告別有兩種，主動和被動，這兩種都需要勇氣。

一位台商朋友突然回台，在隔離時間給我來電，我問他怎麼回來了，他說，去年「武漢瘟疫」疫情來襲，他離開武漢跑到成都，過年也留在中國，這一次，不走不行了，他行前把武漢工廠用很低價格出售，身邊還留了一些錢，他說，「年過六十歲，不會回中國了，估計會死在台灣」。

台商告別中國

五年前，我寫了不少遠離中國的文章，五年後，總算有朋友聽進去了，一場美中貿易戰爭，滯留中國台商少掉一大半，我發現，「告別需要勇氣」。

很多台商在中國耕耘數十年，不只是追求財富，也帶來很多牽絆，畢竟，人類是感情動物，在中國生活，你會交朋友，甚至養小三，這些都無法逃避，因此，斬斷情絲，比停止事業更需要勇氣，事業是金錢，感情卻無法以金錢計算。

中共這幾年用改革開放四個字，吸引一堆火山孝子，有人進中國後丟了生命，有人賺了錢，有人進了監牢，有人哭，也有人笑，中國諾大的江湖正是如此，處處隱藏暗黑陷阱，而這個江湖已經變得越來越冷酷，中共老大哥的眼睛不時瞪著你，監視你，食衣住行，完全逃不過監看，日子越來越難過，這些客觀事實，都是鼓起勇氣告別的因素。

不只是台商告別中國，前幾天，一位香港的影劇大亨向華強向台灣送出依親移民聲請，引起一堆議論，向華強在「賭神」系列電影中演「龍五」而成名。1984年入股永盛電影公司，目前是「中國星」影劇公司老闆，但是，2000年之後，香港電影遭到新崛起中國電影打壓，香港電影賣座不若以往，取材也受到中共意識形態限制，電影日趨黯淡，「中國星」從拍攝片量實質減少，逐漸只剩下個位數，2008年也停止拍攝了。但是，向華強已經賺到錢，重點並非向華強的電影事業，而是這樣與中共關係交好的人，居然也想離開香港，難免給人「任務移民」的聯想，不少本土媒體說，「台灣已經有狼，無須來一隻虎」。

反送中運動期間，美國國會通過法律，本來對香港移民抱持歡迎態度，但是，經過大選前的黑命貴運動，以及抓不完的中國特務，也開始對香港移民抱持疑慮，在川普眼中，香港失去自由等於變成中國，美國擔心這些任務移民一旦在美國拿到政治庇護，會變成顛覆美國的破口。

港民來台從嚴審查

香港「反送中」運動，台灣無力拯救港民，處境也很尷尬。香港影星分成兩派，支持學生的一派，例如：黃秋生，目前已經移民台灣；而向華強表態支持港府，但是，熟悉向華強的人知道，向華強年少時，跟隨父親移民香港，父親是國民黨軍統局的特務，這樣一位受到右派反共思想教育的人，為了在香港生存，也只能向左靠攏，這當然是時勢所逼，先不論向華強不想待在香港是甚麼原因，中共最近處理馬雲、任志強等紅頂商人，蠻橫粗暴，抓捕民營企業老闆的手段，理由甚至荒唐無稽，已經讓一堆有錢人膽戰心驚，因為，共產主義把人命當作草芥，搜刮財富如同割韭菜，從底層到高層人民，無法安心睡覺的惡夢，始終壟罩中國，離開必然是唯一選項。

習近平的中國夢搞亂世界，尤其是戰狼大外宣，讓全世界對中共擴張產生警覺，尤其是美國民主選舉被中共顛覆，國際上旁觀者清，比起美國人更加警醒，而如同澳洲這種警覺的國家，首先遭到中共貿易戰打壓。

歐盟和中國關係也很矛盾，歐洲想和中國經貿來往，卻也擔心受傷害，上週，歐盟雖然已經和中共達成投資協議，但是，條文比過去更加添了很多防止智慧財產被盜竊的條款，以及防範中國惡意併購。

川普是中共紅色滲透受害者，或者說，美國是最大被害者，因此川普加緊懲罰中共力度，也為拜登上台後的對中政策畫下紅線，就算拜登想放水，搞曖昧的手段，恐怕也會有所顧慮。

2021年已經開啟，瘟疫變種了，對世界人類威脅更大，而帶給人類禍害的就是中共，那麼，有志者應該努力告別中國，以保安康，畢竟，中國是異鄉。



作者認為，歐盟雖然已經和中共達成投資協議，但是，條文比過去更加添了很多防止智慧財產被盜竊的條款，以及防範中國惡意併購。圖為2020.9.14歐中視訊峰會，習近平（左上）親自出馬拉攏歐洲。圖／擷自公視新聞影片