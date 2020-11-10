為了讓消費者容易辨別豬肉來源，行政院農委會推出台灣豬標章，11月1日起開放業者上網申請，12月1號開始試辦。圖／擷自農委會網站

明年1月美國豬肉將進口來台，為了讓消費者容易辨別豬肉來源，行政院農委會推出台灣豬標章，11月1日起開放業者上網申請，12月1號開始試辦，第一名店董事長王義郎對此表示肯定，希望政府能具體落實台灣豬標章的執行。

香噴噴的東坡肉淋上醬汁，配上一碗肉丸湯，這些台灣人很熟悉的小吃，都是使用豬肉料理而成。美國豬肉即將進口來台，農委會推出台灣豬標章，受到業者和消費者肯定。

王義郎說，他已經準備好了要申請台灣豬標章，「手續都準備好了」。這是一個好事，尤其台灣豬非常味美，推動這個標章對業者來講，能夠區隔美豬，這是很好的標章，對消費者來講，也比較好辨識。

很多民眾擔心美豬含有萊克多巴胺影響健康，會購買台灣溫體豬。一些用豬碎肉做成的食品，如肉燥、獅子頭、肉鬆，要如何辨別？王義郎建議政府，只要有進口美豬的，用標章標識列管，幫助消費者辨識。

王義郎說，只要攤位涉及到進口美豬的話，就把紅色的標章貼上去，就讓客人選擇，美國的萊（萊克多巴胺）豬，就能區分出來，消費者會去選擇。這不是問題，就是發票一開，就要跟著這個Logo走。

王義郎表示，農委會的做法值得肯定。「台灣豬比美豬一定有競爭力，大家一定要國人要有信心。」台灣民眾喜歡吃台灣豬肉，對台灣豬深具信心。第一名店也將陸續開設新據點，迎戰美國豬肉。