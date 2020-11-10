1920年，日本殖民政府把打狗改為高雄，為了高雄百年歷史紀念，高雄市政府在9月1日推出歷史百年大展，印刷精美的高雄百年大事記，其中高醫的創辦人居然還寫著陳啟川，引起高醫很多醫師不滿。

高醫創辦人一錯再錯

2016年8月25日，教育部已經來函高醫糾正錯誤，但是，如此慎重的高雄百年大展，高雄市文化局依然不察，繼續裝瞎，還把錯誤歷史搬上舞台，難道這裡面有不能告人的祕密？或者以為高雄人全部不識字嗎？

高醫大學是誰的？學校及附屬醫院如何變成私產，如果依照史料來看「高醫大學校史，作者，鄭志敏，林丁國」，當年高醫創校總經費2000萬元，其中投資最多的是籌辦董事會1200萬，當年的董事會有陳啟川「紀錄是捐地」，徐傍興、黃朝琴、劉啟光、林猶龍、孫媽諒、林柏壽、唐傳宗、杜聰明、羅萬俥、何禮棟等11人，另外高雄市政府補助300萬，其他高雄市民捐款500萬，如果要論捐款最多者為尊，那麼應該是高雄市政府擁有高醫才對。

高醫和長庚列名台灣五大賺錢醫院，單單高醫每一年就有超過百億的收入，唯一不同是，高醫是先有學校才有附屬醫院，長庚是先有醫院才興辦學校，王永慶當年拿出真金白銀出來辦醫院，創學校。但是，陳家三代掌握高醫，從高醫拿到諾大好處，還企圖竄改高醫歷史，才會引起高醫學生、老師，以及海內外四萬名校友的憤怒，從2016年的透明革命，以及成立高醫轉型正義促進會，不承認陳家掌握的董事會，奮戰到現在。

陳家自稱捐土地辦學的歷史公案，如今也攤在陽光下，正在接受各界檢驗。

1953年，杜聰明離開台大醫院來到高雄，希望在高雄成立一個私人的醫學院，杜聰明離開台大也有一段辛酸——1945年，太平洋戰爭結束，國府來台接收，當時日本台灣帝國大學改名為台大，醫學院改為台大醫院，國民黨來台後兩年，爆發228事件，國府整個統治風格，官僚習氣讓杜聰明自覺格格不入。

1953年，錢思亮校長組織一個「台大醫院計畫委員會」，裡面名單故意把杜聰明刪除，杜聰明就知道校院長位置難保，這一年7月24日，錢思亮突然到訪，要求杜聰明自己請辭，但是，杜聰明不從，只說：「台大不發給聘書就可以了」，3天後，杜聰明在學校行政會議上把被迫辭職的訊息當場報告，震驚四座，杜聰明就辭職了，離開台大後的杜聰明南下高雄，開始和高雄的士紳談起興辦私立醫學院的計畫，這個計畫也逐漸變成行動。根據高醫校史紀錄，1954年，創辦人杜聰明寫給教育廳轉給教育部的公文，裡面說明為創辦「瀛洲大學」（高雄醫學院的前稱），已經獲得陳啟川先生慨捐十全路10餘甲土地為校址，經費2000萬也籌足。



高醫校史創建篇，圖中即為創辦人杜聰明博士。圖／作者提供

高醫創校一路坎坷

後來所謂的陳啟川捐了11甲土地興建高醫，已經被證實這是一場借花獻佛的善舉，說難聽就是把爛攤子丟給高醫。世居高雄的耆老都知道，早期的十全路上只有愛國國小，這所學校創校比高醫早兩年，早期高醫學生還曾經借用該校上課，當年從學校一眼望去，十全路到自由路都是稻田，這些稻田登記地主是陳家，但是，實際耕種者就是所謂「佃農」，國民黨政府來台後，有鑑於統治大陸的失敗，所以陳誠在1949年實施375減租和耕者有其田政策，這當然是對地主相當不利的政策，簡單說，日治時代，佃農承租地主土地耕種，每年收成有一半要繳給地主，現在只需繳37.5%，大約三分之一多，更重要的是，依照這個條例，只要耕種者有繳租金，地主不可以隨便收回土地，所以，地主要回土地，經常要打官司，而且官司很難贏，陳家當然知道，這一片土地要回來不容易，捐給高醫就等於是把要回土地的工作，丟給杜聰明，後來校史紀錄，高醫為了把土地要回來，前後歷經20年，編列了補償佃農的預算，才從佃農手上索回土地。1957年，高醫要成立附屬醫院，還必須到六合路租借兩棟透天厝，當作附屬醫院，提供學生實習，照道理，陳啟川要捐土地，應該是自己補償佃農才對，搞到最後，變成是高醫自己買土地，陳啟川這種無本生意，手法實在太令人讚嘆了，如果說，陳家根本沒有捐土地，土地是高醫自己買的，這種說法當然也說得通。

至於，陳家的神鬼手法，杜聰明和陳啟川因為經營高醫的理念衝突，創校一開始就已經種下，後來雙方勢如水火，終於演變成高醫風暴，如今，高醫風暴餘波持續蕩漾，只要轉型正義沒有來臨，抗爭就不會停止，讓我們持續關注這一場小蝦米對大鯨魚的搏鬥，問題是，正義會來臨嗎？