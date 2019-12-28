時代力量鳳山區立法委員候選人陳惠敏，針對同區競選對手、代表民主進步黨參選的許智傑候選人，發出〈陳惠敏五問民主進步黨許智傑候選人〉

時代力量鳳山區立法委員候選人陳惠敏，針對同區競選對手、代表民主進步黨參選的許智傑候選人，發出〈陳惠敏五問民主進步黨許智傑候選人〉，向已經連任兩屆的現任立委許委員過去的發言及主張提出五大問題，內容包括許智傑主張「條件九二共識」、「兩岸一家親兄弟之邦」、「核電延役」、「三修勞基法」及「立委兼職獨董是監督也是學習」。

針對對中關係問題，陳惠敏批評許智傑在非選舉期間喊條件九二共識，但選舉期間又改喊反九二共識、反送中，對中關係恣意發言，遊走國安鋼索。針對供電及勞動權益議題，陳惠敏則批評許智傑不是努力提高綠能占比率，而是提出核電延役，是在打臉和逃避。而台灣勞工已經長期處於低薪過勞的狀態，許智傑不是提出制度改善解決核心問題，竟然是提出勞基法三修，要開放加班無上限。最後，針對許智傑對於立委兼任獨董「是監督也是學習」的說法，陳惠敏表示不能接受。

陳惠敏也針對五大問題，提出相應的具體主張，包括「沒有九二共識，沒有模糊空間，以民主連結國際社會」、「保障國家安全，民主防衛法制化」、「保勞工，四管齊下：降低工時、提高工資、落實勞檢、保障團結」、「推動綠能占比提高，節電義務入法」及「立法委員是政治專業，不當門神、利益迴避」，期望以堅定的主權立場及制度改善的具體規劃來爭取選民支持！

（以下為五問及陳惠敏具體主張之詳細內容，敬請參閱）

〈陳惠敏五問民主進步黨許智傑候選人〉

https://reurl.cc/pDjYQe

第一問

許智傑委員說：「有條件九二共識」。（2017/6/18 臉書）「這個平衡點有一點像美國講的包含台灣關係法的一中政策，但解釋和中國的九二共識的一中原則不同，有一點模糊和朦朧美，也不必講得百分百清清楚楚，不必爭辯的面紅耳赤。」「條件九二共識」，條件是政治民主、經濟富裕、尊重人權，台灣2300萬人民決定自己的未來；九二共識也許是回到各自表述，和美國所指類似，大家解釋不同。這只是一個論點，台灣尚沒有同意，中國也可能不同意，只是有沒有機會創造一個朦朧美的模糊的平衡點？」

請問許智傑委員，非選舉期間喊條件九二共識，選舉期間改反九二共識、反送中。根本沒有九二共識，哪來的條件還是反九二共識？台灣和中國的關係又何來什麼朦朧美？

第二問

許智傑委員主張「兩岸一家親的兄弟之邦」……找出一條自己的生存之道，親美友中又何妨？（2019/04/15 臉書）

「因此我也主張『兩岸一家親的兄弟之邦』，這就是說台灣現狀是主權獨立，要努力發展經濟、走向國際，對中國可以保持善意、可以做兄弟、也可以做生意，台灣一直是美中關係的籌碼，我們如何找出一條自己的生存之道，親美友中又何妨？」

請問許委員，對中關係恣意發言，遊走國安鋼索，還被國民黨曾銘宗邀請入黨。若把黨籍拿掉，難道不會被誤認為國民黨的委員嗎？

第三問

許智傑委員說：核電延役10年，2035非核家園。（2019/02/07 臉書）「既然公投結果已出爐，該思考的是如何在非核家園理想和以核養綠方法取得平衡點，或許核電可以延役10年，2035非核家園應該才是合理。」

請問許委員，針對供電議題，不是提高綠能占比率，而是提出核電延役，非核家園晚十年，這是在打臉還是在逃避？

第四問

許智傑委員認為，勞基法三修，取消加班時數上限。（2019/02/07 臉書）

請問許委員，要改善高雄勞動環境，不是透過制度改善解決長工時、低薪資的核心問題，竟然提出勞基法三修，要開放加班無上限？您知道2018年台灣勞工平均工時2033小時，高居全球主要國家第四名嗎？台灣勞工難道還不夠累，委員還要取消加班時數上限？

第五問

許智傑委員曾在立委任期內，擔任京城銀行獨董，月領12萬，經公督盟2018年5月揭露後辭職。對此，許委員竟說，擔任獨董是監督也是學習，行得正、坐得正，在時間、能力許可下，有機會兼職不見得都是壞事。

請問許委員，現任立委出任有給職的銀行獨董，說是監督學習，能接受嗎？

【讓專業的來｜惠敏主張】

一、沒有九二共識，沒有模糊空間，以民主連結國際社會

二、保障國家安全，民主防衛法制化

三、保勞工，四管齊下：降低工時、提高工資、落實勞檢、保障團結

四、推動綠能占比提高，節電義務入法

五、立法委員是政治專業，不當門神、利益迴避