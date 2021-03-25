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每日國際焦點

長榮巨輪長賜輪擱淺，阻塞蘇伊士運河，已經部分浮起，移往運河中央，即將脫困。長賜輪堵塞導致10艘油輪上共有1,300萬桶原油受影響。

美國國務卿布林肯表示不會要北約盟友在中國與美國之間選邊站。對俄國則表示，要與俄國交往以提升雙方利益，但要「睜大眼睛」。

美國國務卿布林肯警告德國，美國一定會對北溪2號天然氣管線進行制裁，此事沒有模糊空間。

中國「邪眼」駭客群使用Facebook瞄準海外維吾爾人送出惡意連結意圖駭客其電腦以監控對方，Facebook於24日刪除封鎖相關帳號與頁面。

中國

「邪眼」駭客群使用Facebook瞄準海外維吾爾人送出惡意連結意圖駭客其電腦以監控對方，Facebook於24日刪除封鎖相關帳號與頁面。

澳洲

水災罹難增加2人，許多地區放晴洪水開始消退進行災後清理。

俄羅斯

總統普丁簽屬提高高階官員年齡限制的法案。原本高官65歲強制退休，延長到70歲。

開始太空梭計畫。

德國

梅克爾所屬基民黨受到口罩弊案影響，民調來到一年多來最低。

美國國務卿布林肯警告德國，美國一定會對北溪2號天然氣管線進行制裁，此事沒有模糊空間。

冰島

雷克雅內斯半島19日開始爆發的火山仍持續噴發，預計會噴發數年之久，將成為冰島之後的觀光景點。

加拿大

制裁9俄國官員，俄國誓言報復。

美國

國務卿布林肯表示不會要北約盟友在中國與美國之間選邊站。對俄國則表示，要與俄國交往以提升雙方利益，但要「睜大眼睛」。

通用汽車因為晶片短缺進一步減少北美產能。

馬斯克宣布可以用比特幣買特斯拉電動車。

哥倫比亞

國際紅十字會表示2020年非法武裝集團活動大增戶搶地盤使得平民遭受暴力情況惡化。

埃及

長榮巨輪長賜輪擱淺，阻塞蘇伊士運河，已經部分浮起，移往運河中央，即將脫困。長賜輪堵塞導致10艘油輪上共有1,300萬桶原油受影響。

利比亞

利比亞國民軍菁英部隊領袖穆罕默德阿握法利，在班加西一棟醫院外與兩名保鑣遭車上槍手暗殺。

以色列

選舉結果無特別政黨大勝，選後如何組閣陷混沌。

土耳其

美國國務卿布林肯敦促土耳其外長不要保有俄製S400防空飛彈。

約旦

疫情惡化22日單日死亡人數破百達109人，23日首都市郊墳場一日處理50遺體，應接不暇。

肯亞

下令關閉兩座收容數百索馬利亞難民的難民營，給予聯合國難民署2周時間安置難民。

福和會官方網頁：www.fratwn.org