稅務機關核定課稅，不依所得稅法規定公平執行，相同財產交易所得，有的被非法多補稅處罰16億元，有的則逃漏稅15億元，更自創以無實際收入及收入對象之未實現「利益」為所得稅法外課稅標的，明確違反大法官解釋：「稅務機關必須依租稅法律主義及實質課稅原則核定課稅」。

《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表記者會，明（週二）上午10點在立法院中興大樓102會議室舉行，時代力量立法委員邱顯智、高醫轉型正義召集人陳永興、前台大法學院教授陳志龍出席，現場贈閱作者簽名新書，歡迎參加。

本書作者黃坤光，為前國稅局簡任稽核。他表示，在爆發公司法第九條第四項修法弊端後，有人願為稅務退休老兵所撰，史無前例之首本舉發原服務機關課稅不公不義必須矯正書籍召開新書發表會，他表達感佩。

選在立法院發表新書，乃因人民依法申報納稅，稅務機關依法公平一致核定課稅，為治國最中性公平之指標，立法院即為創立兼守護者。

黃坤光長期追究，國稅局終推諉於所得稅法第4條之1但書第2款及第14條之2，史無前例之無謂增訂再刪除，最後竟發覺此兩條文之無謂增刪卻是公司法第九條第四項之修法濫觴，SOGO百貨公司經營權之爭，李先生花費一億六千萬元，但因柯建銘委員之阻擋追溯適用而免生其他風波，南和興公司未上市股票違法出售予外資所隱藏之包庇逃漏稅15億元則因修法違憲，必須追繳。

《捍衛租稅正義 保衛納稅人權》新書發表記者會

時 間：2020年10月20日(週二)上午10點

地 點：立法院中興大樓102會議室

主 持 人：邱顯智立法委員

發 表 人：黃坤光(新書作者、前國稅局簡任稽核)

邀請來賓：陳永興(前立委、高醫轉型正義召集人)

陳志龍(前台大法學院教授)

主辦單位將贈參加者作者簽名新書