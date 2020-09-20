民進黨價值的質變

民進黨的墮落，讓支持者失望。執政之後的民進黨已鮮見創黨初期的正義理念，民主進步價值只是口頭禪，除了意識型態者外，社會已普遍不滿意這樣的政黨。

過去，由黨外到民進黨，許多人一路披荊斬棘，蓽路藍縷，奠定了今日國人所認同的「民主進步」價值。如今民進黨取代國民黨全面執政，卻見民主進步價值已漸昨是今非，這個理念幾乎要毀於一旦。

容本文試舉過去極受社會爭議的少數在野國會抗爭權，不惜在民主殿堂頻頻使用「肢體語言」、「破壞公物」抗爭，以阻擋一黨專制之不公不義法案通過；如今，已容不得國會抗爭，在民進黨手中卻見動用警察權，相異在野之時理直氣壯、捍衛正義相去甚遠。民進黨執政了，已不是在野的民進黨，民主進步價值經已再改寫中。沒有正義理念價值的民進黨，是民進黨的墮落。



圖／作者製表

民進黨「民主進步」價值倒退，一再被質疑。以 2020大選後「全面執政、全面圖利」的指責最為嚴厲。近半年來，一般社會最不能接受的，係輕忽民意，以國家機器與民意機構強力硬推：

1. 陳菊擔任監察院長，監察院綠化。

2. 將水利會收歸國有，以掌握更多土地資源、人事任命權。

3. 陳菊、陳其邁從地方到中央屢屢橫柴入灶的進出高雄，無視社會觀感，把高雄置入黨囊中。

前民進黨秘書長羅文嘉警言「民進黨的世俗化早晚要出大問題」，美化了「民進黨的狼吞虎嚥早就葷素不拘」；新潮流大老前立委林濁水直指「總統蔡英文兼任黨主席，連普丁都未如此」，暗指臺灣不如俄羅斯民主。

背離民意，重創民主，累積結果的下場，過去的國民黨是典型之例。暫勿論愈來愈多民進黨權貴的涉貪、腐化、不義，就「護航陳菊等之事件」這一下子，把民進黨對臺灣民主化貢獻的價值丟棄垃圾堆，令人不勝唏噓。

這次民進黨護航陳菊等監察院人事之排除國民黨議事干擾事件反應，讓人看透民進黨的虛偽。肢體抗爭是少數黨（如過去民進黨）對抗多數暴力不義之特殊議會文化，如今民進黨既已全面執政，當家不鬧事，何又以多數黨肢體對付少數之強力排除議事干擾，不顧民意，傾權力貫徹黨意，讓社會時空轉換看到過去非民主時代的國民黨專政影子，污染民主。

「言論自由，社會多元」民主價值質變

民進黨已淪為「一黨專制獨裁、反民主」的政黨？這是非常嚴重的政治惡化。

民進黨成立「一言堂」，與過去我們所反對的國民黨時代一樣。黨內假民主，派系分贓黨內權位。今之民進黨幾乎只能「定於一尊」，唯一個人的聲音是從，只有指示，極少合議流於合謀、分贓。限時修改《公民投票法》不准公投綁大選，打臉自己；強勢違反程序正義，違法不審查人事，通過考試、監察兩院人事同意案等。民進黨幾乎成為「一黨專制獨裁、反民主」的象徵。

在言論自由民主方面，民進黨挾持國會多數優勢，以假新聞、國安等理由，限縮人民權利，盡數收編媒體，建置網軍，主導輿論、輿情；摧毀國家獨立機關體制，國家通訊傳播委員會（NCC）、中央選舉委員會、監察院、考試院、司法院等，已等同納為民進黨的附隨組織。

民進黨執政讓政府獨立機關政黨化，憲政體制上所謂「超越黨派」之杜絕「專政獨裁」精神設計破壞無遺，盡數納入民進黨政權之下控制，不知節制，毫無顧忌，何有政治「廉持謙卑」可言？也不知什麼叫做「利益迴避原則」。

蔡英文等國政大員身邊不乏以網路文青控制、支配網路世界，並設立「事實查核中心」控制網路言論。智慧型手機形成網路社群的政治效應遠超過一般人想像，舉凡家庭、學校，社會、經濟，乃至國安，皆因網路世界而徹底顛覆當代社會價值，而尤其引發政治大力介入的媒體功效，更促成政治力扭曲網路世界的健康發展，例如各網軍、社群等之掌握與箝制媒體傳播成為政治競爭的工具，已傷害國家社會。

民進黨罔故民意，無視公投，沒收公投，甚且輕視（2018）全國性公投結果，「以核養綠」、「反空污」、「婚姻限一男一女」等多項全國性公投結果過關，但民進黨政府並未把公投結果當一回事，無法對民意做交代。

就是媒體、學者等再怎麼替民進黨美言，終究無法改變當前民進黨政府的本質：派系分贓、把持政府權力體系資源相當嚴重，沒有天下為公的胸懷。

違反黨章黨綱之反民主進步

過去，國民黨馬英九總統指示限時立法之非民主通過《地方制度法》、《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），甚至以多數暴力立法引發「太陽花學運」殷鑑不遠。

