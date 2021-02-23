美國國務卿布林肯星期一（2月22日）在祝賀加勒比海國家聖露西亞獨立42週年時，對美國與台灣共同推動聖露西亞的商業發展表示肯定，並感謝聖露西亞持續為西半球的民主人權發聲。

一年前，時任國務卿的蓬佩奧也在祝賀聖露西亞獨立41週年的聲明中提及台灣，讚許聖露西亞與台灣的伙伴關係顯示該國對人權、法治與民主原則的承諾。

聖露西亞是台灣在加勒比海邦交國之一。自2016年台灣的民進黨政府上台後，中國加大對台灣的外交孤立行動，台灣的7個邦交國陸續轉向北京，目前僅剩的15個邦交國當中有9個在加勒比海及拉丁美洲。

川普政府任內曾經採取多項做法協助台灣鞏固邦交，包括在薩爾瓦多、多米尼加和巴拿馬與台灣斷交後召回美國駐這些國家外交使節、與台灣在美台「全球合作及訓練架構」（GCTF）框架下在危地馬拉舉行國際會議，以及協助台灣與美國私人融資機構合作，在巴拉圭提供女性就業貸款等。

2020年3月，川普總統簽署了由國會兩黨通過的、旨在協助台灣維護邦交的《台灣盟邦國際保障與強化倡議法》，簡稱《台北法》，更成為行政當局實行相關政策的立法依據。

美國賓州大學法學院教授戴杰（Jacques deLisle）說，《台北法》是以「胡蘿蔔與大棒」的方式，要求那些與台灣有邦交的國家繼續維持與台灣的外交關係，「儘管我們自己與台灣並沒有這個關係」。他認為拜登政府多少還是維持這個立場，它在強調美國與印太地區民主體製或理念相近國家的聯盟時就發出了這樣的信號。

布林肯在聲明中說，「美國珍視聖露西亞的地區領導力與夥伴關係，雙方持續在抗擊疫情的同時，也在教育、創業精神及青年發展上持續採取前行措施。今年，雙方完成了早期學習項目，超過90個學校得到閱讀材料與教學培訓，改善小學生的識讀能力。與台灣一起，我們通過創業網絡及新創育成中心推動了商業發展。我們感謝聖露西亞持續為地區民主與人權發聲。」

他說，美國為強健的雙邊關係感到驕傲，也期盼持續與聖露西亞合作推向一個更安全、繁榮、堅韌與民主的加勒比海。