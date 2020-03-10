日韓以及歐洲各國，吃下親中毒果，「武漢瘟疫」侵襲，方興未艾，已經蔓延近百國家，但是，放毒當事人中共，卻已經急著甩鍋，不願意負責，中共雖然對外宣稱，四月武漢就要全面摘下口罩，世界工廠復工在即，但是，多數中國人和外國專家皆表示不可能，北京台商傳來訊息說，目前，北京疫情惡化，災情不下於武漢，只是消息被嚴格封鎖，其他趕著復工的企業，爆發群聚事件，已經來到14件，工廠開開停停，可見中國疫情仍然不樂觀。

「武漢瘟疫」疫情到底會拖多久？世衛組織也無法下定論，中共政權會因此被拖垮嗎？已經引起外國媒體關切，最近，武漢流行一段順口溜，「三月不返崗，拖垮共產黨，六月不幹活，來到新中國」，這句順口溜，也並非完全無稽之談，因為，以農民工為基礎的勞動大軍，持續沒工作，後果相當嚴重，中國歷史教訓，「沒飯吃是革命的開端」，最近，中國政府砸下重金，穩定股匯市，但是，底層階級並未受惠，各地已經爆發零星群眾運動，也是事實，中共只能加大維穩力度，狂印鈔票救市，但是，如同順口溜所言，是否大家躲在家中半年不幹活，老共會垮台，中國就會自然變天，卻很難說，中共一向迷戀暴力治國，到無計可施的時候，中共用槍桿子逼你幹活的招數，就會使出來，回到集中營管理，所以，很多人還是對順口溜存疑。

比較樂觀的看法是，瘟疫過後，雨過天晴，外商回到中國生產，企業宣布員工加班，把停工時間的流失產能補回來，比較悲觀的是，外商對中國失去信心，加速轉移東南亞的腳步，因為美國已經宣布，美中貿易爭端沒有解決，就算瘟疫影響，關稅大刀也不會因此停止，所以，中國失去世界工廠地位，已經無法改變，美國國務卿說，「與中國合作的經驗，令人沮喪」，美國經過「武漢瘟疫」的打擊，對於與中國經貿脫鉤的政策，也會更認真執行。

台商漸進移出中國

對於台灣方面的影響也不會太大，美中貿易戰爭開打以來，台商資金已經慢慢移出中國，或者分散產能，瘟疫過後，中共的復原，更需要台商幫忙，台商的地位，稍許提高一些，但是，很難改變肉票的命運，只要中台之間經貿沒有完全脫鉤，那些大談武漢瘟疫之後，中共會武力犯台的學者說法，根本就是鬼扯而已，最近不少親共媒體引用台灣「紅統學者」的談話，刻意放出瘟疫後，中共會武力犯台消息，基本上還只是恐嚇居多，就好像軍機繞台，道理其實很簡單，中共就算愚笨，也不會在自己體質受傷的時候，發動戰爭，戰爭要用錢，要吃糧，因為，沒有正當理由，中共求戰必敗，國際上制裁隨即面臨。

台灣的獨立派，長期處於憂鬱，對「武漢瘟疫」發生，喜憂參半，喜則，台灣人的台灣身分認同，來到新高的83%，「騎牆主義者」也降到不滿10%，主張統一更低，憂者是，政治上認為「維持現狀」，還是高於70 %，證明了台灣人在政治的突破上，並未成長，即便，瘟疫期間，大家已經看到「中華民國」國號，真的走不上國際，台灣國格處處被中國壓迫，國際上也順從中共，把台灣視為中國一部分，但是在這樣打壓下，忍辱負重，還是台灣社會多數認同，所謂勇敢的台灣人，還是口頭上說說而已，所以，就算美國用「台北法案」，企圖推動台灣進入國際組織，維護台灣人在國際組織中公平受雇權力，但是，只要「維持現狀」還是台灣社會多數認同，那麼所謂改國號，改國家航空器，改郵局，改國歌，改憲法，就還是一場夢而已。

「武漢瘟疫」肯定無法一次滅掉中共政權，但是，動搖習皇帝權力是必然結果，老天如果真要滅掉中共，恐怕瘟疫後面還有更大黑天鵝降臨中國大地，有人就想到蝗蟲，又稱蚱蜢，中共剛剛建國，毛澤東搞大躍進，抓麻雀比賽，吃掉麻雀的下場是引來一場蝗災，結局是全國大飢荒，這場飢荒拖了3年，餓死3,500萬人。（詳見楊繼繩《墓碑》）。

現在，數億兆計的蝗蟲，已經殺到中國雲南，這隻黑天鵝比起「武漢瘟疫」更大隻，中共的悲劇恐怕短時間難以善了。