行政院人事行政總處擬具聘約人員人事條例草案，將原政府機關任用的約聘僱人員法制化。聘約人員若符合相關資格，得於進用滿三年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。有媒體稱為準公務員，未來政府公務人力將整併為國家考試任用制的公務員和公開競爭遴用的聘約人員兩軌。

如果依照媒體所報導，整個文官制度將產生重大變革，修法可能牴觸憲法第八十五條規定，公務人員之選拔應實行公開競爭之考試制度，非經考試及格者不得任用。人事行政總處澄清，約聘人員不可能變成公務員，草案僅是讓特定領域的資深約聘人員經審查後，能有職稱，在機關𥚃面扮演一定角色，草案仍在徵詢階段。立法院過去屢屢關心約聘人員是否法制化，因此提出整套的人力資源管理制度。

文官制度在歐美民主國家及中國數千年考試晉用傳統，台灣已經被視為常態。尤其台灣經由威權統治到民主自由，政黨輪替執政，文官制度成為政治安定丶國家進步不可或缺的一環。文官體制包括文官中立丶晉用丶升遷丶考核等，韋伯的官僚體制的特徵，即是民主國家文官制度的典型。台灣在國民黨威權統治時期，高級文官晉用，仍然有政黨色彩，但是所有文官依規定，必須考試及格任用，也奠定文官制度的基礎。

在威權時代，例如國家考試依省區錄取，甲等特考形成特權，國民黨若干附屬組織人員年資比照公務員，甚至文武混淆，退伍軍人轉任文職。這些現象均隨著台灣民主化而消失。台灣正式公務機關，依考試及格任用公務員，已經視為理所當然。有些人認為一試決定終身，公務員淘汰制度尚未樹立。一次國家考試任用的公務員，可能無法因應巨大變遷的外在環境。公務員的在職進修及訓練，仍然有彌補作用，目前高級文官，十之八九具有研究所以上歷練。

國家考試多元 足可引進各類人才

由於廣義公務機關，包括公設行政法人，行政機構等，這些行使公權力事項較低的機構，不少非正式任用的公務人員。例如教育文化機構，可以依教育人員任用條例，醫療機構依醫事人員任用條例。行政法人不少成員不必具備正式公務人員資格。人事總處指出，現行國家考試不會涵蓋所有政府需要的専長人才，因此思考這些約聘僱人員在機關內做得相當久，條件資格也很好，可否在機關𥚃面有職稱職務。

政府内部有不少約聘僱人員，他（她）們法律保障與正式公務人員有別。約聘僱人員的存在，例如早期海外留學生可以依派用人員晉用，若干工程等専門機構以技術人員任用。國家考試除了一般了解的高普考試及初等考試，另有類別不少的特種考試（例如外交人員丶警察丶調查等）。因應地方政府需要，也有地方特考。高考有一丶二丶三級，具有博士丶碩士學位者，可以直接參加高考一丶二級考試。國家考試頗具多元性，其實可以透過考試引進各類人才。

政府機關的員額通常有編制員額丶預算員額及實際晉用員額之別。一般約聘僱人員的名額不列入編制員額。人事行政總處新擬草案，針對約聘僱人員公開競爭的遴選制度丶薪資制度丶工作考核丶續約丶終止契約等都有規範，是整套人力資源管理的制度。實施上有其必要，但是不可以喧賓奪主，或在文官考試任用制度之外另起爐灶，形成雙軌化。現行政務人員丶機要人員，已經在正式文官體制之外，因應政黨政治，政府可以彈性加入人員。約聘僱人員，更是給予政治人物不少便利，適度立法規範，不可反其道而行，反而成為政治人物濫用權力工具。