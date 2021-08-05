因疫情延後一年才舉辦的「東奧」，在全球備受「武漢肺炎」肆虐下，日本還敢戒慎恐懼下登場，除博得外界有口皆碑讚嘆之餘，其實，地主國是有滿腹心酸無處訴而被迫吞下！依據《日本經濟研究》統計顯示：「東奧」單是在場館的建設和飯店之擴充這兩項就已投下四百餘億美元！因此，東奧延後一年的維護管理費、以及各競賽團體舉辦資格賽所花掉的經費，合計共損失五十八億美元……致使奧運若不舉行，間接之損失已達七百五十億美元，佔日本全年的1.4%GDP。

如回顧昭和時代辦過的「東奧」，當時是投下一兆日圓，約折合三十億美元⋯結果，這體壇盛事確實推動國民經濟急遽成長，催生了三載之長的「奧林匹克景氣」！當時實際GDP成長率為7.0%、10.5%及13.1%！首都東京及全日本城市都明顯質變！譬如：當時應市的高鐵名之為新幹線，就縮短了全國時空的聯結。職是之故，嚐過「東奧」甜頭的日本遂希望寄託在原訂去年的運動會，直想藉此重現經濟奇績；孰料因「武漢肺炎」疫情蒙上陰霾……且有「人財兩失」之虞！

所以，各國在親睹本屆「東奧」之舉辦，日本必將元氣大傷而亟思「彌補」之道！故在區域協防或政經交流上更加熱絡，如外界便目睹美日的「密切結盟」是空前高漲。

「Chinese Taipei」不倫不類

而另一遭到「暗傷」重創者，則是中共對台打壓太明目張膽，致使朝野對如許赤裸裸打壓反萌引省思：台灣何以陷入「Chinese Taipei」如此不倫不類「名不正」之泥沼？除因中共在十八年前曾證實「奧運模式」即鄧小平對「一國兩制」的首次測試！因根據《名古屋協議》，當時台灣執政的國民黨原就忌諱「台灣」兩字，竟附合中共橫柴入灶聲稱「Taiwan……有台獨味道」，遂令台灣落入啞巴吃黃蓮或「壓死囝仔」的難堪窘境。

據2003年9月間的媒體報導證實：「Chinese」一詞是兩岸各擁有解釋空間，讓「台灣愛怎麼搞、就怎麼搞；但對外還是一家！不能說兄弟倆分家」，此乃執行鄧小平所堅稱的「台灣除名字不再叫中華民國，其它的稱呼，中共根本不介意」！所以，除Republic of China、R.O.C……等英文名全都不能出現，其它以Taipei、China、Chinese等十多種排列組合的名稱都可接受，結果是北京拍板代表「中國人、中華民族」意涵的「Chinese Taipei」出線！當時，即使出面談判的前清大校長沈君山曾向時任外交部長的蔣彥士秉報「Chinese Taiwan比Chinese Taipei好，用台北好像有點不倫不類」……雖然蔣彥士也同意；但自《名古屋協議》談完返台就變了！個中原因竟是層峰忌諱「台灣」字眼，且中共原本還同意台灣代表團的隊旗可用「國民黨黨旗」進場；但國民黨卻認為「中共用五星旗，台灣如用黨旗不就矮了一截」？於是才自行設計「梅花旗」來取代國旗、黨旗，而國民黨黨歌也因是中華民國國歌之故，國共同意以國旗歌「取代」國歌！

從上述《名古屋決議》的「奧運模式」協商中，曝露國民黨在旗、歌、名的主權「認知」根本是毫無原則可言，既害怕黨旗、黨歌是中華民國國旗之蛻變、或黨歌即國歌的「黨國不分」成為體壇笑柄，故寧可選擇像作家白先勇筆下描述醉生夢死的「台北人」用詞，埋下台灣自此在奧運場合「名不正、言不順」！導致連NHK也為之打抱不平。



作者指出，當年台灣層峰忌諱「台灣」字眼，原本中共同意台灣代表團的隊旗可用「國民黨黨旗」進場；但國民黨卻認為「中共用五星旗，台灣如用黨旗不就矮了一截」？於是才自行設計「梅花旗」來取代國旗、黨旗。圖／2021.7.12蔡英文總統出席東奧代表團授旗典禮。擷自總統府flickr

富商政客把持台灣體壇

國民黨在當年的倒行逆施，造成妾身未明的現象，間接助長中共「吃定」台灣人？此期間，又由於國手戴資穎在搭乘包機時，因臉書上公開埋怨沒搭到官方宣稱的商務艙，遂猛然注意到富豪完全操控「全國體總」，不僅使體壇有心奉獻心力的紀政，在一表態角逐「體總」會長時便遭「技術性」封殺出局，竟連最起碼的候選人資格都未克取得，凸顯台灣體壇儼然已被富商和政客所把持？

回顧「體總」或奧委會等人民團體在國民黨執政時，早被軍方視成退休將領、或失意政客被安插「投閒置散」的肥缺，從來就頑拒真正有心為體育界真正打拚者！甚且概由富豪家族的第二代接掌！雖然，朝野明知其兄弟曾因「金融風暴」轟動到國民黨秘書長為此丟官、財經兩部長也為此丟烏紗帽；但在爆發重大違紀後，還持續驚傳炒地皮……等負面新聞，縱然「外行領導內行」頻傳而貽笑大方，可是還持續有不少富賈入主各體育協會！簡直完全顛覆與辜負台灣人的企盼。

從上述「東奧」進行中的現象，延宕一年舉辦雖造成日本經濟與疫情雪上加霜！但卻促使歐美與日本更加交流合作！而台灣在本屆奧運摘下二金、四銀、四銅過程中，北京處心積慮要台灣「穿小鞋」，縱容其豢養的「五毛黨」與網軍、酸民傾巢而出霸凌！對「挺台」的小S……等明星失血，使得中共本質原形畢露，而台灣長期受到國際奧委會未「平等以待」、以及中共百般無理霸凌行止，如今讓世人大開眼界「見識」到中共猙獰面目！對台灣而言，不啻應驗俗諺強調的「塞翁失馬」？這真要感謝「東奧」機遇。



「東奧」因疫情延宕一年舉辦，雖造成日本經濟與疫情雪上加霜！但卻促使歐美與日本更加交流合作！圖／擷自東奧臉書

（本文轉載自綠色和平廣播電台）