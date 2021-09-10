美國總統拜登9月9日宣布新的六點計劃，抗擊近幾個星期激增的Delta變體新冠病例和造成的死亡，包括全面疫苗接種要求和其它措施。圖／擷自白宮影片2021.9.10

美國總統拜登星期四宣布新的六點計劃，抗擊近幾個星期激增的Delta變體新冠病例和造成的死亡，包括全面疫苗接種要求和其它措施。

拜登下令250萬聯邦僱員與合同工、大多數醫院和健保機構的工人以及僱員超過100人的公司的任何僱員都必須接種新冠疫苗。

大型私人企業的僱員可以選擇每星期進行新冠病毒檢測，以代替疫苗接種，但聯邦僱員就沒有這種選擇。

有些公司已經要求工人接種疫苗，否則將失去工作。

拜登星期四晚間在講話中說，「如果你想在聯邦政府工作或與我們做生意，就接種疫苗吧。」他強調說，他希望保護接種疫苗的美國工人免受未接種疫苗的同事的潛在傳染。

拜登並宣布美國勞工部將要求相關企業向接種疫苗的員工提供帶薪休假。

目前尚不清楚拜登對聯邦僱員與合同工發出的命令是否允許因為宗教和身體原因對疫苗尋求接種豁免的人員例外處理。

拜登還宣布將進行新的努力去說服未接種疫苗的美國人去接種疫苗，在未來幾個星期內保護那些已經打了增強針的人員，確保學校開課，增加檢測並在某些情況下要求帶口罩，促進經濟復甦以及改善新冠病患的醫療等。

美國經濟自從新冠疫情18個月前開始以來已經強勁增長，但國家新增就業8月份顯著下滑，拜登認為新冠病例的增加是新增就業減少的原因。

拜登宣布對小型企業增加支持，允許更多的小型企業獲得低息貸款。他還說，小型企業管理局正在簡化貸款免除程序，開啟一項計劃來幫助缺乏服務的地區更好地獲得聯邦、州和地方的資源。

美國新冠病例最新的增加和導致的死亡大部分發生在沒有接種疫苗的民眾之中，但幾個月前接種疫苗的人也出現了一些突破性的傳染。

拜登說，「這是未接種疫苗的疫情。」他說大約四分之一的美國人還沒有接種疫苗。

拜登並說，全國各地過於擁擠的醫院和加護病房說明，「這25%的人可能造成很多損失，他們正在造成損失。」

新增病例近期讓全美各地的醫院和醫療人員不堪重負，有些加護病房的新冠患者已經達到病房的最高負荷。

全國3億3200萬人中有超過1億7700萬接種了疫苗，但12歲以下兒童的疫苗接種還有待聯邦衛生監管部門的批准。

超過62%的12歲及以上人口接種了疫苗，但最近幾週每天記錄的COVID-19新病例約有150,000 例，每天約有1,000人死亡。

有些州的州長，許多是保守的共和黨人，敦促民眾接種疫苗，但對於強制接種疫苗或要求學校或工作場所的人佩戴口罩則猶豫不決。這導致很多政治和法律糾紛。有些法庭支持希望實行新冠病毒防範規定的地方官員。

在未接種疫苗的美國人中，病例數量激增包括越來越多的還不能接種疫苗的兒童。

美國兒科學會說，兒童的新冠病例在8月5日到9月2日間增加到75萬。

除疫苗外，拜登重申需要在全國各地規定佩戴口罩。

美國運輸安全管理局將對那些在飛機上拒絕佩戴口罩的人加倍罰款。