作者指出，台灣人民應積極向美國政府表明，「不支持台獨」是踐踏台灣人民的自決權。台灣獨立，人民自決。示意圖／擷自總統府、民報資料照，民報合成

美國白宮印太事務協調總監康貝爾（Kurt Campbell），於7月6日表示「（美國）不支持台灣獨立」一事，在日本也被媒體關注後，成為熱門話題。因為多數日本人懷疑美國是否將重整美中關係，考慮今後的挺台政策。

其實美國的「不支持台獨」的政策立場是既定的，也是柯林頓總統於1998年在中國提出的「三不」政策之一。

當時中國政府要求他表明「反對台獨」，但可能基於美國無權干涉台灣住民自決權的考量，柯林頓只表示「不支持台獨」，寛解與中方間的緊張。

「不支持台獨」大不了是「不支援台獨」「不鼓勵台獨」的意思，和「反對台獨」不同，但中國對這表明還算能接受，因為各國的一般人民都不懂「不支持」與「反對」的差別。

美國表明「不支持台獨」易滋誤解

更麻煩的是，各國人民因受中國宣傳的影響，都誤以為「台獨」是「台灣從中華人民共和國獨立」。所以美國「不支持台獨」的表明容易使世界誤解為「美國承認台灣是中國領土的一部分，才為了避免干涉中國内政反對台獨」，故其影響不得忽視。

針對這次康貝爾的「不支持」發言，台灣外交部反駁說「中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實也是現狀」，但美國的立場不僅是不支持台獨，同時也不支持「兩個中國」（＝不承認中華民國政府。這是「三不」之一）是事實也是現狀。

我能了解台灣政府的立場是站在「沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，稱為中華民國台灣」（蔡英文總統），但若還有台灣人民盼望台灣獨立建國（國家正常化）的話，我想建議他們，應該積極向美國政府表明，「不支持台獨」是踐踏台灣人民的自決權，且侵犯台灣人權的行為。政府不做，不願意做，那就人民代替做吧！

若台灣人不發聲，美國政府很難意識到他們輕視台灣自決權是錯誤的作為。