美國官方公佈的與冠狀病毒疫情有關的失業率已經達到14.7%，但白宮高級官員周日表示，他們預計，在這個世界上最大的經濟體開始好轉之前，失業率可能會達到25%。

美國財政部長史蒂芬·特納·梅努欽（Steven Terner Mnuchin）在接受福克斯週日新聞採訪時說：「報告的數字可能會變得更糟，然後在今年下半年和2021年有所改善。

他說，失業率可能達到25%，而白宮經濟顧問凱文·哈塞特在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《面向全國》節目中表示，他預計失業率將達到「20%以上」，5月和6月還會有數百萬下崗工人申請失業救濟。

星期五宣布的14.7%的失業率是自20世紀30年代大蕭條以來美國最糟糕的，但梅努欽說這「不是美國商業工作者的錯。我們關閉了自己的經濟。」隨著大流行席捲美國大片地區，酒店、航空公司和餐飲企業大規模裁員，隨之而來的是更多的白領辦公室工作崗位流失。

梅努欽說：「我們理解這種影響。第二季度將會非常非常糟糕。然後我想會出現反彈。我認為杯子是半滿的，不是半空的。」

即便如此，美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）預測，2021年底美國失業率將達到9.5%，是3月份冠狀病毒大流行入侵美國前4.4%的低失業率的兩倍多。

美國總統川普11月面臨與前副總統拜登的連任競爭，他推動盡快讓美國經濟重新煥發活力。川普週五表示，「我們必須讓我們的國家開放，我們必須盡快讓它開放。」

但美國衛生專家仍在警告不要行動太快，擔心隨著同事們再次在工作場所見面，這將導致病毒傳播捲土重來。