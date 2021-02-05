台灣，有別於言論管控的中國，所以，你無須到北京，在台灣，就可以讀到完全北京立場的報紙、電視，中共透過媒體傳播的認知作戰，逐漸顛覆全世界，讓你不知道是非和對錯。示意圖／擷自BBC中文網

印度詩人泰戈爾，最善用相對論語言的詩人，我記得其中有一首詩，描述籠中鳥和自由鳥的對話，

自由鳥笑著對籠中鳥說，「你好可憐，每天在籠子內蹦跳，失去一整片天空」，籠中鳥卻笑著說，「你才可憐，每天在空中飛來飛去，看似自由，卻找不到棲息的地方」。

快樂來自感覺

泰戈爾的詩運用相對論，描述了這個世界，而馬克思進一步把相對論用在正反辯證，創造了社會主義，並且把集體主義形容為烏托邦的快樂世界，所以，集體農莊內，被關在籠子裡的14億人，就算失去自由，只要有飯吃，也是快樂的，黨的快樂就是人民的快樂，洗腦成功，這是籠中鳥最大的悲劇。

沒有人可以回答，誰比較快樂，因為快樂是相對的，所以才有辯論，但是，真正答案應該是，快樂是私密的感覺，既非完全絕對，也不相對，如人飲水。

我們多數活在感覺中，因為，我們並不理性，也因此，政客最善於利用人的不理性，用不理性說服我們，簡稱做，洗腦，所以，政治被稱為最高明騙術，理由在此。相較之下，自由世界的開放，傻瓜相對比較少，就算被騙，也是少數封閉的人，這些人往往不知道自己生活在自由世界，卻嚮往奴隸的生活。

生活在自由台灣是幸福的，一位來過台灣讀書的小粉紅說，「在台灣你可以看到讚美中共的語言，也有討厭中共的文字，這才是自由民主」。

小粉紅形容的台灣，正是如此，有別於言論管控的中國，所以，你無須到北京，在台灣，就可以讀到完全北京立場的報紙、電視，也可以讀到完全台灣立場的報紙、電視，這種情況當然也在美國發生，西方國家通常對所謂「異議」不太設防，因為你說的雖然不同，但是，我仍然尊重，所以，靠著這樣的信任，中共透過媒體傳播的認知作戰，逐漸顛覆全世界，讓你不知道是非和對錯。

這幾天，台灣在國際媒體上太火燙，因為經濟表現突出，防疫成功，很多歐洲媒體說，「台灣好像獨立在另一個星球了」，尤其是，台灣去年經濟成長2.98%，搶到了世界第一，這讓紅色媒體很吃味，於是，就有一篇酸文出現了，這篇文章說，中國廣州就贏過台灣，全中國經濟成長2.3%，也不會輸給台灣，台灣經濟成長很快邊緣化了，云云，唱衰台灣。

2月2日，《經濟學人》把台灣評比民主成就東亞第一，全球排11名，比過去進步了20名，從去年的31名大幅上升，香港則退步到87名，中國則排名150名，自由和民主雖然不能當飯吃，但是，衡量幸福的指標，卻可以比經濟成長數字準確。

中國就算經濟成長來到10%，可是，綁著手腳就算吃得上牛肉麵，也是囚犯，比不上自由著吃一碗陽春麵，如果讓你選擇的話，你會選擇陽春麵或牛肉麵？

可見，若要詢問是否幸福，不應該詢問誰吃得起牛肉麵，而應該詢問：誰吃得比較快樂？

中共是詭辯專家

相對論是馬克思主義詭辯的基礎，美國人罵中共迫害新疆人權，中共就罵美國迫害黑人人權，但是，美國確實有百年種族問題，但是，現在的政府不會搞集中營在教育，一旦中共辯論輸了，就會轉變話題說，「美國干預內政」，香港問題也是如此，中共無法坐視香港人太自由，就搞了一堆理由，把香港的自由沒收了，英國人不服氣，乾脆把97之前的港民納為海外子民，發給海外護照，准許移民英國，這下子中共怒了，一不作二不休，把英國海外護照宣判無效，你說中共邪惡，中共說，英國最邪惡，紅色媒體就加油添醋說：「英國人聯合黎智英要搞垮香港，所以中共抓了黎智英」，紅色媒體這些話，還是一堆人相信，因為，我們並不理性。

最近韓粉發瘋了，大搞罷免的報仇行動，利用法律缺陷，混亂台灣民主，所有罷免理由，沒有一條是和議員違背職務有關，例如：不去議會，不提提案，貪汙詐欺等等，反而，弄一堆五四三不著邊際理由，這樣子還有人響應，可見瞎子還是不少，台灣民主教育還要加強。

台灣因為國家不正常，統獨拉扯本來正常，但是，這些政治歧異，可以用數人頭決定，無須搞成仇恨政治，一但仇恨情緒介入政治，大玩罷免秀，傷了國庫荷包，更容易擦槍走火，國民黨和韓粉應該知所進退了。



若要詢問是否幸福，不應該詢問誰吃得起牛肉麵，而應該詢問：誰吃得比較快樂？圖／民報合成