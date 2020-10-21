９月19日發生在新竹縣六家派出所，法稅改革聯盟志工只因在路邊舉牌子表達自己理念，而被警方留置超過6小時的事件引起大眾關心。圖／擷自法稅改革聯盟及平反1219行動聯盟網站

９月19日發生在新竹縣六家派出所，法稅改革聯盟志工被警方留置超過6小時的事件，在美國國務次卿柯拉克離開台灣的當天深夜，鬧得沸沸揚揚，許多民眾因為關心無辜被押的婦人，熬夜守在手機及電腦旁，比當初看威廉波特少棒隊冠軍賽還認真，因為這是我們切身之痛！

一位站在路邊舉牌子表達自己理念的60歲老婦人，會對國家社會造成什麼樣的危害嗎？她沒有任何激烈舉動，對於警方的查核也充分配合，警員盤查時卻態度惡劣，還隨機抓人，未告知理由就將人帶回警局，違反了大法官解釋（釋字第 535 號），嚴重侵犯人權。此外，警方竟留置訊問超過6個小時直到深夜，害老媽媽驚恐昏厥送醫，至今仍在醫院！這一切的作為都令人極度不滿也不解。

柯拉克身為美國41年來造訪台灣的最高層級，辜且不論他是來弔唁前總統李登輝還是來簽經貿大合約，在繁忙的行程中，隨他來台訪問的美國國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓等官員，仍撥空會見銅鑼灣書店店主林榮基等在台港中維權人士，顯見國際有識之士對人權的重視及對極權的唾棄。

威權遺毒迄今殘存

台灣的民主之所以可貴，就是因為我們在威權統治過後，仍能保有言論、思想、結社與宗教的自由，不像對岸一言堂式的管理、洗腦式的教育，讓世界各國的領袖紛紛棄他們而去。

但是，台灣在民主的表象下，卻仍有威權的遺毒。就好像警察被稱為「波麗士大人」，在黎明百姓的心目中，警察不是公僕、不是人民褓母，而是大人！見到警官，一般人民都會敬畏三分，但這並不表示警察就可以違法濫權、想押誰就押誰！即使後面有行政執行署的官員撐腰，一切在法理上不對等的情事，仍然必須接受人民公審。行政執行署聯手竹北分局製造白色恐怖，官官相護的結果只會顯得破綻越來越多，只能讓國際看笑話。

明年國際人權委員要來台審查國家人權報告，發生這種事情，請問蔡總統及蘇院長，台灣人民言論的自由何在？台灣有人權可以被審查嗎？