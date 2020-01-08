美國國務卿蓬佩奧7日呼籲北京遵守對香港做出的承諾，讓這個城市走上正確的道路。他還要求中共停止對新疆少數民族人權的迫害。圖／畫面擷自蓬佩奧推特直播影片

美國國務卿蓬佩奧1月7日呼籲北京遵守對香港做出的承諾，讓這個城市走上正確的道路。他還要求中共停止對新疆少數民族人權的迫害。

蓬佩奧在美國國務院對媒體說，他知道了北京撤換香港中聯辦負責人的事情。新任中聯辦主任駱惠寧接任新職時表示，希望香港能夠回到「正確道路」上。

蓬佩奧說，所謂「正確道路」，「就是中國共產黨遵守它向香港做出的承諾，遵守聯合國保存的中英聯合聲明所包含的承諾。」

中共所做的承諾之一，蓬佩奧說，是「讓香港保留其獨立的法治和自由。」蓬佩奧說，不幸的是，生活在中國大陸的人民沒有這些自由。

蓬佩奧重申，美國將繼續與香港官員和中共官員合作，保護香港的人權和基本自由，推進香港的高度自治。

在談到新疆問題的時候，蓬佩奧首先讚揚了巴林代表理事會成員於1月2日發表的聲明。蓬佩奧說，他們對中國維吾爾穆斯林所遭受的非人道和痛苦的狀況表示了深切的關切。

蓬佩奧說，這些國家看到了他幾個月以來一直在談論的東西。中共在新疆大量關押維吾爾族人、哈薩克族人和其他少數民族的穆斯林，「大規模地侵犯人權」。

蓬佩奧說：「我們要求所有國家，特別是伊斯蘭合作組織的成員和阿拉伯聯盟組織成員，對中共殘酷虐待維吾爾人的行為予以譴責。」

蓬佩奧還指出，對新疆穆斯林的迫害是中共為摧毀人們信仰而展開的「更大規模戰爭的一部分」。