裡人欲窮體（king-thé 註13）一個人貧惰佮凍戇（pîn-tuānⁿ kah tòng-gōng 註14）時就講：「伊若像土靈仔！」

註：1.左右徧棟建屋；2.屋簷走廊下；3.隨便居住；4.禾稈；5.整天的工作；6.難產嬰屍；7.夭折；8.理論爭取；9.以致於；10.快近傍晚；11.大聲喊說；12.太過靠近；13.輕視的比喻；14.又懶又儍