過去的曾經都是今日的養分

2021年3月27日，在台南政大書城聆聽了一場很感動的講座！由陳怡嘉老師，分享她從事教學，而一路走來的「心路歷程」。表面上，是分享工作的「甘苦」。實際上，卻是「回顧」自己的人生遭遇和轉折，進而把這份「曾經」，化為最「深層」與「溫柔」的力量，反饋予每一個孩子們！底下，將從怡嘉老師求學過程的故事開始說起，來反芻這段「艱辛」的求學路，以及為她所帶來的生命「體悟」與「付出」，間接「完整」了自己和他人。

誰沒有叛逆

怡嘉老師的求學過程，其實不是順遂的。曾經在升國中時，考出數學5分的成績！讀書，曾經是她最討厭的事情，不過也在「轟然」發現，自己沒有學校可讀之下，重新振作，發憤向學。

被拋棄的感覺

由於，沒有學校可讀。怡嘉老師有好一陣子都在圖書館度過！一方面覺得讓父母失望；另一方面，巨大的失敗感，使她好長的日子都以淚洗面…… 或許，就是因為這樣的歷程異常艱辛，使得她特別能夠感受到「成績差」的孩子，那種「被拋棄」的感覺。

生命中的好老師改變了她

每個人生命中一定有幾位貴人，其中一定包刮一些「好老師」！由於，對於國文的喜愛，怡嘉老師也決定走上這條當「國文老師」的路。

由嚴格又機車的老師慢慢蛻變

最初，怡嘉老師是一個極度「追求完美」，又有眾多「原則」的老師！常常「記學生過」，變成怡嘉老師給人的第一印象。不過，當她知道，這樣沒辦法讓孩子們更好時，她決定做出改變！

和孩子交心融化一切

後來，每當遇到孩子的困境，怡嘉老師總會回想自己過去的「求學經歷」，進而「盡力」地，想要「扶」他們一把！一開始，她備感挫折；慢慢地，她能夠「抓住」孩子們的心了。其中，有一個故事，讓人特別感動：「一位班上的問題學生，因為覺得一直被其他老師針對，於是萌生逃學的念頭。然而，就在怡嘉老師不斷地動之以情、全心關照下，挽回了一個可能中輟的孩子，讓他終於願意回家了！」聽到這段，心頭不禁澎湃不已……

生命的功課就是接下手中的任務

最後，怡嘉老師反思了自己，選擇當老師的初衷。她說：「教育的使命和恩典，是在於老師能夠救一個人的心！」其實，每個人活在這世界，都是有意義和價值的！她也因為遇到「好老師」，所以覺得「生命有意義」！事實上，生命中的挫折，或許都是讓自己更成長的動力。重要的是，不要因為一、兩個人而放棄自己。要把愛放在重要的人身上！也要相信，每個人來這世界上都有意義的。

結論

在怡嘉老師的信念中，蘊含著眾多的人生道理。從她的演講中可以發現，生命裡頭，衝突和排斥的過程，其實是自我療癒的旅程！這讓她過去的「苦澀」經歷，成為今日付出「愛」與「關懷」的深厚基石。尤其，當她提到：「從小得到比較多的愛，或是學習中有轉折的人，是作為一個老師的福份。」更是觸動了我。想必，這正是支撐怡嘉老師持續勇敢前進的關鍵吧！另外，因為相信生命中的每一個遇見，都是很好的緣分，所以能夠認真面對它們，自然不再覺得很受傷！也在勇敢面對挑戰之後，發現所有的害怕與恐懼，其實都沒什麼了。祈願，每個人都能跟怡嘉老師一樣，「身體力行」著這堂人生「必修的功課」……