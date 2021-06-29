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每日國際焦點

日本防衛副大臣中山泰秀向美國智庫哈德遜研究所質疑過去美日遵守「一個中國」政策是否正確，表示日本要覺醒對抗中國對台灣的威脅，保護台灣這個民主國家。

南韓通過計畫發展預算26億美元的火砲攔截系統，類似以色列鐵穹，以保護南韓不受北韓火砲與火箭威脅。

澳洲向WTO正式提起抗議中國打壓澳洲紅酒。

紐西蘭3位講授中國政治與歷史的大學講師揭發上課時遭不請自來的不知名人士監控。中國大使館否認。

日本

防衛副大臣中山泰秀向美國智庫哈德遜研究所質疑過去美日遵守「一個中國」政策是否正確，表示日本要覺醒對抗中國對台灣的威脅，保護台灣這個民主國家。

南韓

通過計畫發展預算26億美元的火砲攔截系統，類似以色列鐵穹，以保護南韓不受北韓火砲與火箭威脅。

韓航與韓國航空宇宙研究院、NDT航太工程、韓國航空大學組成產學聯盟，以預算320億韓圜，計畫至2026年發展小型衛星發射裝置用的一般艙壁燃料槽。韓國未來創造科學部計畫至2030年投資2,115億韓圜(1.866億美元)發展先進太空計畫。

南韓政府要求現代商船自7月17日起每個月保留200個20呎標準貨櫃供南韓農產品與食物出口。南韓出口暢旺加上全球航運能量緊繃，使得貨櫃調度緊張，南韓不讓貨櫃以市場競爭出口最有價值的商品，卻反而保留貨櫃出口可能短缺的糧食。

澳洲

向WTO正式提起抗議中國打壓澳洲紅酒。

紐西蘭

3位講授中國政治與歷史的大學講師揭發上課時遭不請自來的不知名人士監控。中國大使館否認。

印尼

提出稅改計畫，包括揭露未公開資產，引進碳稅，以及增加營業稅。

菲律賓

總統杜特蒂因前拳手國會議員帕奎奧抨擊政府腐敗，要求帕奎奧揭發腐敗，否則就是政治操作。兩人本為緊密政治盟友，但日益反目。

馬來西亞

因應防疫管制延長，總理慕尤丁提出1,500億令吉(362.2億美元)紓困計畫。

新加坡

與英國開始談判新的數位貿易協定，以移除數位貿易障礙。

越南

大宇越南分部、雲端管理公司 Bespin Global、澳洲軟體聯盟SparkLabs南韓分部，將合作打造智慧城市平台，利用大雨在河內的星湖城計畫所產生的資料。

泰國

Google下架2個標出泰國反對派人士姓名地址的Google Maps文件。

緬甸

南韓大宇所開發，浦項鋼鐵、韓國石油公社為6大持股公司之2的Shwe天然氣田，在緬甸政變後，一直遭到國際壓力要求韓國企業停止運作，陷入兩難。若韓國企業停止運作該天然氣田，緬甸軍政府可能找中國介入，意外促成中國一帶一路計畫在緬甸成功。

中國

俄羅斯總統普丁與習近平宣布延長已20年的中俄友好合作協議。

印度

27日喀什米爾基地遭炸彈無人機攻擊後，28日印賭軍方逐走2架入侵無人機。

孟買18歲以下青少年，至少有半數已經感染過COVID-19並且有抗體。

巴基斯坦

沙烏地阿拉伯只承認阿斯特捷利康、輝瑞、莫德納、嬌生疫苗，不承認巴基斯坦主要使用的中國國藥、科興、康希諾疫苗，巴基斯坦勞工為了能到沙國工作，要求施打輝瑞或阿斯特捷利康疫苗，群眾撞破玻璃門闖入疫苗中心。

