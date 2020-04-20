海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）群聚感染，目前有24人確診，其中1人在基隆，2人在桃園，另1人曾到桃園訪友；基隆市長林右昌今（20）日呼籲搭乘4月17日晚間台北往基隆的國光客運乘客，主動跟市府聯絡，桃園市長鄭文燦也公布當事人活動範圍，包括桃園市誠品書店、八德家樂福體育大學及樸園宿舍、林口長庚醫院等。

國光客運台北往基隆 追同車37名乘客

林右昌表示，「敦睦專案」居住在基隆市的士兵，4月15日上午下船後，搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日下午18時55分搭乘高鐵自左營返回台北，21時20分左右轉搭國光客運返回基隆，21時50分左右下車後即步行返家，沒有搭乘任何公共運輸工具或計程車，中間也沒有到過其他公共場所，返家後，即在家中休息沒有外出。18日早上接獲通知後，於中午時間由部隊派車，統一接送至北部某檢疫所接受集中檢疫及完成採檢，後於19日確診。

林右昌說明，該班國光客運，共有37名乘客(含司機)，幾近滿坐，雖然目前搭乘公共運輸工具，已全面量測體溫並須戴口罩，但為了不要有任何疏漏，已指示調閱國光客運車上監視錄影帶，請17日晚上21時20分左右搭乘往基隆的國光客運乘客，主動跟市府防疫專線24276154或1922聯絡，確保大家健康與安全。

當事人接觸者目前匡列6人，均為家屬，並已居家隔離，都沒有不適症狀。

桃園統領百貨、家樂福、體育大學、長庚醫院

在桃園市部分，鄭文燦表示，案397曾到過桃園統領百貨誠品書店，停留約45分鐘，今天全館休館消毒一日；案402的主要活動區域在嘉義跟高雄，在桃園的部分則到過八德家樂福購物，市府已通知嘉義及高雄衛生局，八德家樂福也封館一天進行全館消毒。

另有關設籍屏東的案420，曾到桃園訪友，到過體育大學及樸園宿舍，以及至周邊三處店家消費，也曾陪同朋友到林口長庚醫院就診，市府已協調體育大學針對這部分先行進行消毒，衛生局疫調人員也將通知相關店家依照作業規範進行消毒工作。

鄭文燦說，針對居家隔離部分，市府已完成案397居家隔離28位、案402居家隔離5位，至於案420涉及桃園的部分正在重新計算隔離人數中，將持續瞭解個案活動史進行居家隔離工作，並公布後續處理情形。