破曉喜登臨，

晴光照遠林；

足立千峰頂，

胸吞萬里雲。—〈登玉山〉

玉山是台灣第一高山，百岳至尊，是台灣的象徵，是布農族和鄒族的聖山，也是台灣全島子民共同聖山，人人皆以能登一次玉山為榮。

滿清統治台灣212年，玉山在遙遠的重山疊嶺，蠻荒險惡，人跡不到的深山中。布農族和鄒族自古有無人登過，無可考。 清代文人知玉山是台灣最高山，寫玉山詩文，都只是在平地遙望玉山，寫遠渺的想像和聽聞的傳說，未有人登過玉山。陳夢林〈玉山歌〉就說 「自古未有登其峰，於戲！雖欲從之將焉從？」

1896年，有日本人和德國人自稱曾登玉山頂，無明確證據。1900年4月，日本人類學者鳥居龍藏與森丑之助，從阿里山登玉山，在山頂立木標作詩「異國山外又有山，唯以此山為獨尊」，是被認登玉山主峯頂的第一個隊伍，開始揭開主峯的面紗。

1920年，日本鼓勵登山活動，登玉山者漸多。1927年，台北第三女子高中12位女學生，是第一批登玉山的女學生。

戰後1952年，有一隊山友登玉山，帶動登玉山風氣，之後有登台灣百岳的風潮。1970年前後，每年暑假都有大專生團隊活動登玉山。1985年玉山國家公園成立後，山路整修更好走，登玉山者更多。



1973年大專生暑假登玉山。圖／雷少蘭攝影，呂自揚提供

以前登玉山有二路，一從東埔經八通關上玉山，一從東埔或阿里山經塔塔加登玉山。今大多從有車可到的塔塔加登山口登玉山，夜宿排雲山莊或圓峰山屋。現在登玉山都要先抽籤，2013年排雲山莊重建，有提供餐宿，不用背重背包。



2013新建的排雲山莊。圖／呂自揚攝影

草坡、森林、懸崖、峭壁

從海拔2600公尺塔塔加登山口，到3402公尺排雲山莊是8.5公里，一般約走5至6小時。登山步道順著玉山前峰、西峰的南面山腰走，又陡又彎，有草坡、森林、懸崖、大峭壁。山腰下面的山谷，都是楠梓仙溪的最上游發源處。路上有孟祿亭和西峯山屋可休息。在西峯山屋，已可仰首遙望高聳雲端的主峯。

登主峰步道，真正陡峭險峻難走的，是從排雲山莊到主峰山頂的2.4K，一般約走2至3小時。最後一段700公尺，是已無冷杉和玉山圓柏的石頭山，都是陡峭岩石坡和危險斷崖。風口處的懸崖，路窄風大，有鐵欄杆，底下是千丈深谷。最後200公尺，石壁更陡峭，有的地方有鐵鍊可拉，不論上去或下來，都要手腳一起來。



作者1979年登玉山主峰獨照。圖／呂自揚攝影

我登玉山兩次。第一次是隨登山界四大天王之一的丁同三老師帶隊登玉山。我們1978年8月27日住東埔，第二天走沙里仙溪上塔塔加，下大雨，就在塔塔加登山口附近簡陋工寮過夜，29日下午入住排雲山莊。30日早上四點，輕裝摸黑從排雲山莊出發，在太陽已從東方中央山脈的山頂出來時，登上玉山主峰。

我從小就在高雄田寮月世界之惡地形荒山長大，長年在陡峭光禿的山野爬高爬低，六年小學每天上學，赤著雙腳走一小時的崎嶇山路。所以，玉山雖高峻陡峭，我走起來仍算輕鬆。



現在的塔塔加玉山登山口。圖／呂自揚攝影

千峯萬嶺 起伏連綿

第一次登玉山，滿心歡喜的站在主峰山頂，清晨晴和亮麗的日光，正溫暖地和盡情奔放地從東方，灑照在玉山和所有的大小蒼綠山頭，也灑照在我穿著黃色小雨衣的身上。舉目遠眺，視野壯闊，遠近俊秀的千峯萬嶺，起伏連綿，白雲悠悠，雲天萬里，一望無際。

這時候，想著此身正站在台灣最高山，百岳最高峯的最高點，也是全島的中心點，整個台灣從最北端的淡水基隆，到最南端的墾丁鵝鑾鼻，千峯百岳，綠野平疇，皆全部在我的腳底下。真的是登玉山，望雲天，俯大地，臨長風，不禁為之歡喜興奮滿胸，襟懷寬闊，張手高呼，豪情萬千。

山友都與那立在峯頂的三公尺銅像拍照，我不喜歡這銅像，破壞了台灣最高峯秀麗雄偉的自然景觀。就以北峯為背景，拍了一張獨立千峯頂的個人獨照。

我1978年登玉山，三十年後「詩寫台灣」，找出當年在主峯拍的個人獨照，看著照片回味當年登玉山的情景，寫下〈登玉山〉五言四句：

破小喜登臨，晴光照遠林；

足立千峰頂，胸吞萬里雲。

相信我這首〈登玉山〉詩 ，短短而琅琅上口的四句，已相當程度地寫出了曾登玉山的山友，摸黑努力攀登陡峭山徑二、三小時，終於滿心喜悅登上台灣最高山 的山頂，雙足高立在千山萬嶺的最高顛，心胸寬闊的遠眺 四面八方之峰巒俊秀 ，雲天萬里的美景時 ，那內心最大、最美、最悸動、最豪情的共同感受。



張添源書〈玉山詩〉。圖／呂自揚攝影