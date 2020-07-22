高雄田寮南勢湖呂玉英家人合照。前排中呂玉英，左1英國金髮女郎，後排左1吳冬嵐，後排左2左3是呂玉英的混血兒雙孫。圖／呂玉英、呂自揚提供

大崗山後平埔村，呂家世居傳基因，

兒娶英國金髮女；生孫膚白肘橫紋。

—〈台灣平埔肘橫紋〉

台灣分佈居住西南沿海附近平地和高山的大小社原住民，清代叫熟番和生番，日治時代把熟番、生番改叫平埔族、高山族。

民間流傳，有台灣平埔族血統的人，黑頭髮、黑皮膚（深褐色），眼眶深、雙眼皮外，外觀還有二個特徵，一是將雙手曲彎，手肘在離手彎約二至三公分處，有一條明顯的橫紋，即肘橫紋；二是雙腳小趾甲分裂。似尚未有人在這方面做調查研究。

作者這幾年探討高雄平埔族和詩寫台灣，田野採訪，各地旅遊，隨緣拍照採集了一些肘橫紋。有的人雙手肘橫紋很明顯，有的肘橫紋不明顯，有的人無肘橫紋。有的一手有肘橫紋，一手無肘橫紋。應是依血統或顯或隱或無。

採集的肘橫紋，有平埔族和高山族，也有無原住民身份的福佬、客家人。我把部分肘橫紋相片，收入已出版《打狗阿猴林道乾─尋找高雄平埔族的身影》中，高雄內門西拉雅族（新港社）、台東卑南族、屏東泰武排灣族的肘橫紋皆有。最有趣的是三地門金髮女郎包小姐，父母皆排灣族，包小姐卻金髮披肩白皮膚像荷蘭人，雙手也皆有肘橫紋。

採集這些肘橫紋， 純是好奇趣味，不是嚴謹廣大的調查。



呂玉英雙手有肘橫紋與英國女郎雙手無肘橫紋。圖／呂自揚攝影



呂玉英二個台英（美）混血兒皆有肘橫紋。圖／呂自揚攝影

高雄大崗山與東方烏山（中寮山）之間的田寮月世界惡地形淺山區，清代康熙時，官方就劃定為熟番平埔族新港社、水蛙潭社、尖山社和大傑顛社四社領域的社界，社民散住在山凹間。

我田寮南勢湖呂家開基祖，在清代乾隆年間約1770年代，單身來水蛙潭社，向平埔族「社番」典買南勢湖土地耕墾定居，娶平埔族女人，世居在大崗山後平埔族新港、水蛙潭、尖山、大傑顛四社的領域山區，與有平埔血統的家族相互通婚，已傳衍十二、三代。不論第一代祖先是乾隆時改漢姓的平埔族，或是自福建泉州廈門移民來，我們呂家子孫1000多人，應都有大崗山後台灣平埔族的血統。

我堂姊呂玉英是三叔長女，嫁給燕巢吳博臣表哥，是我二姑媽的長子。呂玉英、吳博臣二人都有南勢湖呂家的平埔血緣。呂玉英的母親住新港社領域的牛稠埔，少女時人稱「黑美人」，呂玉英與她母親的雙手都有肘橫紋。



高雄內門平埔族新港社洪女士，與花蓮長濱平埔族張女士的肘橫紋。圖／取自呂自揚著《打狗．阿猴．林道乾──尋找高雄平埔族的身影》

呂玉英一家，現居住美國美東的印地安那州。長子吳冬嵐1990年娶金髮白皮膚的美國籍英格蘭女郎，生了二個混血兒男生。2020年年初，她們一家人回台灣過農曆年。

我看了一下這位英國金髮媳婦的雙手，皆無肘橫紋。她和呂玉英長子吳冬嵐結婚，所生的這二個台英（美）混血兒，體型高大白皮膚和臉的輪廓，皆像歐洲白種人，卻頭髮偏黑，雙手也皆有明顯的肘橫紋。這二個混血兒的肘橫紋，顯然是遺傳自南勢湖呂家的台灣平埔血統。

真是有趣，我立刻把這英國金髮女郎，和二個台英混血兒的肘橫紋拍照。

從高雄田寮南勢湖呂家平埔族血統特徵肘橫紋，已遺傳到在美國與英格蘭血統的人通婚的混血兒身上，可看出台灣平埔族的肘橫紋血統遺傳，很強有力。

近百年來，很多台灣人移民到世界各地，與不同國籍種族的人通婚，台灣平埔族的血緣、血統，不只已遺傳到美國，應已遺傳到全世界。



從烏山（中寮山）西看田寮鄉山區，遠方是大小崗山。圖中光禿山丘後是南勢湖呂家村庄。圖／呂自揚攝影