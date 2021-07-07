亞洲互聯網聯盟表示，香港實施修訂隱私條例的計畫，科技公司可能會停止在香港提供服務，以免受到刑事起訴，導致香港進一步向中國化邁進，進入一個沒有谷歌、臉書和推特的時代。示意圖／Pixabayj，網路，民報合成

香港特區行政長官林鄭月娥表示，盡管引發人們的憂慮和關注，政府會繼續推進隱私條例的立法工作。此前，亞洲互聯網聯盟警告說，如果香港繼續實施修訂隱私條例的計畫，科技公司可能會停止在香港提供服務，以免員工受到刑事起訴。那將意味著香港進一步向中國化邁進，進入一個沒有谷歌、臉書和推特的時代。

特首林鄭月娥在周二記者會以香港國安法為例，稱任何修法都會引起人們的焦慮和關注，但立法後並沒有出現人們當初對相關立法「詆毀抹黑」的情況發生。她說，互聯網上的起底現象令許多人受到創傷，因此社會廣泛支持修訂有關隱私的條例，打擊非法起底行為。

在2019年香港的反政府抗議活動中，當警員的詳細信息在網上發布後成為攻擊目標時，「起底」問題受到了當局的審視。「起底」亦稱「人肉搜索」，是指公開發布個人或組織的私人或身份識別信息。

反政府抗議者還披露了一些警察的家庭住址和孩子們就讀學校的細節，其中一些人在網上威脅他們和他們的家人。

北京一年前跳過香港的立法程序，直接開始在香港強行實施國家安全法。一年來，香港的自由度驟然收縮，許多支持民主的活動人士被關押。

亞洲互聯網聯盟在6月25日寫給香港個人資料私隱專員鐘麗玲（Ada Chung Lai-ling）的信中對政府訂立隱私條例可能威脅言論自由表達了關注，稱「我們相信，任何可能會限制言論自由的反起底立法，都必須建立在必要和相稱的原則之上。」

該聯盟擔心，這一新法例可能會使互聯網公司的員工因個人信息在網上被披露而負上法律責任，稱「避免互聯網科技公司受到這些制裁的唯一辦法就是避免在香港投資和提供服務，從而使香港企業和消費者得不到服務。」