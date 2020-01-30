蔡英文總統、陳建仁副總統今（30）日在總統府敞廳針對武漢肺炎防疫進行談話。圖／擷自蔡英文粉專直播

針對武漢肺炎疫情，蔡英文總統今(30)日表示，將加強防疫物資控管，特別是大家關心的口罩，在年假後可逐步恢復生產，每天420萬片，政府相關部門會以統一增購、調控、並統一售價，追蹤口罩產量和存量，確保國內供需無虞，並指示相關部門採取8項措施，降低疫情對經濟造成的衝擊。

蔡英文今下午和副總統陳建仁在總統府敞廳針對武漢肺炎防疫進行談話，蔡英文表示，稍早已舉行國安高層會議，完整討論疫情掌握及防治工作，也就疫情可能對台灣經濟造成的衝擊，預擬因應作為。

她說，持續落實人流管理，嚴格監控具有中國旅遊史的旅客，具有湖北旅遊史的旅客更要落實居家隔離14天，防堵疫情可能出現的缺口。

蔡英文指出，加強防疫物資管控，特別是大家最關心的口罩，在年假後，國內口罩可以逐步恢復生產，每天提昇到420萬片，政府相關部門會以統一增購、統一調控、統一售價的措施，追蹤口罩產量和存量方式，確保國內供需無虞，請國人不要恐慌搶購口罩，政府也會嚴格查緝囤積和哄抬物價的情況。

蔡英文強調，接下來的工作重點是提供正確的防疫資訊，她要求防疫指揮中心訂定防疫行為指引，並有效宣導，讓國人了解，自我健康管理如何進行，及在各種工作場所的防疫作為，讓國人能正常生活、謹慎防疫。

她也請相關部門研議，比照當年防治SARS的做法，在有需要時徵用商業頻道特定時段，提供國人最清楚、正確的防疫訊息，並再次提醒國人不要傳遞沒有經過確認或證實的錯假訊息。

蔡英文請行政院召開各縣市防疫指揮官的聯繫會議，讓中央、地方腳步齊一，強化彼此防疫系統的協調，落實防疫工作。

針對疫情對經濟造成的衝擊，蔡英文指示相關部門採取8項因應措施，包括穩定股匯市、減少短期心理因素的衝擊；輔導企業做好防疫，讓生產能量及銷售通路不受影響。對於受到衝擊的產業，尤其是交通運輸、觀光旅遊及休閒產業進行紓困，並協助其轉型升級；對於配合政府政策、讓陸客旅行團提早離境的旅遊業者，研議補貼部分損失；對於受到衝擊的賣場、百貨及零售業者，也研議提出支持措施。