阿富汗

塔利班在巴米揚省發動攻擊，在加茲尼省於包圍數個月後拿下Muqur區，攻擊巴達赫尚省超阿富汗政府軍擊退，帕爾旺省電塔遭爆破損毀導致首都喀布爾停電。

歐盟

歐洲央行副總裁警告Luis de Guindos歐元區銀行面臨信用品質降低。

英國

將於7月19日解除大部分防疫管制。

牛津大學研究顯示，第一劑施打阿斯特捷利康疫苗，之後第二劑施打輝瑞疫苗，混打產生的免疫反應比兩劑阿斯特捷利康疫苗更強。

牛津大學研究顯示，阿斯特捷利康疫苗追加第三劑，或是第二劑延後到45周，都可加強免疫反應。

倫敦象堡站附近鐵道橋大火，無人傷亡，與恐攻無關。

法國

總統馬克宏於邀集120位國際金融機構執行長的「選擇法國」峰會前出席摩根大通巴黎金融中心開幕。馬克宏希望巴黎能在英國脫歐後取代倫敦成為歐洲金融中心。

德國

埃爾福特28日發生當街揮刀砍人事件2重傷，警方於嫌犯自家公寓逮捕32歲嫌犯。

義大利

Burberry執行長Marco Gobbetti離職回到義大利執掌義大利奢侈品牌集團 Marco Gobbetti。

瑞典

總理Stefan Lofven辭職，將由議長Andreas Norlén有4次機會尋求新總理組閣，失敗將導致重新大選。

俄羅斯

國防部表示將監控美國與烏克蘭黑海軍事演習。

美國

佛州邁阿密大樓倒塌事件死亡人數增加到11人，150人仍失蹤。該大樓於2018年就發現有嚴重結構問題，卻回報良好。

加拿大

熱浪侵襲英屬哥倫比亞，關閉學校與大學。

墨西哥

針對墨西哥富豪Ricardo Salinas Pliego表示其阿茲特克銀行可能開始使用比特幣，墨國央行、財政部、金管會發表共同聲明，表示加密貨幣在墨國依法不被認定為貨幣，金融機構若使用，將面臨制裁。

巴西

因應嚴重乾旱建立緊急水力發電管理機制。

阿根廷

福特將逐步關閉巴西與阿根廷的金融部門 Ford Credit，列損失3.75億美元。

智利

總統Sebastian Pinera宣布增加抗疫預算20億美元。

哥倫比亞

總統Ivan Duque直升機遭槍擊後，美國總統拜登電話致意表達支持。

祕魯

保守派媒體表達不支持藤森惠子繼續選舉爭議。

厄瓜多

原本主要出口原油港口Balao無法停靠VLCC超大型油輪，厄瓜多石油公司興建跨厄瓜多油管，將原油輸運至Punta Gorda港後，終於可以VLCC超大型油輪出口原油。厄國希望藉此主攻亞洲市場，第一船原油買家為中國的中國石油，以2美元溢價購買。

以色列

高科技出口帶動以色列出口總值於2021年可望達至少1,200億美元。2020年為1,140億美元。

5月10~21日衝突造成加薩走廊2,200家戶被毀3.7萬戶受損，以色列要求哈瑪斯交還2014年失蹤的2名士兵與2名平民才能開始重建談判。美國總統拜登支持以色列主張重建資金不可被用於武裝哈瑪斯。

黎巴嫩

央行將以1美元兌3,900黎巴嫩鎊提供進口燃料外匯。先前官方匯率為1,500，黑市價格則為17,000。

敘利亞

美軍27日轟炸敘利亞、伊拉克的親伊朗民兵陣地。28日敘利亞美軍遭火箭攻擊，無傷亡。美國總統拜登2月起下令對敘利亞有限度轟炸。

美國國務卿布林肯表示有1萬名伊斯蘭國士兵在敘利亞庫德族管理的集中營，這個情況不能一直繼續下去，讚揚哈薩克、烏茲別克等國從集中營撤回其國民。

伊拉克

譴責美軍轟炸，表示將研究可能的法律途徑來阻止類似事件。

沙烏地阿拉伯

與阿根廷生技公司 Biogenesis Bago成立合資公司投資6,000萬美元在利雅德成立動物疫苗製造廠。

阿拉伯聯合大公國

邀情義大利於7月2日前自Minhad 空軍基地撤出軍機與人員。義大利先前聲稱要維護葉門人權，阻撓2016年倫齊政府答應的出口2萬發飛彈到阿聯與沙烏地阿拉伯，激怒阿聯。

埃及

總統塞西致電以色列新任總理貝內特首電談遊埃及協助加薩走廊重建。

衣索比亞

28日衣索比亞單方面提出立即停火。提格雷人民解放陣線回到提格雷首府默克萊。

索馬利亞

伊斯蘭民兵青年黨攻擊加勒穆杜格州造成30死。

坦尚尼亞

總統 Samia Suluhu Hassan表示將斥資4.7億美元購買疫苗與紓困。

民主剛果

Beni市28日發生2起爆炸，第一起造成2傷，第二起炸彈客因炸彈提早爆炸身亡，無他人受傷。軍方譴責為伊斯蘭民兵同盟民主軍所為。

福和會官方網頁：www.fratwn.org