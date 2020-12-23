過去，美國大選的主軸無法逃避這個題目，「美國是否應該持續扮演世界警察，干預他國事務」，如今，美國大選是否被中共和俄羅斯，以及伊朗干預，卻成為大選主題，美國情報總監為了寫下中共干預，還在官僚之間發生正反兩派激辯，美國弱了，我們只能說，七十年一覺美國夢。

中共滲透干預大選

距離1950年的「麥卡錫主義」風暴七十年，美國現在已經變成左派和中共陰謀下的羔羊，二戰之後，美國為了圍堵紅色擴張，到處干預他國事務，從亞洲到中南美，到處可以看到美國干預痕跡，為了扶持自己喜歡的領導人，美國花大錢也不手軟，如今卻變成中國花大錢不手軟，干預美國大選，所謂十年河東，十年河西。

二次大戰之後，為了圍堵共產主義擴張，美國採取肯楠圍堵政策，但是，現在證明中共藉著美中建交後，突破圍堵網，中共不但沒有被圍堵，反而越來越壯大，甚至滲透擴張到西方國家，美國大選暴露美國社會從上到下，被紅螞蟻咬住，已經千瘡百孔，左派紅色勢力當道，川普想改變圍堵變成滅共，會因為連任失敗而功虧一簣嗎？

拜登的外交顧問最近說，「拜登的對中政策是親台卻不反中」，此話隱藏玄機，因為「不反中」才是想傳達的意思，很多台派人士開始感到憂慮，擔心拜登為了改善與中共關係，又把台灣推進火坑，以及戰爭風頭浪尖上，原因之一，拜登家族和中共千絲萬縷的金錢關係，很可能被中共掐住脖子，從大選前到現在，拜登面對這些質疑，卻不願坦白；其次，已經出現的內閣名單，建制派官員被譏諷是歐巴馬回巢，歐巴馬對中共一向軟弱，中共曾經以不鋪紅毯方法羞辱歐巴馬，歐巴馬不敢吭聲，下榻的飯店被中共特務監控，也不敢大聲抗議，只要求中共特務取走監視器，還甘願躲進浴室關燈洗澡，歐巴馬簡直把美國總統做小了。

拜登對中國政策曖昧

很多跡象顯示，拜登團隊如果真的粉墨登場，對中共只是「圍而不堵」，給中共壯大機會，台灣真的要很小心，川普也擔心自己的抗中政策被拜登改變，因此下台前對中共的懲罰一波接著一波。

如果要用一句話分析川普和拜登對中共策略，簡單說，就是川普作風激進，趨向滅掉老共，拜登圓滑，趨向圍堵。川普剛上台也想圍堵中共，發現歐洲各有利益考量，無法配合美國，圍堵不成，川普才決定單槍匹馬，拼命要幹掉中共，如同過去雷根方法，從經濟下手瓦解中共，如果拜登上台，再度恢復圍堵舊路，正好是中共想要的。

這種情況剛好是歷史的弔詭，七十年前，中共打敗蔣介石，杜魯門本來想要放棄老蔣，沒想到韓戰爆發，美國陷入圍堵或滅共的選擇，當時的圍堵派代表就是肯楠，而滅共派代表就是艾奇遜，艾奇遜支持麥克阿瑟，趁聯軍大反攻機會跨過鴨綠江，邀請蔣介石軍隊助拳，一舉消滅中共，但是，肯楠認為只要圍堵即可，杜魯門擔心麥帥軍隊如果跨過鴨綠江，將會引來蘇聯介入，第三次世界大戰又開打，衡量當時美國的軍事實力，最後由圍堵派勝出，麥帥滅共計畫破滅，老蔣的反攻中國，也無法完成。

歷史就是如此重來，韓戰之後，中共確實和老美打了一戰，死傷雖然慘烈，卻穩固了政權，讓民族主義和共產黨結合。美國在韓戰後，也非完全沒有收穫，二戰之前，美國的軍隊編製預算很少，多數是打完戰爭後就讓軍人遣散回家，韓戰後，美國開始建立固定軍隊，所謂軍工複合體也開始建構，軍費預算也節節上漲，終於成為美國帝國。今天，美國能夠擔任國際警察，也要感謝韓戰帶來的機會，美國為自己找到下世紀的敵人，就是中國。

美國的川普後期執政時，已經決心滅共，如果拜登上台，這個滅共計畫肯定功虧一簣。



如果拜登上台，再度恢復圍堵舊路，正好是中共想要的。圖／擷自維基百科，網路，民報合成