民進黨是國家嗎？蔡英文是國家嗎？蔡英文以總統身分，總攬民進黨家務事，動不動就把民進黨利益訴諸為「國家隊」，企圖混淆國人，她的主張就是國家的需要。

最近，民進黨亦以「不間斷、不休息投票」趕夜車完成三讀的《國民法官法》，違反民進黨黨綱之主張陪審制，被認為是為了執政者利益的「假改革」。

民進黨主張民主，反對獨裁專制。但是，民進黨一黨獨大，早把民主置於一旁，立法院變成民進黨的立法局。

立法院為了配合層峰政治旨意，於臨時會（2020.6.29 -7.22）「使命必達」，在暴力衝突中完成了「監察委員人事審議」，漏夜表決通過《國民法官法》，在三個星期時間並完成了考試委員、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意案、《農田水利法》、「前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算案」等重大法案，可謂效率神速，剝奪國會審議、立法權，超過想像。

這樣立法配合行政高層的現象，似乎又回到過去國民黨一黨獨大的專制時代，立法院仍然是行政院的「立法局」，也反映民進黨全面執政的一黨獨大專制，讓人擔心民進黨政府「加速民主法治之崩潰」。

民進黨主張社會正義，但卻包庇政教勾結，教育墮落。2020年7月，國民黨補選高雄市市長候選人李眉蓁碩士論文抄襲事件衍生許多政治人物以在職專班混文憑欺瞞社會大眾，連國立大學皆淪為幫凶，臺大亦然。政治人物不分藍綠演出教育界醜聞，「醜惡的政教勾結」一覽無遺。民進黨內部不應清理乾淨？

破壞國家財政秩序仍在進行式

當前，民進黨政府之好大喜功，對國家財政秩序傷害已達高峰，侵蝕民主發展基礎。

自2020年2月行政院提出因應疫情編列特別預算600億元；4月通過追加1,500億元；7月再通過第二次追加預算2,100億元；合計三波方案，一共編列4,200億元特別預算。繼2020.7.2行政院在還有一年才到期的「前瞻計畫」，也順利的通過了後續「二期」的四年4,200億元特別預算，並包裹「一期」待編900億元預算（這樣的國會真是開國家財政玩笑的空白支票背書，「沒有計畫送審，如何有預算」？）的前瞻建設，短短半年又提出了反映行政院施政無能、不負責，違反《預算法》濫用特別預算，排除《公共債務法》規範之企圖。

記住：目前國家財政惡化的事實，毋庸置疑。

行政院公然捨一般經常性年度預算，而多次蓄意規避政府正常性《預算法》、《公共債務法》、《財政紀律法》之規範，已涉嫌違反國家財政秩序監督之體制精神，這是不負責任的行政院與嚴重放水的國會，顯示國家財政秩序運作已經脫序。



圖／作者製表

行政院不遵守正常施政作為，不依循正常編列經常性年度預算體制，動輒取巧編列特別預算，在沒有強有力的財政監督之下，這確是一個投機性十足、浮濫國家財政紀律的政府，實在不應該發生在民進黨執政之時。不是嗎？

這個現象反映執政者對國家財政紀律的不夠尊重，影響政治發展。連依法行政都打折扣，何況有學者主張財政紀律入憲的釜底抽薪之計，雖則不一定有效，但宣示國家法制決心也是監管政府之法。不過，我人認為，有什麼樣的選民，才有什麼樣的政府，這是民主政治的原理，如果國人不在意行政院的玩弄財政亂象，學者、民代亦莫可奈何。

五、結論與建議

結論：民進黨一黨獨大，無人可制衡

國民黨等在野力量無力監督民進黨政府，在野黨無監督能力，如何執政國家？「割喉割到斷」，國民黨已被打趴，幾乎不可能再有過去呼風喚雨之本事。

但民進黨政府的表現已凌駕民選總統之後的國民黨政府時期。今權力一把抓，並將過去自己在野與國民黨對抗的所謂「民主進步」價值理念也拋諸腦後，營黨結私，權貴腐化，公然安插人馬吃相難看；今天的民進黨不但全面性主導國會議案立法、修法話語權，並在政府施政脫法、失序、背離民意，所有在野力量也無能監督制衡。這正是當前臺灣政治危機。

全面執政，一黨專制。然而，我行我素，也可能毀了自己。

建議：喚回「民主進步」價值

我們關心：臺灣政治發展的價值遭受扭曲及社會無倫理道德。

我們關心：民進黨推動政務引致民怨不平的社會正義與安定之喪失。

本文的立論基礎是：執政的最終目的，是公平正義保衛國人生命財產，提升國人生活品質；而政治發展的作用，在使個體都能自由追求自己的人生目標，幸福美滿當然在內。

針對觀察，本文提出以下幾點建議：

第一、 政治應杜絕腐化、社會不宜再墮落。國王人馬、民進黨權貴近親攬撈公家油水，鯨吞政府標案，皆需掃除。

第二、 為民主深化，憲政與公投法必須改革修正。

第三、 儘速推展政治改革：完整國土規劃、廢六都體制、遷都。

第四、 期待強有力的監督：對在野力量、學界、媒體應宜優先監督制衡執政黨之墮落國家社會。

第五、 期待民進黨：自我反省、改革不義體制及腐化，恢復原有民主進步價值。(全文完)

（本文發表於「2020年大選後的台灣走向與自由民主人權之發展」國際研討會）