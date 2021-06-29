1989年8月23波羅的海三國之一的利修瓦那（Lithuwana，亦翻成立陶宛 ）人民手牽手結成600公里的「自由人鏈」，震撼人類社會。圖／擷自維基百科，公有領域

最近台灣人開始注意，波羅地海三國之一的利修瓦那（Lithuwana，亦翻成立陶宛 ）這個勇敢的民族。過去我已經寫抺少關於波羅地海三國脫離蘇聯恢復國家獨立的奮鬥過程，幾乎攏介紹愛沙尼亞人的行動較濟。今我應時要摻一寡利修瓦那的行動來論說，希望喚起較濟台灣人注意，大家決心輸人呣輸陣，做伙勇敢推動「正名制憲、公投獨立」。

波羅地海三國人民在蘇聯強權的壓迫下，堅持無予自己的民族主義火脈化去（之那話：熄火），怹忍受渡過上悽慘的史達林時代的殘暴迫害，在地教會暗中和海外流亡同胞努力保存自己的語言和文化。1953年史達林過身後，蘇聯的壓迫才漸漸放鬆，三國人民恬恬在社會上推本土化抵抗蘇聯化，傳承並滋養自己人民的民族意識。

在到1985這段看起來恬恬無聲無說的民族掙扎階段，有心的人嘛設法加入共產黨，予在地人黨員的人數超過外來蘇聯籍的人數，將蘇共中央操縱控制三國的政治組織，恬恬轉來掌握在民族主義者的手內運作，等待發動民族獨立鬥爭的時機。

新的蘇聯領袖戈巴契夫在1985上任後，開始推動「改革、開放」，展現較開明的作風。三國人民抓機會爭取自由，對較無敏感的環境問題和政治改革發言，提出低姿態的訴求。當發現言論尺度有放鬆，活動分子著進一步組織起來。訴求的議題和言論的批判一步一步踏入敏感地帶。

1988年6月戈巴契夫任命，愛沙尼亞本籍的眉農哇拉斯（Vaino Valas），擔任愛沙尼亞共產黨總書記，伊一上任著公然用自己的母語向共產黨中央委員會講話。這個動作捲起三國民族主義者的激動情緒，因為三國的語言長期受壓迫，在官方場合咁哪會當講俄語。仝時陣，一群利修瓦那的知識份子組成「沙洲地」（Sąjūdis）推動改革運動，吸引真濟民眾的支持和參與。

發表宣言宣示愛沙尼亞主權法律位階高於蘇聯

1988年11月，哇拉斯主持的「愛沙尼亞最高蘇維埃」議決《愛沙尼亞主權宣言》，宣示主權並宣示愛沙尼亞法律位階較高蘇聯法律。這個議決震動了克里姆林宮，蘇共中央緊急調哇拉斯到莫斯科質問。伊辯解講：愛沙尼亞人是要求高度自治，並無意思要脫離蘇聯。伊警告蘇共頭人講：對波羅地海國家動用武力，會嚴重破壞戈巴契夫的改革進程，嘛會失去西方國家的信任和支持。

波蘭團結工聯1989勇敢對抗共產黨專政的氣勢，以及東歐共產國家統治的動搖，引起蘇聯高層的不安。在利修瓦那的蘇聯駐軍竟然發動武力鎮壓，總是，「沙洲地」並呣驚惹莫斯科受氣，繼續提升訴求到經濟自主和政治自治。

西方國家當時確實對戈巴契夫的改革充滿期待，希望可以結束冷戰，所以，雖然一直無承認蘇聯擁有波羅地海國家的主權，卻嘛希望波羅地海人民呣通破壞現狀製造麻煩。在這種無真友善的國際環境下，1989年8月23波羅地海人民手牽手結成600公里的「自由人鏈」，震撼人類社會。哇拉斯在遐高舉民族主義向全世界宣示：每一個閣較小的民族，著有祙當被剝奪的自決權！

1990年2月三國的最高蘇維埃傀儡議院任期到，第一擺舉行自由選舉選新議員，結果民族主義者在三國攏贏多數席位，過去壟斷議會的共產黨變做少數。利修瓦那最高蘇維埃議院隨著在3月開會，選出現在的外交部長的老爸蘭斯伯格斯（Vytautas Landsbergis）做議長，而且決議正名「利修瓦那共和國」和「利修瓦那最高議院」，以及宣示「利修瓦那恢復做獨立國家」。這個歷史性的決議，在124個議員中間只有6票棄權，無人投反對票，表示真濟民族主義者的共產黨員嘛投贊成票。



1990年3 月 11日 蘭斯伯格斯（Vytautas Landsbergis）（中）當選立陶宛共和國最高委員會主席，主持議會會議，宣布立陶宛共和國恢復獨立。根據臨時憲法，他成為國家的最高官員——即國家元首。圖／擷自維基百科，公有領域

利修瓦那是三國中間導頭宣布獨立的國家。戈巴契夫嗆聲彼個決議非法、無效，警告最高議院著撤銷決議，而且對利修瓦那實施經濟制裁。1991年初，蘇聯駐軍佔領利修瓦那首都的行政大樓和電視發射站，逮捕最高議院議長蘭斯伯格斯，引發大規模民眾示威，蘇聯兵仔開槍彈死14個人，另外百外人受傷。利修瓦那人無驚鎮壓無屈服，繼續邁向恢復獨立的路。這個事件，引起西方國家先後出來譴責蘇聯的暴行。

上代先在1990年5月著承認利修瓦那獨立的，是一個蘇聯的共和國摩達維亞（Moldavian Soviet Socialist Republic），然後有一寡北歐和東歐國家承認。1991年8月，蘇聯共產黨死硬派在莫斯科發動政變失敗後，美國才在9月承認三國的獨立，老布希總統並警告蘇聯抺使閣對利修瓦那動武。遮咱看出，勇敢爭自己的權利和尊嚴的民族，才會得到國際社會的肯定和支持。