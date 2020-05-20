『中華民國總統』蔡英文的就職宣言，我等台灣人本無任何期待，也無任何興趣。『中華民國』本來就不是我們的國。這是歷史的錯誤和悲劇造成的荒謬。二戰後日本拋棄對台灣的主權，台灣並未歸屬任何國家，也沒有正式宣告獨立。這個歷史錯誤，美國欠台灣人一個公道。而蔣介石流亡政權帶到台灣這塊土地上的『中華民國』，用謊言欺騙台灣人，並用槍桿子恐怖手段欺壓台灣人，讓這個附身台灣的『中華民國』，至今成為台灣人甩不掉的殭屍。而這個殭屍更帶給台灣人和『中華人民共和國』牽扯不清的糾紛。

歷史的錯誤必須被糾正。但是這個糾正，必須由台灣人自己做起。所有的台灣人必須知道自己的身世和歷史真相，而第一步就是要認清『中華民國』不是台灣人的國這個事實。那是強加在台灣人身上，既無合法性，也沒有合理性的國號和體制。在這種扭曲和不正常的環境下，台灣人選『中華民國總統』，不知該覺得高興還是悲哀。應該高興的是，自從1996年台灣在『中華人民共和國』武力威脅恐嚇下，台灣人可以由台灣人民直選選出『中華民國總統』，這到底要解釋成『台灣』獨立或『中華民國』獨立？國際上如何認定？台灣人自己如何認定？

公開『中華民國』恐怖統治檔案

台灣人如何被『中華民國』血腥加白色恐怖統治的歷史檔案，在民進黨蔡英文政權2016年全面執政以來，已經過了四年，都無法公諸於世。這到底是在保護誰呢？合理猜測，可能還在政壇活躍的，包括曾當國民黨抓耙子的民進黨人，當然不希望自己不堪的紀錄公諸於世。台灣人無法知道『中華民國』欺壓台灣人的真相，無法知道自己可憐的身世，和這個『中華民國』到底有多邪惡，到底是甚麼關係，又如何能對『中華民國』總統就職，高興得起來呢？

在國民黨的淫威和邪惡誘惑下，自願或不敢拒絕當抓耙子的台灣人，ㄧ定很多。那是歷史的悲劇，我們可以體諒。但是如果為了一己之私，企圖掩蓋歷史真相，那就對不起台灣人，也對不起歷史。承認這個歷史錯誤，接受這個歷史悲劇，給於台灣人一個更忠厚、更明智和更深沉的歷史性格。能夠勇敢承認自己的錯誤，還歷史ㄧ個真相，還台灣人一個公道，善莫大焉。我所尊敬的詩人前輩錦連，在生前就曾公開國民黨如何要他當抓耙子的經過。他不敢拒絕，但他從未打過小報告，後來也終於能夠擺脫人二的糾纏。這樣光明磊落的陳述，讓我們對他更加尊敬。這才是台灣真詩人。

台灣人的正義應獲彰顯

蔡英文總統自從2019年民進黨總統初選以來，受到很多質疑和批評。其中尤以批評她初選作弊、論文造假、學位造假，和其家族如何利用和國民黨特務的關係，巧取豪奪中山北路土地，開羅馬飯店發跡，並被質疑替蔡英文在政大、東吳謀得有疑問的教授名位，還藉以踏入政壇為最。在總統就職的這一天，設身處地替蔡英文總統想ㄧ想，這也真夠悲哀的。朱孟庠最近在《民報》的一篇專文，曾透露她的舅公辜寬敏先生對她說，希望有生之年要替蔡英文創造台獨的條件。辜寬敏先生顯現台灣人寬厚的個性。對蔡英文當總統卻不敢向台獨走ㄧ小步，他以長者的身分，或許還懷著台灣人的悲哀，對蔡英文當『中華民國』總統的處境有所同情。但是蔡英文個人自己犯下的錯誤，終究還得由她自己承擔。但我們更在意的是，台灣的地位、台灣人的正義。

在這個武漢肺炎和中共威脅之下的『中華民國』總統就職的這一天，我們在那抹揮之不去的台灣人的悲哀之下，要向世界堅決表達我們台灣人要獨立的心願。台灣人這樣的心願，不必在國際強權的夾縫中閃閃躲躲，也不必用曖昧模糊的政治語言來宣告。我們台灣人要大聲說出來：台灣要獨立！