秉持「以人為本」的理念進行設計，吳韶國領軍的室內設計團隊，以一件件精彩空間規劃成品，奪得2019年繆斯設計獎銀獎、2018年義大利室內設計大賽銀獎等多項國際室內設計獎項。圖／林冠良

從確認空間使用目的、人口組成到素材配色與細節巧思，吳韶國在進行室內設計規劃時，專注於人在空間中所扮演的角色。「和過去的木工施作、裝潢整修不一樣，室內設計其實是一份整合的工作。」吳韶國說，將光線、通風、動線等空間條件，配合人們的需求，讓使用的人與空間取得完美平衡，就是最好的設計。

以人為本 利用空間設計營造氛圍

「從事室內設計與打造藝術品不同，要做出一個讓人願意在裡面活動、生活的空間，必須重視使用者的感受。」談起室內設計，吳韶國開門見山指出，「人」永遠是做空間規劃時最重要的考量。

為充分理解客戶的想法，規劃出最符合對方需求的空間，吳韶國將辦公空間營造成充滿居家感又溫暖的地方。「像是暖色調的原木桌，拉近人與人之間的距離，如果客戶能因此感到自在，進而暢所欲言，我們就更能把他對空間的想像融入在室內設計當中。」這是吳韶國的巧思，也是透過空間營造所能帶給人們舒適感受的魔法。

室內設計新突破 打造創意天花板

有著獨到的空間哲學，吳韶國認為光線的調節運用，對環境氛圍產生相當大的影響。他分析，室內空間天花板與光源的設置，由於空間中的照明，多半是安裝在天花板上，因此傳統常見的光線設計，大多是安排在天花板上「排列整齊的日光燈」或「單一主燈」這兩種，不免顯得有些單調。



參差分散的光源裝設，是吳韶國在天花板設計上的新突破。圖／宸舍室內裝修設計提供

於是，他開始在天花板上嘗試與眾不同的創意設計，讓光源能巧妙地搭配空間。打破過去規則的排列方式，參差不齊地配置日光燈；或以裝設分散的小光源，打造出迷幻星空感，都是近年來在天花板與光線設計中，所做的新穎突破。

容納空間需求 打造專屬設計創意

吳韶國表示，依據各類空間使用需求與調性的不同，在室內設計上需要考量的部分也有所差異。像是已完成規劃的中原大學健身房，以學校首要目標「安全」作為出發點，加以搭配色彩鮮明的背景色，營造出與大學校園契合的活潑朝氣感。

教堂則多半有著能容納上百人集會的大空間，若教堂位於地下室，「通風」就是重要關鍵，不只有形的傢俱擺設，無形的空氣流通、光線照明等，也是他納入規劃的元素。不論設計空間為何，未來吳韶國將仍秉持著以人為本的理念，透過室內設計，繼續當一個感覺與感動的提供者。



喜樂城靈糧堂的設計是結合室內造景的綠意生機，創造出讓人寧靜放鬆的場所。圖／宸舍室內裝修設計提供

※本文轉載自《桃園誌》No：54