根據美國國務院美國時間星期二（11月23日）公佈的參與方名單，拜登政府已邀請台灣參加下個月的民主峰會。此舉引發中國不滿。中國把實行民主制度的自治島嶼台灣視為有待統一的領土。

中國國台辦發言人朱鳳蓮北京時間星期三說，中國「堅決反對美國和中國台灣地區進行任何形式的官方往來，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定」，「不要向台獨勢力發出錯誤信號。」

拜登總統今年2月在他的 首次外交政策講話 中宣布了舉辦民主峰會的計畫，他說，他將讓美國重返國際領導地位，對抗中國和俄羅斯主導的威權主義力量。

民主峰會的主題包括防範威權主義、處理和打擊腐敗以及推動尊重人權。

這次民主峰會將以視頻方式於12月9日和10日召開，有110個受邀參加方。中國和俄羅斯不在名單上，這份 名單 列出了「台灣」（Taiwan）。

駐美國台北經濟文化代表處星期二發表聲明說：「我方感謝國務院邀請台灣參加民主峰會，展現台美堅實友誼，以及台灣作為民主夥伴之重要。」

目前中國正在對台灣施加各種壓力，包括10月間曾派出創紀錄架次的軍機飛入台灣防空識別區。

在本月早些時候拜登總統與中國國家主席習近平舉行的視頻峰會期間，兩位領導人也談到了台灣議題。