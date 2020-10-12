賀錦麗（Kamala Harris）（右）的言論在一定程度上，反映拜登（Joe Biden）（左）團隊的心態。他們對川普視若寇讎，對中共反而更像是朋友。這是很危險的訊號，值得大家一起來關注。 圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

日前在副總統候選人的辯論會上，民主黨副總統候選人賀錦麗在答辯「中國問題」時的言論，令人感到不安。她不肯回答「中國是友或是敵？」。並且特意偏離主題。有關中國議題，只有提到「川普政府反對中國，造成美國人的生命與財產的損失⋯⋯對中國的貿易協議及貿易戰，讓我們失去了30萬個製造業的工作機會。美國消費者需要花費更多的錢買商品，就是因為這個他們所謂的貿易戰⋯⋯，」

賀錦麗責備川普政府打貿易戰造成美國人的損失，完全違背美國民意。她不是「無知」，就是極左的「親中派」。如今，情勢已經相當明朗，過去半世紀以來美國的對華政策：「美國扶持中國發展經濟，期待中國自由民主化」，完全失敗。中國經濟發展起來了，成為世界第二大經濟體，但是中國共產政權的統治卻更加極權暴力。更糟的是，中共已經暴露「統治世界的野心」。

發達國家人民對中國持負面評價

去年在香港爆發的「反送中運動」，揭開了中共「殘暴」與「背信」的本質。去年底在武漢爆發的「武漢肺炎」，由於中共政權隱瞞疫情，致使瘟疫擴散到全世界，中共的「邪惡」令人作嘔。10月6日皮尤研究中心（Pew Research Center）發表的研究報告顯示，世界發達國家的人民，大多數皆對中國持負面評價。

皮尤研究中心於6月10日至8月3日之間，在14個已開發國家採訪14,276人，尋問「對中國的評價是正面或負面」，結果持負面看法者超標，以下是每個國家對中國持「負面看法」人數的比例：

日本 86%

瑞典 85%

澳大利亞 83%

丹麥 82%

南韓 75%

英國 74%

美國 73%

加拿大 73%

荷蘭 73%

比利時 73%

德國 71%

法國 70%

西班牙 63%

義大利 62%

賀錦麗極端親中

在統計表顯示约有4分之3的美國人民對中國持負面看法，而賀錦麗並不與美國大衆站在一起，她是少數極端親中的政治人物。

四年前川普當選美國總統時，他致力於美中貿易平衡。當時中國每年從美國賺取3千多億美元，由於中共政權不肯合作，川普發起美中貿易戰。在貿易戰的過程中，川普逐漸看清中共的野心。中共利用美國的自由民主，以及開放的社會，對美國積極展開宣傳與滲透。一方面利用「孔子學院」等管道，宣揚「共產專制」優於「自由民主」政治體制，另一方面滲透進入高科技產業與美國大學偷「高端技術」。依照中共內部規劃，2035年前中國將超過美國成為成為世界第一強國，2050年前中國將成為世界霸主。最近的「香港事件」與「武漢肺炎擴散全球」，更讓川普看清中共邪惡的本質，發起了消滅中共的「滅共行動」。

假如這次的「滅共行動」不能消滅中共政權，後果不堪設想。正如美國務卿蓬佩奧所説「自由世界必須戰勝這一新的暴政。如果自由世界不會改變共產主義中國，那麼共產主義中國將改變我們」。

拜登團隊仇川普友中共

賀錦麗的言論在一定程度上，反映拜登團隊的心態。他們對川普視若寇讎，對中共反而更像是朋友。這是很危險的訊號，值得大家一起來關注。



2020美國大選候選人川普（左）與拜登（右）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成