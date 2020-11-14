1946年，喬治歐威爾結束在歐洲戰爭的軍事記者工作，帶著戰場遺留的疾病，回到故鄉蘇格蘭，這時候他已經罹患肺結核，歐威爾隱居到一個小島，他心裡知道：必須完成他最後的寫作，兩年後，歐威爾把這本「反烏托邦」的大作完成了，為了思考書名，就簡單把1948年後面兩個數字反過來，於是「1984」成為書名，1949年，歐威爾在倫敦新書記者會上說：「我不希望看到這樣的世界降臨，但是，這個世界卻朝向集權的世界運作」，歐威爾的新書構想，來自早期擔任緬甸警察的經驗，體會政府威權暴力對人民的傷害。

媒體成為最大贏家

1950年，歐威爾去世，70年後的今天，歐威爾所擔心的世界正在降臨，中共集權國家利用華為的數位科技，正在施行老大哥的監控任務，更有勝者：新興的社群媒體，正在顛覆傳統的政治環境，介入政治，干預選舉，變成掌控人類大腦思考的工具，簡單說：媒體已經搖身變成造王者。

2018年，替老韓助選的中天電視，剛好是今天美國大選左派媒體的寫照。

2018年的台灣，從選舉前中天就開始美化老韓，把一個不算貧窮的老韓打造成庶民，甚至搞一些神蹟顯現，蔣介石轉世之類的無稽之談，所以，這台電視被選民批評，根本是「韓天電視」，這一次美國大選中，左派媒體為了替拜登造王，已經到了不擇手段地步，所謂一路反川的美國主流媒體，拋棄客觀中立立場，大家搶著當造王者，為拜登搖旗吶喊，利用各種機會製造假訊息，進一步打擊保守派的川普，完全失去媒體新聞從業必須客觀公正的道德。

自由國家的訊息如同空氣，人類也表現對訊息吸收的習慣性，這也是主流媒體可以操弄選民的因素，越是固定收看某種媒體的人，缺乏其他訊息的比較，也越容易被洗腦，最終積非成是，變成頑固民粹分子，本來以為生活在自由世界，應該更自由，事實卻相反，因為媒體大到無法擋的時候，人類就無法自由選擇看或不看，對於中共集權控制下，人民接收單一訊息，習以為常，但是，這樣的數位科技控制日漸普及，正從極權國家擴大到自由世界，中共的國際擴張目的就是讓世界失去自由。

11月12日，世衛組織在中共指使之下，再一次封殺台灣進入大會，憤怒的台灣支持者湧進WHO臉書官網留言，只要出現台灣字眼，立即遭到臉書封殺，一天後，WHO才出面說明：因為留言癱瘓臉書官網，才下令封殺，一天後恢復。

「臉書」被中共控制的傳言，已經不是始於今天，今年10月28日，大紀元揭露臉書聘用6位中國工程師，專門做言論審查，只要批判中共或讚揚保守陣營的文字，立即被刪除，因此被稱為「紅臉書」。「臉書」為了龐大利益，多次企圖進入中國市場被拒，在這次美國大選，對中共欽定的拜登助選，到底是否和中共暗盤交易，至今無法得知，目前傳聞更是甚囂塵上，從投票前封殺不利拜登家族的「通中門」醜聞視頻，一直到投票時，大方以金錢資助賓州，建立更多投開票所，給予拜登支持者更大方便，目前該案已經進入訴訟，臉書的做法遊走法律的灰色地帶，這也是美國州法律和聯邦法律牴觸的狀態，如果發生在台灣的選舉，臉書的做法肯定是違法。



作者提出，新興的社群媒體，正在顛覆傳統的政治環境，介入政治，干預選舉，變成掌控人類大腦思考的工具，簡單說：媒體已經搖身變成造王者。示意圖／Pixabay

彭博新聞支持拜登

大選前，以鉅資支持拜登的「彭博新聞」更離譜，過去已經傳出彭博性愛影片被中共掌握，所以被中共勒緊脖子，因此彭博新聞一路反川，挺拜登不遺餘力，投票前，彭博出錢把數萬名在佛羅里達的犯人保釋出來，讓這些人可以投票，佛州以西語裔的移民居多，這些人一向是民主黨大票倉，如果放在台灣，這種行為當然是賄選，干預選舉。

為了替拜登助選，美國主流媒體一開始就利用假民調欺騙人民，現在投票顯示選前民調完全不可信，川普和拜登差距在2%之內，不是主流媒體所宣稱的10%，民主社會的投票行為，押寶勝利一方是人性，所以利用民調公布，帶動風向，是最簡單的媒體干預選舉的操弄技術。

美國大選揭露媒體的醜陋行徑，川普一路被媒體打壓，川普以為只有中共代理人媒體有害美國，現在看來，美國媒體也被滲透了，真是悲哀。