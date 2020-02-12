武漢肺炎無症狀傳染者，大量增加。台灣現在派機，即使篩檢做的再好，也可能帶來相當風險。看來最佳撤僑時間可能已經過去了。撤僑的決策與運作要做到比商品買賣更小心、更為完整周密。不自量力、魯莽進行，不但救不了人，甚至害及更多的同胞。圖／擷自蔡英文總統臉書（資料照）

西方有一句拉丁諺語Caveat emptor, 意思是：「買方要小心！」。買方必須小心，至少基於兩個原因。第一，對於商品的知識，賣方總是知道得比較多。商品的優點賣方會宣傳；但是對於缺點與瑕疵，賣方可能盡量隱瞞，甚至偷工減料或偷斤竊兩、添加雜質謀取暴利。第二，銀貨兩訖之後，商品就屬於買方，在現代的公平交易法律出現以前，買到的東西對買方是禍是福，買方只有完全接受、在後果上負完全責任。買方假如發現商品不好，只能怪自己不小心！

台灣撤僑中國兩頭賺

台灣撤僑，其實也是一樁和中國的買賣。做為買方的台灣付出成本並冒著加重國內疫情的風險，買到了同胞以及其所代表的道德高點或主權意義（依照中國的一國兩制，就沒主權意義）。中國是賣方、協助台灣撤僑，得到了道德、聲譽、統戰的回報，可是卻又同時甩掉了負面財貨（待撤台商）所帶來的麻煩，可以說是兩頭賺。這就是第一批撤僑包機的實質意義。

由於中國的兩頭賺，可見成交條件高過中國底線太多，蔡政府原本是可以堅持由我方派機的。因為即使這個條件達成，中國也不會有任何實質損失。可是蔡政府卻急於讓步、沒有堅持，沒有做到足夠的「買方小心！」。結果是，由中國派遣的台灣撤僑的第一班專機，落地後台方才發現該撤的沒撤，卻參雜了非台僑、非老弱、非短期出差旅客，甚至包含確診病例！台灣能怪中國這個賣方嗎？為了國內政治操作，可以罵罵中國來轉移焦點，但是最後禍福還是由全民負擔，真正做錯的是政府自己。Caveat emptor，只能怪蔡政府面對邪惡的賣方不夠小心！

所以，假如還有第二批撤僑包機，當然該由台灣派機以利身分認定與健康篩檢。但是現在我們已經知道武漢肺炎病毒患者即使身懷巨毒，也可能沒有發燒與其他症狀，一如台灣確診的第十八例，而且不能排除會傳染別人。所以，疫情發展至此，現在即使由台灣派機撤僑，很有可能會載回許多沒有症狀的確診病例。在這種狀況下，撤僑包機對台灣人整體，包括被撤回的人，還有公益上、道德上的意義嗎?

最佳撤僑時機可能已過

美國於1月29日載回第一批使領館人員，距今已近兩週。兩週以來中國確診人數，即使依據中國公佈的數字，已經增加五倍以上。換句話說，無症狀傳染者，可能也增加了五倍以上。台灣現在派機，即使篩檢做的再好，也可能增加了相當的風險。看來最佳撤僑時間可能已經過去了。

買到不好的商品，可以賤價再賣出，甚或丟棄。可是載運回台的同胞到底不是商品；同胞是不能換、不能丟，甚至是必須和他們共同生活的。所以，撤僑的決策與運作要做到比商品買賣更小心、更為完整周密。不自量力、魯莽進行，不但救不了人，甚至害及更多的同胞。