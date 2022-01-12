因為液化天然氣價格飆漲，哈薩克斯坦人民發起抗議示威，從經濟訴求演變為政治訴求，俄羅斯維和部隊開入哈薩克，派遣了2000多名傘兵赴哈薩克斯坦全武助威。示意圖／擷自公視新聞影片

一、哈薩克斯坦事件

液化天然氣價格飆漲，在哈薩克斯坦引發了人民的抗議示威，抗議從西部產油區向全國擴散，短短幾天內，由起初的針對經濟訴求演變為政治訴求。

1月5日，哈薩克斯坦總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）簽署總統令，宣布全國進入緊急狀態。1月7日，托卡葉夫授權安全部隊無需警告便可開槍射殺抗議人士，指示：「不投降者，將被消滅。」他還指控，這是外國受訓的恐怖分子暴亂，這些人為「恐怖分子」，為針對百姓「無警示射殺」尋找依據，並明目張膽地採取死亡威脅與血腥鎮壓。

令世人瞠目結舌、驚恐不已的是：世界上兩大集權政府隨即作出的驚人反應。

二、中俄獨裁政府強烈反應

哈薩克斯坦事件，現在看來並不孤立，因為中俄獨裁政府即刻作出強烈反應。

1月10日，俄羅斯總統普丁為斷然出兵哈薩克斯坦辯解，他稱之為：是「外國支持的恐怖主義的起義」。普丁以前蘇聯加盟共和國組成的軍事聯盟「集體安全條約組織」名義，公然支持哈薩克斯坦的武裝屠殺，並派遣了2000多名傘兵赴哈薩克斯坦全武助威。據路透社報導，哈薩克斯坦最大的城市阿拉木圖星期一幾乎恢復了正常。

據報導，中共習近平也是第一時間帶「口信」給哈托卡葉夫，稱讚他的鎮壓行動「是負責的」，稱哈薩克斯坦人民的抗議事件是「顏色革命」，並承諾「無論遇到什麽樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴。」

中國外交部表示：「上海合作組織」一貫的宗旨和任務，就是維護成員國及地區的安全穩定。中方及上合組織其他成員國高度關注哈國內局勢，相信哈當局能妥善解決問題。



2022年1月10日，「集體安全條約組織」委員會以視頻召開會議， 普丁為出兵哈薩克斯坦辯解。示意圖／擷自集體安全條約組織csto網站

三、帶給當代文明世界嚴重警示

現代文明社會不能接受任何國家軍隊向人民開槍，這是深入人心的社會政治公理。向人民開槍的政府，決沒有好下場！匈牙利的「納吉事件」；韓國的「光州事件」；台灣的「二二八事件」；中國的六四「天安門事件」等，都是歷史的經驗與教訓。

針對哈薩克斯坦事件，極權政府如此囂張，這必須引起全世界善良人民的警覺與清醒，哈薩克斯坦事件說明了什麽？

1、向人民開槍，突破了現代政治文明公理，人民有權示威抗議的權利被徹底剝奪了。《公民及政治權利國際公約》第二十一條第一句規定：「和平集會這項基本人權讓個人得以集體表達自身並參與塑造其社會。」這種集會可有多種形式，包括示威、抗議、會議、遊行、集會、靜坐、燭光等。

難道聯合國的這一憲章只是一張廢紙，對世界政治竟毫無約束嗎？

2、動輒以「恐怖分子」為由，公然屠殺市民，而且竟然有了國際市場，俄羅斯出兵相助，中共公開宣誓支持，時刻準備出手相助，土耳其也發聲支持，且「集體安全條約組織」和「上海合作組織」兩大集團參與和相助。

這個世界怎麽了？民主國家在幹什麽？正義之聲去了哪裡？

3、時下國際社會「民主與專制」展開最後的對決與博弈，中共一再鼓吹「東升西降」，中國崛起，美國衰敗……，世人對這樣的宣傳始終嗤之以鼻。難道哈薩克斯坦事件正在證明專制政治的勝利？

世人千萬不要忘卻，今天能夠發生在哈薩克斯坦的事件，明天、後天也許會發生在我們的身邊！