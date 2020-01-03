黑鷹事故不幸發生，參謀總長沈一鳴上將不幸殉職，讓國人感到非常難過，可以痛失「國之干城」來形容。圖／中央災害應變中心提供

選前9天，黑鷹直升機在新北山區失事意外，造成8死慘劇，參謀總長沈一鳴上將也不幸殉職罹難。一些冷血政客在這個事件上大做文章，前總統陳水扁特別發表評論，希望不要有人在黑鷹傷口上撒鹽。

黑鷹事故不幸發生，參謀總長沈一鳴上將不幸殉職，讓國人感到非常難過，可以痛失「國之干城」來形容，沈是第一批前往法國受訓的幻象飛官，更曾參與了對中東國家的秘密計畫，是軍方優異的人才。

這個事故讓人想到1974年12月27日，發生昌平演習墜機事故，計有13位將軍、士官殉難，在這次空難中，陸軍總司令于豪章重傷、癱瘓，同樣也是令人感慨唏噓。

綠黨台北市第一選區（北投、天母、蘭雅）參選人方儉在臉書上發文憶及45年前的事故，他說，「這次事故，改變了台灣後來的歷史」；當時他的父親是第一軍團政戰部主任，原本也要參加這次演習視察，但是因為前兩天扭傷了腰，不能久坐，所以臨時告假，去找中醫推拿，倖免於難。

他指出，這個事件在當時是「絕對機密」，因為這批高階將領都是蔣經國的最重要軍事人才，這一摔兩架直升機，掉了14顆星星，比任何一次國軍戰役死傷更慘重。

原本在1975年1月，這些將領都要調動新的職務，于豪章將軍當了5年半的陸軍總司令，要升任參謀總長，一軍團司令苟雲森則要接任陸軍總司令。他們都是蔣經國倚重的陸軍將領，在蔣介石晚年，蔣經國在軍事方面還是小心翼翼的，這次調動是他真正掌握軍權的開始。

他指出，12月27日兩架直升機失事，這等於是斷了蔣經國原來的軍事布局。一般都認為，如果沒有這次事故，于豪章當上參謀總長，苟雲森當陸軍總司令，蔣經國人馬的接班梯隊根本排不上郝柏村，郝柏村大概就等著退伍回家了。但是這次事故，卻成了郝柏村的機會，後來他成為陸軍總司令、參謀總長，國防部長，行政院長，在1975年都是難以想像的。

方儉強調，相信沈一鳴將軍等人殉難，是一次重大的國殤，但是和1974年的空難對歷史的影響力比較，應該是較小的。

1995年9月19日，當時國防部長蔣仲苓講出一句千古名言：「哪個地方不死人？」引發軒然大波，最後低頭道歉。一個戰士應該光榮戰死沙場，昌平事件發生的45年後，没想到再次發生國軍將領意外事故的悲劇，蔡英文總統宣布立即停止所有的選務與政務行程，可是網路上卻流傳著許多的陰謀論，顯示有人為了大發選舉災難財，不惜在傷口上撒鹽，這樣的選舉造勢只會讓社會恐慌與動亂，應該適可而止！