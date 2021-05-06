拜登政府宣布美國支持放棄對新冠病毒疫苗相關知識產權的保護，稱這是在全球疫情大流行危機下，必須採取的特殊和非常措施。不過，美國國內對白宮這項政策的支持者和反對者仍然各執一詞。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）星期三（5月5日）下午發表聲明，美國政府支持豁免與新冠病毒疫苗相關的「貿易相關知識產權」（TRIPS）保護條款。

戴琪說：「這是一場全球衛生危機，新冠病毒疫情大流行的特殊情況，要求我們採取非常措施。 美國政府篤信對知識產權的保護，但是為了結束這一全球蔓延的流行病，美國支持放棄對新冠病毒疫苗知識產權的保護。我們將積極參與在世界貿易組織框架下，為實現這一目標所需的相關文本談判。」

美國經濟學者克里斯·鮑爾丁（Chris Balding）認為，美國政府的決定是正確的。他在推特上發文說：「這是重大的一步，對印度尤為重要。我不支持永久豁免或更廣泛的豁免。但是在這樣的特殊情況下，一個有限的豁免是有道理的。」

美國貿易代表戴琪同時表示，鑑於該機制基於共識的性質和所涉及問題的複雜性，這些談判還需要時間。

本星期稍早，美國貿易代表辦公室已經表示，將促進世界知識產權組織、世貿組織，以及世衛組織展開密切的三邊合作。戴琪（Katherine Tai）星期一與世界知識產權組織總幹事鄧鴻森（Daren Tang）舉行了線上會談。雙方討論瞭如何增加疫苗產量、知識產權在應對新冠疫情方面的作用等問題。

公共衛生專家支持華盛頓的行動

早在去年10月份，印度和南非就率先提議，鑑於全球新冠疫情的形勢，應該暫時對新冠病毒相關的知識產權予以開放。

印度爆發第二波新冠疫情之後，拜登政府開始考慮推動對新冠病毒疫苗知識產權的豁免。白宮的這一鬆動是由於受到公共衛生界，以及國會參議院民主黨人的壓力。

國會參議院多名民主黨籍參議員，曾經致信拜登總統，敦促美國政府允許世界各國在當地生產疫苗，以加快新冠疫苗和治療的廣泛可及，減少不必要的死亡。

美國公共衛生領域相關專家普遍支持對新冠疫苗知識產權的豁免，認為這樣做才能保證世界上的貧窮國家能夠得到急需的新冠疫苗，也符合美國的國家利益。

美國新澤西州羅格斯大學（Rutgers University）化學與生物學教授理查德·埃布賴特（Richard Ebright）認為，無論是從公共衛生的角度，還是美國全球外交的角度來看，華盛頓這樣做不僅符合美國的利益；而且從基本倫理和基本人性的角度來看，也是正確的決定。

接受美國之音採訪的公共衛生專家普遍贊同美國政府的這一決定，認為這樣做也是順應了世界上絕大多數國家對此的態度。

不過埃布賴特也告誡說，即使對新冠疫苗的知識產權豁免，也不意味著馬上就會有足夠的疫苗，將包括印度等國在內的人們從當前的疫情危機種解救出來。

「但它將加速這一進程，而且通過這樣做，還將加速結束大流行和恢復正常的進程，」埃布賴特說。

藥商和IP權益組織反對豁免

導致白宮早些時候遲遲不宣布承諾支持豁免的原因，是拜登政府面臨來自藥商和利益團體的強烈反對。美國的藥商們說，對新冠藥物知識產權豁免，會將相關技術拱手讓給中國和俄羅斯，幫助了北京和莫斯科的疫苗外交。

另一方面，美國倡導創新和知識產品保護的非政府組織，也反對打破對新冠藥物IP的保護。華盛頓非政府組織「信息技術與創新基金會」（Information Technology and Innovation Foundation）就是其中之一。

該機構的資深分析師賈西·麥克多爾（Jaci McDole）說，美國不應支持這項豁免，因為它無法實現及時獲得包括疫苗和藥品在內負擔得起的醫療產品，以及擴大對抗新冠疫情所需至關重要醫療產品的研究、開發、製造和供應的目標。

「豁免也不能提供安全和質量控制的手段。在應對新冠疫情需求方面，知識產權並不是障礙，因此豁免是不適當的，」她說。

她對美國之音說，鑑於最近假冒新冠病毒疫苗、治療藥物、個人防護用具和其它產品的現象激增，在供應鏈內保持質量控制是非常重要的。

如果造假者或裝備不良的廠家侵入本已有限的供應鏈，並將假冒或低於標準的產品以次充好投入市場的話，就無法保護供應鍊和控制質量。這對持有這些專利的藥商和研發者會帶來巨大的經濟損失。

藥商們擔心，一旦藥物專利保護被豁免，世界各國都將會大量投入生產，從而損害專利持有藥商的利益。而眾所周知，印度是全球最大的仿製品牌和非專利藥物的生產基地，分析人士認為這可能是藥商們的一大憂慮。